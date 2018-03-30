Без кальяна: что еще запретили игрокам сборной России

Сборная России по футболу, как и весь российский спорт в последнее время, находится под пристальным вниманием Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Как недавно сообщил «Чемпионат», игроки сборной России за время мартовского сбора, длившегося с 20 по 27 марта, сдали 80 проб крови и мочи. 20 и 21 марта в рамках внесоревновательного допинг-контроля была проверена вся национальная команда.

Также пробы брались после товарищеских поединков с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

С учетом матчей 1/8 финала Лиги Европы, в которых принимали участие ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит», российские футболисты с 8 по 27 марта сдали порядка сотни допинг-проб, причем некоторых игроков допинг-офицеры проверили аж по восемь раз!

При этом все пробы в период с 8 по 21 марта дали отрицательные результаты, а по последним двум проверкам еще просто нет данных.

Видимо, из-за участившегося допинг-контроля и повышенного внимания к футбольной сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира, который пройдет у нас в стране в июне и июле, Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в своем официальном твиттере ряд рекомендаций для отечественных футболистов, которых им необходимо придерживаться.

«Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они!»

– говорится в заявлении РФС.

Дальше организация приводит список рекомендаций для игроков, от каких вещей им лучше воздержаться, и что не употреблять в качестве еды и питья.

Полный список рекомендаций для игроков выглядит следующим образом:

— при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно-физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники;

— всегда напоминать врачам, что вы спортсмен, который может подвергнуться допинг-контролю;

— сообщать обо всех назначениях врачу команды (если он есть);

— самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и в мобильном приложении «антидопинг про»;

— при этом необходимо помнить, что на сайте РУСАДА содержатся сведения только о средствах, зарегистрированных в России, а отсутствие информации о субстанции в приложении «антидопинг про» автоматически не значит, что оно разрешено;

— приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещенные антидопинговым законодательством;

— помнить, что очень часто (до 25% случаев) на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции;

— не курить кальян;

— не употреблять экзотические чаи;

— помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещённым для спортсмена;

— быть особенно острожным с лекарствами, купленными за рубежом, зачастую состав препаратов с одним и тем же названием различается;

— смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

— ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства;

— помнить, что ряд запрещенных субстанций имеют множество коммерческих названий. Триметазидин, например, содержится не только в предуктале, но и почти в десяти других лекарственных средствах;

— помнить о списке проверенных ФМБА лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре;

— регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте РУСАДА;

— ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке.

«Будьте бдительны, от этого зависит ваша карьера!» – оптимистично завершается обращение Российского футбольного союза к футболистам.

Напомним, что одним из самых известных скандалов в истории российского футбола была «кальянная» история в преддверии ответного стыкового матча со сборной Словении перед чемпионатом мира-2010, на который национальная команда в итоге не попала, уступив с минимальным счетом после домашней победы (2:1).

А во время мартовского сбора за нарушение режима были оштрафованы футболисты сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

«Это неприятный момент. Мы допустили ошибку, не явившись в гостиницу до полуночи, за что нас и оштрафовали. Я очень рад, что Станислав Саламович не отправил меня домой за эту оплошность. Но хочу отметить, что многие неправильно описывали события того вечера. Мы с Романом просто поужинали, после чего сразу отправились в отель», — прокомментировал инцидент Рауш.

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