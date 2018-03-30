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Без кальяна: что еще запретили игрокам сборной России

РФС запретил футболистам сборной России курить кальян

Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев чаще других российских футболистов попадают в скандальные... РИА Новости
Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев чаще других российских футболистов попадают в скандальные истории
Российский футбольный союз вывесил 30 марта список рекомендаций для футболистов сборной России по футболу. Отныне игрокам национальной команды настоятельно не рекомендуется курить кальян, пить экзотические чаи, употреблять средства для похудения, а также все виды наркотиков.

Сборная России по футболу, как и весь российский спорт в последнее время, находится под пристальным вниманием Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Как недавно сообщил «Чемпионат», игроки сборной России за время мартовского сбора, длившегося с 20 по 27 марта, сдали 80 проб крови и мочи. 20 и 21 марта в рамках внесоревновательного допинг-контроля была проверена вся национальная команда.

Также пробы брались после товарищеских поединков с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

С учетом матчей 1/8 финала Лиги Европы, в которых принимали участие ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит», российские футболисты с 8 по 27 марта сдали порядка сотни допинг-проб, причем некоторых игроков допинг-офицеры проверили аж по восемь раз!

При этом все пробы в период с 8 по 21 марта дали отрицательные результаты, а по последним двум проверкам еще просто нет данных.

Видимо, из-за участившегося допинг-контроля и повышенного внимания к футбольной сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира, который пройдет у нас в стране в июне и июле, Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в своем официальном твиттере ряд рекомендаций для отечественных футболистов, которых им необходимо придерживаться.

«Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они!»

– говорится в заявлении РФС.

Дальше организация приводит список рекомендаций для игроков, от каких вещей им лучше воздержаться, и что не употреблять в качестве еды и питья.

Полный список рекомендаций для игроков выглядит следующим образом:

— при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно-физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники;

— всегда напоминать врачам, что вы спортсмен, который может подвергнуться допинг-контролю;

— сообщать обо всех назначениях врачу команды (если он есть);

— самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и в мобильном приложении «антидопинг про»;

— при этом необходимо помнить, что на сайте РУСАДА содержатся сведения только о средствах, зарегистрированных в России, а отсутствие информации о субстанции в приложении «антидопинг про» автоматически не значит, что оно разрешено;

— приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещенные антидопинговым законодательством;

— помнить, что очень часто (до 25% случаев) на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции;

— не курить кальян;

— не употреблять экзотические чаи;

— помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещённым для спортсмена;

— быть особенно острожным с лекарствами, купленными за рубежом, зачастую состав препаратов с одним и тем же названием различается;

— смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

— ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства;

— помнить, что ряд запрещенных субстанций имеют множество коммерческих названий. Триметазидин, например, содержится не только в предуктале, но и почти в десяти других лекарственных средствах;

— помнить о списке проверенных ФМБА лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре;

— регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте РУСАДА;

— ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке.

«Будьте бдительны, от этого зависит ваша карьера!» – оптимистично завершается обращение Российского футбольного союза к футболистам.

Напомним, что одним из самых известных скандалов в истории российского футбола была «кальянная» история в преддверии ответного стыкового матча со сборной Словении перед чемпионатом мира-2010, на который национальная команда в итоге не попала, уступив с минимальным счетом после домашней победы (2:1).

А во время мартовского сбора за нарушение режима были оштрафованы футболисты сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

«Это неприятный момент. Мы допустили ошибку, не явившись в гостиницу до полуночи, за что нас и оштрафовали. Я очень рад, что Станислав Саламович не отправил меня домой за эту оплошность. Но хочу отметить, что многие неправильно описывали события того вечера. Мы с Романом просто поужинали, после чего сразу отправились в отель», — прокомментировал инцидент Рауш.

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