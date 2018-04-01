Первый после президента: Салах прорвался на выборы

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта, лучший футболист Африки 2017 года Мохаммед Салах занял второе место на президентских выборах в своей стране, уступив только действующему главе государства Абдулу Ас-Сиси. Произошло это, правда, неофициально. Те избиратели, кто не желал отдавать свой голос ни Ас-Саси, ни его единственному зарегистрированному конкуренту Муссе Мустафе Муссе, вычеркивали обоих кандидатов из списка и вписывали в бюллетень своего истинного любимца Салаха.

Согласно предварительным данным, испорченными оказались 1,5 млн листов для голосования.

Mohamed Salah received over 1 million votes in the Egyptian presidential election. He wasn't a candidate. pic.twitter.com/eXRGQeJ4BA — LFCVine (@LFCVine) 31 марта 2018 г.

Если верить изданию The Economist, подавляющее большинство нарушителей высказали свое предпочтение 25-летнему Салаху, который пока не имеет права баллотироваться в силу возрастных ограничений, да и вряд ли хочет сделать это прямо сейчас, будучи занятым выступлениями в Английской премьер-лиге.

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Хотя в Африке уже есть прецеденты, когда президентом страны становился футболист. В декабре 2017 года выиграл выборы в Либерии и в январе вступил в должность бывший форвард итальянского «Милана», английского «Челси» и других европейских грандов 51-летний Джордж Веа, в 1995-м признанный лучшим игроком мира.

Салах пока далек от подобных почестей, хотя играет очень ярко и результативно. В субботу своим очередным голом в концовке матча он принес «Ливерпулю» победу над «Кристал Пэлас» (2:1), доведя число забитых в чемпионате мячей до 29. Египтянин уверенно возглавляет снайперскую гонку в Англии, опережая ближайшего преследователя Харри Кейна из «Тоттенхэма» на пять пунктов.

Текущий показатель Салаха — повторение сезонного рекорда результативности для игроков из Африки: ровно столько же забивал за сезон ивуариец Дидье Дрогба.

Впрочем, в запасе у Мохаммеда еще шесть матчей и хороший шанс установить достижение всех времен: наибольшее количество мячей, забитых игроком в АПЛ за сезон, — 31.

После 32-х состоявшихся туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третью строчку в таблице, уступая ушедшему в отрыв лидеру «Манчестер Сити» 18 зачетных баллов. При этом разделяющий их «Манчестер Юнайтед» располагается на расстоянии всего двух очков. Продолжают подопечные Юргена Клоппа борьбу и в Лиге чемпионов, где на стадии 1/4 финала сыграют как раз с «горожанами».

Сейчас уже кажется неправдоподобным, что в свое время Салах едва не оказался в московском «Спартаке», куда его хотел забрать из швейцарского «Базеля» наставник Мурат Якин. Однако параллельное предложение из «Челси» оказалось для бомбардира более заманчивым. И пусть в Лондоне у него по большому счету не сложилось, своей последующей игрой в Италии за «Фиорентину» и «Рому» Салах завоевал право вернуться и вновь попытать счастья на Туманном Альбионе.

Ближайшим летом этот спортсмен рискует стать серьезной проблемой для отечественной сборной: команды России и Египта 19 июня встретятся в Санкт-Петербурге во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Действующий контракт Салаха с «красными» рассчитан до конца июня 2022 года.

Его трансферная стоимость оценивается сейчас специализированным порталом TransferMarkt в €80 млн (летом 2017-го «Роме» было выплачено за исполнителя €42 млн).

Высокий интерес к нападающему проявляет мадридский «Реал», что побудило боссов «Ливерпуля» начать работу по повышению суммы отступных за Салаха до €200 млн. В случае пролонгации трудового соглашения зарплата мастера вырастет до £800 тыс. в месяц.

Президентом Египта был переизбран на второй срок 63-летний Ас-Сиси.

Беспартийный кандидат получил 97,11% или 21 540 185 голосов, в то время как выдвинутый партией «Эль-Хад» Мусса, которого критики называли номинальным кандидатом, заручился поддержкой лишь 2,89% (641 982 человек) избирателей.

Испорченные бюллетени, в том числе и с «голосами» в поддержку Салаха, были признаны недействительными. Население Египта составляет 97 млн человек.

Явка на выборах президента составила 40,08%. Процедуру бойкотировали «Гражданское демократическое движение Египта», восемь оппозиционных партий и порядка 150 известных общественных деятелей, призвавших поступить так же и простых граждан.

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