Первый после президента: Салах прорвался на выборы

Курсы валют$ 57.43 (+0.167) 70.74 (+0.269)
Москва: +4°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
закончен
14:00
ТюменьВолгарь
3:1
закончен
14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
закончен
16:00
ФакелАвангард К
0:4
закончен
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:1
закончен
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:1
закончен
16:00
ЛациоБеневенто
6:2
закончен
16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
закончен
19:00
СассуолоНаполи
1:1
закончен
19:00
КьевоСампдория
2:1
закончен
21:45
ЮвентусМилан
3:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
закончен
14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:30
Динамо МАрсенал
2:1
закончен
19:00
Спартак МТосно
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
закончен
17:15
Атлетик БСельта
1:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
0:3
закончен
21:45
СевильяБарселона
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:2
закончен
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
2:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
закончен
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
6:0
закончен
16:30
Шальке-04Фрайбург
2:0
закончен
16:30
БайерАугсбург
0:0
закончен
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
2:3
закончен
16:30
ШтутгартГамбург
1:1
закончен
19:30
БаварияБоруссия Д
6:0
закончен
21:30
ГертаВольфсбург
0:0
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ДижонМарсель
1:3
закончен
Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
0:0
закончен
14:00
КарпатыЧерноморец
3:1
закончен
17:00
ВорсклаВерес
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
СКАЦСКА
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
5:1
закончен
21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
2:0
закончен
23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
5:4 (ОТ)
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
4:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
1:3
закончен
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
4:7
закончен
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
6:0
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
3:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
107:93
закончен
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
109:115
закончен
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
110:99
закончен
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
109:110
закончен
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
96:112
закончен
Биатлон / Чемпионат России
10:15
Спринт. Женщины
1
Ульяна Кайшева
22:47,4 (0)
закончен
13:15
Спринт. Мужчины
1
Александр Логинов
25.51,1 (2 промаха)
закончен
Бокс/ММА / Рейтинговый бой
22:00
Александр Поветкин (Россия) — Дэвид Прайс (Великобритания)
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралРубин
1:1
закончен
16:30
УфаЗенит
не начался
19:00
КраснодарАнжи
не начался
19:00
РостовЦСКА
не начался
Испания / Примера
13:00
ЭспаньолАлавес
0:0
закончен
17:15
ЛеганесВаленсия
не начался
19:30
ЭйбарРеал Сосьедад
не начался
19:30
МалагаВильярреал
не начался
21:45
Атлетико МДепортиво
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Спартак-2Олимпиец
1:2
2 тайм
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналСток Сити
0:0
перерыв
18:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
не начался
Франция / Лига 1
16:00
ГенгамБордо
0:0
1 тайм
18:00
КанМонпелье
не начался
18:00
ЛилльАмьен
не начался
18:00
НантСент-Этьен
не начался
18:00
СтрасбургМетц
не начался
18:00
ТруаНицца
не начался
22:00
ЛионТулуза
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ВердерАйнтрахт Ф
не начался
19:00
МайнцБоруссия М
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
не начался
19:30
ЗаряШахтёр Д
не начался
19:30
Сталь КОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Парма Енисей
online
15:30
Локомотив-Кубань Астана
38:30
перерыв
16:00
Химки Калев
24:20
2 четверть
17:00
ВЭФ Нижний Новгород
не начался
18:00
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Биатлон / Чемпионат России по биатлону
10:15
Гонка преследования, женщины
1
Екатерина Юрлова-Перхт
31:21,5 (3)
закончен
12:15
Гонка преследования, мужчины
1
Антон Бабиков
34:49,4 (2)
закончен
Испания / Примера
22:00
ХетафеБетис
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА УНИКС
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

Первый после президента: Салах прорвался на выборы

Египтяне на президентских выборах голосовали за Салаха

Выборы президента Египта Reuters
Выборы президента Египта
Около 1,5 млн египтян отдали свои голоса на президентских выборах нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху, демонстративно вписав имя футболиста в бюллетень. В будущем спортсмен может повторить успех своего коллеги по ремеслу Джорджа Веа, который занял высший государственный пост в Либерии.

