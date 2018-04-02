Апрельский кодекс: WADA против турниров в России

1 апреля в силу вступили анонсированные еще загодя новые стандарты соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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В России на это, кажется, не обратили особого внимания, возможно, даже не связав наступление нового месяца весны с произошедшими изменениями в законах, однако отечественного спорта эта тема все же касается — теперь с большой долей вероятности страна не сможет принимать у себя целый ряд международных соревнований.

Впервые о грядущей модификации кодекса WADA в российских СМИ во всеуслышание было заявлено в конце февраля, хотя соответствующий файл «висел» на портале организации и до этого — его просто особо не замечали. Рассматриваемая поправка была внесена в одну из статей кодекса под названием «Дополнительные роли и ответственность сторон».

Исходя из нее, с апреля 2018 года все международные федерации и союзы, работающие с WADA (то есть очень многие), будут обязаны отклонять заявки на проведение всех спортивных мероприятий от тех стран, национальные антидопинговые организации которых не были признаны соответствующими кодексу.

Как известно, отечественное НАДО — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) — на данный момент как раз не имеет лицензии WADA и, скорее всего, не приобретет его в ближайшем будущем: для этого от организации среди прочего требуют признания существования в стране системы поддержки допинга на государственном уровне, что сейчас видится нереальным притязанием.

Так что ровно до тех пор, пока какие-то сдвиги в статусе РУСАДА не произойдут, России, согласно угрозам WADA, будет практически невозможно участвовать в конкурсах на проведение международных стартов — например, того же футбольного чемпионата мира и этапов Кубка мира по различным видам спорта.

При этом не распространяется запрет, например, на турниры по ММА и матчи баскетбольной Евролиги, а также на мероприятия, которые были получены страной еще до вступления в силу новых законов — то есть футбольный мундиаль-2018 у России (по крайней мере — по этой причине) никто не отнимет.

Еще в апреле в WADA, отвечая на официальный запрос «Газеты.Ru», подчеркнули, что организация, исходя из нового кодекса, с апреля именно запрещает международным федерациям позволять странам без аккредитованных НАДО участвовать в большинстве конкурсах, а не предостерегает их от этого, как было раньше.

«Согласно положениям кодекса, утвержденным советом учредителей WADA в ноябре 2017 года и вступающим в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только от тех стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA», — заявила менеджер агентства по связям с общественностью Мэгги Дюранд.

На уточняющий вопрос корреспондента «Газеты.Ru», она также пояснила, что в случае попыток обхода новых законов любая федерация напрямую нарушит правила Всемирного антидопингового кодекса — и это, естественно, не пойдет ей в плюс в плане отношений с WADA.

Впрочем, уже в конце марта по итогам специального симпозиума стало известно о важном уточнении по поводу нового кодекса WADA — внесенные недавно поправки не будут официально распространяться на те НАДО, которые были лишены аккредитаций еще до публикации изменений.

При этом во Всемирном антидопинговом агентстве намекнули, что странам без лицензированных НАДО все равно впредь будет крайне трудно выигрывать в тендерах на проведение международных турниров.

«Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать этого нельзя, у России остается возможность принимать новые турниры»,

— цитирует ТАСС главу комитета по соответствию WADA Джонатана Тэйлора.

Тогда же в организации, к слову, в очередной раз подчеркнули, что статус РУСАДА не изменится до тех пор, пока доклад Ричарда Макларена (с утверждениями о якобы вмешательстве государства в антидопинговые дела) не будет признан страной.

«Нам необходимо признание доклада Макларена, без этого невозможно изменение культуры. WADA четко дает понять, что без этого невозможно выполнение дорожной карты. Необходим диалог с властями», — заявил заместитель генерального директора организации Роб Келер.

В свою очередь гендиректор WADA Оливье Ниггли, комментируя тему возможных международных спортивных турниров в России в будущем, анонсировал настойчивость его ведомства в вопросе отказа стране в проведении крупных соревнований до полного восстановления РУСАДА — даже несмотря на уточнения в кодексе.

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