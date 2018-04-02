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Тысяча Овечкина: Малкин и Кросби преклонили колено

Овечкин провел тысячный матч в НХЛ, а «Вашингтон» выиграл дивизион

Александр Овечкин (справа) поздравляет Тома Уилсона с голом в ворота «Питтсбурга» Reuters
Александр Овечкин (справа) поздравляет Тома Уилсона с голом в ворота «Питтсбурга»
Александр Овечкин провел свой тысячный матч в регулярных чемпионатах, а его «Вашингтон», обыграв «Питтсбург» Евгения Малкина и Сидни Кросби, обеспечил себе первое место в Столичном дивизионе, «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова катится под откос, а Иван Проворов внес важный вклад в победу «Филадельфии» над «Бостоном». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня в НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 1:3

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел свой тысячный матч в регулярных чемпионатах НХЛ и стал первым игроком в клубной истории, достигшим этой цифры.

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«Это важно. Рекорды – всегда рекорды, — сказал после матча Овечкин. – Это история, и приятно попасть в ее анналы».

Сам поединок, в котором Александру Великому удалось добраться до четырехзначного числа игр в сильнейшей лиге мира, вышел также не рядовым и во многом знаковым.

Во-первых, речь шла о выездном «дерби» с «Питтсбургом», во-вторых, эта встреча была последним шансом «Пингвинз» навязать борьбу «Кэпс» за первое место в Столичном дивизионе, на котором уже давно комфортно себя чувствуют Овечкин и Ко.

Матч получился очень бойким, ярким и интересным. Команды сыграли в атакующий хоккей, отказавшись от возможной репетиции традиционной для них серии во втором раунде Кубка Стэнли. И если в плей-офф обычно сильнее оказываются «пингвины», то в регулярке чаще побеждает «Вашингтон».

Вот и на этот раз команда Барри Троца смогла выжать максимум из своих моментов и из прекрасной игры на последнем рубеже Филиппа Грубауэра, похоже, окончательно усадившего в преддверии Кубка Стэнли на скамейку запасных номинально основного вратаря команды Брэйдена Холтби.

В перестрелке бросками Ти Джей Оши открыл счет в первом периоде, пробив Мэтта Мюррея, а во второй 20-минутке игра на встречных курсах вновь обернулась против хозяев льда.

Евгений Кузнецов доработал в обороне и выбил шайбу с крюка у уже готовившегося к броску Евгения Малкина. Диск подхватил защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, который в излюбленной манере рванул к чужим воротам, вкатил в зону и, не сближаясь, с вратарем, хлестнул броском из-под защитника, увеличив перевес гостей.

Десятая в сезоне шайба Орлова стала в итоге для «Вашингтона» победной, хотя поспособствовал этому во многом третий гол команды. Хозяева наверняка рассчитывали устроить камбэк в заключительном периоде, но всего через 23 секунды после его начала Том Уилсон под наблюдением находившегося в этот момент на льду Овечкина в третий раз зажег свет за воротами «Пенс».

В оставшееся время Патрику Хорнквисту с передачи Евгения Малкина удалось распечатать отразившего в итоге 36 бросков Грубауэра, но на большее «Питтсбург» оказался не способен.

Тем не менее «Пингвинз» обеспечили после этой встречи, даже несмотря на поражение, себе место в плей-офф, ну а «Вашингтон» закрепил за собой общую победу в Столичном дивизионе.

Овечкин провел достаточно активный матч, нанеся за 22 с небольшим минуты на площадке четыре броска в створ и завершив игру с показателем полезности +1.

Что касается Мюррея, то голкипер «Питтбурга» уступил на своем льду в основное время впервые с 4 января, прервав серию из десяти матчей на домашней арене «Пингвинз» с набранными очками (9-0-1).

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:4

Совсем печальное зрелище на финише чемпионата представляет проведшая такой хороший сезон «Тампа-Бэй». Собственно, если бы не его концовка, регулярную часть для подопечных Джона Купера можно было бы назвать и вовсе отличной.

Однако на финише сезона «Лайтнинг» последовательно упустили сначала шансы на «Президентс трофи» за первое место в лиге по итогам чемпионата, а затем фактически и вручили «Бостону» победу в Атлантическом дивизионе. Кроме того, Никита Кучеров, пролидировавший весь сезон в списке бомбардиров, резко сдал и уже наверняка не достанет Конора Макдэвида в борьбе за «Арт Росс трофи» и вдобавок не получит и «Харт трофи» (приз самому ценному игроку сезона), поскольку претендентов на него хватает, а запоминается последнее.

В матче с «Нэшвиллом», который как раз и несется к первому месту по итогам регулярного чемпионата, «молния» вновь по факту оказалась неконкурентоспособна. Подопечные Купера большую часть встречи были активнее «хищников» в атаке, но уступали со счетом 1:4, а в последние десять минут игры, когда нужно было устроить штурм, хозяева и вовсе оказались прижаты к своим воротам.

Кучеров снова не блеснул, проведя на льду больше 20-ти минут, из которых пять с лишним он отыграл в большинстве, и смог нанести только два броска в створ, заработав показатель полезности -2 и не набрав очков за результативность.

Вдобавок ко всем бедам команды в начале второго периода покинул лед из-за травмы «нижней части тела» ее капитан Стивен Стэмкос, причем главный тренер ничего не сказал о состоянии Стэммера на послематчевой пресс-конференции.

Что до «Нэшвилла», то в составе «Предаторз» отличный матч провел их лидер Филип Форсберг, забросивший две шайбы и сделавший результативный пас. Благодаря этому швед достиг рубежа в 61 (28+31) балл за результативность и стал вторым в клубной истории после Жан-Пьера Дюмонта хоккеистом, три сезона подряд набиравшим по 60 очков.

Отразивший всего 21 бросок по своим воротам при четырех пропущенных шайбах голкипер «Тампы» Андрей Василевский проиграл уже третий матч подряд и пятый в своих последних семи стартах…

«Филадельфия Флайерз» – «Бостон Брюинз» – 4:3 ОТ

«Бостон» мог воспользоваться очередной осечкой «молнии» и увеличить свой перевес над ней в борьбе за первое место в Атлантическом дивизионе до трех очков при игре в запасе, но сам столкнулся с предельно мотивированной борьбой за место в плей-офф «Филадельфией».

В итоге «Флайерз» благодаря двум голевым передачам Ивана Проворова быстро создали себе задел в две шайбы и пролидировали всю встречу.

Однако находящиеся в прекрасной форме «Брюинз» снова продемонстрировали свою ментальную устойчивость, бились до самого конца, и устроили камбэк с 0:2 и 1:3, переведя в итоге поединок в овертайм благодаря точному броску Патриса Бержерона за четыре секунды (!) до финальной сирены.

Правда, там, оформив дубль, и забив свой 29-й гол в чемпионате важнейшую победу «Филли» принес ее капитан Клод Жиру.

Интересно, что эти команды вполне могут встретиться в первом же раунде Кубка Стэнли, если «Бостон» удержит первую строчку в Атлантике, а «Филадельфия» пропустит на седьмое место в конференции отстающий от нее на одно очко «Нью-Джерси», но при этом не вылетит из зоны плей-офф.

Другие матчи

«Монреаль Канадиенз» – «Нью-Джерси Девилз» – 1:2
«Анахайм Дакс» – «Колорадо Эвеланш» – 4:3 ОТ

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