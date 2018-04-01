Биатлон. Мужской пасьют. LIVE

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У Поршнева с Гараничевым аж по две неточности вот это да!!!
У Бабикова один промах!
Последний огневой рубеж!
Логинов даже чуть лучше Цветкова прошел последний из отрезков — чуть менее 54 секунд он уступает тройке фаворитов.
Вырвался в лидеры Бабиков — но опережает он на считанные шаги соперников.
На отметке 9,6 км лидеры по-прежнему очень плотно идут, тогда как Цветков еще чуть отыграл — 20,3 секунды он уступает им уже.
Цветков здесь отстает от них 23,8 секунды.
У Логинова текущее пятое место с 58-секундным дефицитом.
На отметке 8,5 км в секунде с небольшим идут друг от друга лидеры.
Цветков от тройки лидеров теперь в двадцати с лишним секундах.
Логинов тем временем уже на четвертый штрафной круг отправляется.
Невероятная интрига! Всего шесть секунд отстает от Гараничева Поршнев, пока что идущий третий.
Бабиков и Поршнев точны!
Цветков — на круг.
Третья стрельба!
Гараничев мажет один раз!
На отметке в 7,1 км Гараничев выигрывает у преследователей на 21 секунду.
У третьей группы достаточно большое отставание — впрочем, все может изменить стрельба.
При этом в группе преследователей гонку ведет именно Поршнев.
Гараничев еще чуть увеличил свой отрыв со времен второй стрельбы — крайне уверенно сегодня гонку проводит Евгений.
Логинов вновь не смог отстреляться чисто.
В итоге после второй «лежки» уже 24 секунды ведет у конкурентов Гараничев — это заявка!
Гараничев — точно!
Бабиков, Цветков и Поршнев — по промаху!
Что касается Логинова, то он пока что идет пятым с отставанием в 37 секунд.
Вторая стрельба!
На отметке 4,6 км в секунде друг от друга тройка лидеров; Цветков уступает им четыре секунды.
Цветков в нескольких секундах от лидеров.
На отметке 3,5 км Поршнев почти обогнал Гараничева — всего на половину секунды он отстает от соотечественника. Близок к Евгению и Бабиков.
В лидерах сейчас Гараничев; в 5-6 секундах от него идут соотвественно Поршнев и Бабиков.
Поршнев и Гараничев — точно!
Цветков и Бабиков тоже без промахов!
На отметке 2,1 км Логинов чуть более девяти секунд ведет у идущего вторым Цветкова. А прямо за Максимом бежит четверка его соперников — очень плотно.
Логинов уже на рубеже!
Два раза мажет Александр!
Стартовавший четвертым Бабиков чуть отыграл отставание от тройки сильнейших.
Восьмерка сильнейших сейчас в тридцати секундах друг от друга.
На отметке в 1 км Логинов совсем чуть-чуть увеличил свое преимущество.
А вот Антон Шипулин сегодня в гонке не принимает участия вовсе — накануне он заявил о завершении сезона, объяснив это усталостью.
Нельзя не отметить, что огромная минута биатлонистов всего в минуте стартует от Логинова — интрига сегодня будет просто сумасшедшая!
Стартовала гонка!
Любопытно, что действующим чемпионом России в пасьюте является все тот же Гараничев.
В мужской гонке преследования первым стартовать будет Александр Логинов, вторым — Евгений Гараничев, третьим — Никита Поршнев. Все они начнут гонку почти нога в ногу — в десяти секундах члены трио друг от друга в преддверии старта.
Ранее сегодня в рамках чемпионата России в Ханты-Мансийске состоялся и женский пасьют, победу в котором одержала Екатерина Юрлова-Перхт.
Отметим, что сама гонка стартует в 12:15 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужской гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.