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта, лучший футболист Африки 2017 года Мохаммед Салах занял второе место на президентских выборах в своей стране, уступив только действующему главе государства Абдулу Ас-Сиси. Произошло это, правда, неофициально. Те избиратели, кто не желал отдавать свой голос ни Ас-Саси, ни его единственному зарегистрированному конкуренту Муссе Мустафе Муссе, вычеркивали обоих кандидатов из списка и вписывали в бюллетень своего истинного любимца Салаха.

Согласно предварительным данным, испорченными оказались 1,5 млн листов для голосования.

Если верить изданию The Economist, подавляющее большинство нарушителей высказали свое предпочтение 25-летнему Салаху, который пока не имеет права баллотироваться в силу возрастных ограничений, да и вряд ли хочет сделать это прямо сейчас, будучи занятым выступлениями в Английской премьер-лиге.

Реклама

Хотя в Африке уже есть прецеденты, когда президентом страны становился футболист. В декабре 2017 года выиграл выборы в Либерии и в январе вступил в должность бывший форвард итальянского «Милана», английского «Челси» и других европейских грандов 51-летний Джордж Веа, в 1995-м признанный лучшим игроком мира.

Салах пока далек от подобных почестей, хотя играет очень ярко и результативно. В субботу своим очередным голом в концовке матча он принес «Ливерпулю» победу над «Кристал Пэлас» (2:1), доведя число забитых в чемпионате мячей до 29. Египтянин уверенно возглавляет снайперскую гонку в Англии, опережая ближайшего преследователя Харри Кейна из «Тоттенхэма» на пять пунктов.

Текущий показатель Салаха — повторение сезонного рекорда результативности для игроков из Африки: ровно столько же забивал за сезон ивуариец Дидье Дрогба.

Впрочем, в запасе у Мохаммеда еще шесть матчей и хороший шанс установить достижение всех времен: наибольшее количество мячей, забитых игроком в АПЛ за сезон, — 31.

После 32-х состоявшихся туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третью строчку в таблице, уступая ушедшему в отрыв лидеру «Манчестер Сити» 18 зачетных баллов. При этом разделяющий их «Манчестер Юнайтед» располагается на расстоянии всего двух очков. Продолжают подопечные Юргена Клоппа борьбу и в Лиге чемпионов, где на стадии 1/4 финала сыграют как раз с «горожанами».

Сейчас уже кажется неправдоподобным, что в свое время Салах едва не оказался в московском «Спартаке», куда его хотел забрать из швейцарского «Базеля» наставник Мурат Якин. Однако параллельное предложение из «Челси» оказалось для бомбардира более заманчивым. И пусть в Лондоне у него по большому счету не сложилось, своей последующей игрой в Италии за «Фиорентину» и «Рому» Салах завоевал право вернуться и вновь попытать счастья на Туманном Альбионе.

Ближайшим летом этот спортсмен рискует стать серьезной проблемой для отечественной сборной: команды России и Египта 19 июня встретятся в Санкт-Петербурге во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Действующий контракт Салаха с «красными» рассчитан до конца июня 2022 года.

Его трансферная стоимость оценивается сейчас специализированным порталом TransferMarkt в €80 млн (летом 2017-го «Роме» было выплачено за исполнителя €42 млн).

Высокий интерес к нападающему проявляет мадридский «Реал», что побудило боссов «Ливерпуля» начать работу по повышению суммы отступных за Салаха до €200 млн. В случае пролонгации трудового соглашения зарплата мастера вырастет до £800 тыс. в месяц.

Президентом Египта был переизбран на второй срок 63-летний Ас-Сиси.

Беспартийный кандидат получил 97,11% или 21 540 185 голосов, в то время как выдвинутый партией «Эль-Хад» Мусса, которого критики называли номинальным кандидатом, заручился поддержкой лишь 2,89% (641 982 человек) избирателей.

Испорченные бюллетени, в том числе и с «голосами» в поддержку Салаха, были признаны недействительными. Население Египта составляет 97 млн человек.

Явка на выборах президента составила 40,08%. Процедуру бойкотировали «Гражданское демократическое движение Египта», восемь оппозиционных партий и порядка 150 известных общественных деятелей, призвавших поступить так же и простых граждан.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».