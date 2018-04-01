Биатлон. Мужской пасьют. LIVE

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Луч-ЭнергияБалтика
0:0
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13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
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14:00
ТюменьВолгарь
3:1
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14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
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16:00
ФакелАвангард К
0:4
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17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:1
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Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:1
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16:00
ЛациоБеневенто
6:2
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16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
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19:00
СассуолоНаполи
1:1
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19:00
КьевоСампдория
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21:45
ЮвентусМилан
3:1
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Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
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17:15
Атлетик БСельта
1:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
0:3
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21:45
СевильяБарселона
2:2
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Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
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14:00
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0:0
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16:30
Динамо МАрсенал
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Спартак МТосно
2:1
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Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:2
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17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
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17:00
УотфордБорнмут
2:2
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17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
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19:30
ЭвертонМанчестер Сити
1:3
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Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
6:0
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16:30
Шальке-04Фрайбург
2:0
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16:30
БайерАугсбург
0:0
закончен
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
2:3
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16:30
ШтутгартГамбург
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19:30
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18:00
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22:05
ПСЖМонако
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Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
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14:00
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17:00
ВорсклаВерес
0:0
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КХЛ / плей-офф
17:00
СКАЦСКА
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
5:1
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21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
2:0
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23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
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закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
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02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
4:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
1:3
закончен
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
4:7
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04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
6:0
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
3:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
3:2
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НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
107:93
закончен
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
109:115
закончен
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
110:99
закончен
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
109:110
закончен
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
96:112
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Биатлон / Чемпионат России
10:15
Спринт. Женщины
1
Ульяна Кайшева
22:47,4 (0)
закончен
13:15
Спринт. Мужчины
1
Александр Логинов
25.51,1 (2 промаха)
закончен
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закончен
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16:00
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18:00
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18:00
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01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
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02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
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15:30
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Химки Калев
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17:00
ВЭФ Нижний Новгород
не начался
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Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Биатлон / Чемпионат России по биатлону
10:15
Гонка преследования, женщины
1
Екатерина Юрлова-Перхт
31:21,5 (3)
закончен
12:15
Гонка преследования, мужчины
online
Испания / Примера
22:00
ХетафеБетис
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА УНИКС
не начался

Биатлон. Мужской пасьют. LIVE

Онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате России

Российский биатлонист Александр Логинов РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов
На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске проходит мужская гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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12:45

У Поршнева с Гараничевым аж по две неточности вот это да!!!

12:44

У Бабикова один промах!

12:43

Последний огневой рубеж!

12:42

Логинов даже чуть лучше Цветкова прошел последний из отрезков — чуть менее 54 секунд он уступает тройке фаворитов.

12:41

Вырвался в лидеры Бабиков — но опережает он на считанные шаги соперников.

12:41

На отметке 9,6 км лидеры по-прежнему очень плотно идут, тогда как Цветков еще чуть отыграл — 20,3 секунды он уступает им уже.

12:40

Цветков здесь отстает от них 23,8 секунды.

12:40

У Логинова текущее пятое место с 58-секундным дефицитом.

12:39

На отметке 8,5 км в секунде с небольшим идут друг от друга лидеры.

12:38

Цветков от тройки лидеров теперь в двадцати с лишним секундах.

12:38

Логинов тем временем уже на четвертый штрафной круг отправляется.

12:37

Невероятная интрига! Всего шесть секунд отстает от Гараничева Поршнев, пока что идущий третий.

12:36

Бабиков и Поршнев точны!

12:36

Цветков — на круг.

12:35

Третья стрельба!

12:35

Гараничев мажет один раз!

12:34

На отметке в 7,1 км Гараничев выигрывает у преследователей на 21 секунду.

12:34

У третьей группы достаточно большое отставание — впрочем, все может изменить стрельба.

12:33

При этом в группе преследователей гонку ведет именно Поршнев.

12:32

Гараничев еще чуть увеличил свой отрыв со времен второй стрельбы — крайне уверенно сегодня гонку проводит Евгений.

12:30

Логинов вновь не смог отстреляться чисто.

12:30

В итоге после второй «лежки» уже 24 секунды ведет у конкурентов Гараничев — это заявка!

12:29

Гараничев — точно!

12:29

Бабиков, Цветков и Поршнев — по промаху!

12:28

Что касается Логинова, то он пока что идет пятым с отставанием в 37 секунд.

12:28

Вторая стрельба!

12:27

На отметке 4,6 км в секунде друг от друга тройка лидеров; Цветков уступает им четыре секунды.

12:26

Цветков в нескольких секундах от лидеров.

12:25

На отметке 3,5 км Поршнев почти обогнал Гараничева — всего на половину секунды он отстает от соотечественника. Близок к Евгению и Бабиков.

12:23

В лидерах сейчас Гараничев; в 5-6 секундах от него идут соотвественно Поршнев и Бабиков.

12:22

Поршнев и Гараничев — точно!

12:22

Цветков и Бабиков тоже без промахов!

12:21

На отметке 2,1 км Логинов чуть более девяти секунд ведет у идущего вторым Цветкова. А прямо за Максимом бежит четверка его соперников — очень плотно.

12:21

Логинов уже на рубеже!

12:21

Два раза мажет Александр!

12:20

Стартовавший четвертым Бабиков чуть отыграл отставание от тройки сильнейших.

12:19

Восьмерка сильнейших сейчас в тридцати секундах друг от друга.

12:18

На отметке в 1 км Логинов совсем чуть-чуть увеличил свое преимущество.

12:17

А вот Антон Шипулин сегодня в гонке не принимает участия вовсе — накануне он заявил о завершении сезона, объяснив это усталостью.

12:16

Нельзя не отметить, что огромная минута биатлонистов всего в минуте стартует от Логинова — интрига сегодня будет просто сумасшедшая!

12:15

Стартовала гонка!

12:10

Любопытно, что действующим чемпионом России в пасьюте является все тот же Гараничев.

12:05

В мужской гонке преследования первым стартовать будет Александр Логинов, вторым — Евгений Гараничев, третьим — Никита Поршнев. Все они начнут гонку почти нога в ногу — в десяти секундах члены трио друг от друга в преддверии старта.

12:00

Ранее сегодня в рамках чемпионата России в Ханты-Мансийске состоялся и женский пасьют, победу в котором одержала Екатерина Юрлова-Перхт.

11:55

Отметим, что сама гонка стартует в 12:15 по московскому времени.

11:50

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужской гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.