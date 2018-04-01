Биатлон. Женский пасьют. LIVE

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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию гонки преследования, напоминая, что сегодня в 12.15 мск в рамках чемпионата России состоится и мужской пасьют. До встречи!
Подведем краткие итоги гонки: первой сегодня стала стартовавшая второй Екатерина Юрлова-Перхт с тремя промахами; серебро взяла Маргарита Васильева (3), допустившая одну неточность, третьей на финише оказалась Ульяна Кайшева (1), отправившая в «молоко» четыре патрона.
Юрлова-Перхт на финише отмечает, что ждала своего шанса, чтобы вернуть себе лидерство в борьбе с Васильевой — и это было действительно мастерски.
Дарья Виролайнен из третьего стартового десятка показывает итоговый восьмой результат.
Егорова финиширует четвертой; Услугина, отыгравшая сегодня очень много позиций — пятая.
Сразу после окончания гонки Васильева в эфире «Матч ТВ» признается, что ее действительно подвели лыжи.
Бронза у Кайшевой — а ведь она, напомним, на первом рубеже сразу три промаха допустила.
Серебро достается Васильевой — в десяти секундах от Екатерины.
Теперь официально — Юрлова-Перхт финиширует первой с тремя промахами.
Васильева очень мощно идет к финишу — отыгрывает она у Екатерины!
Нога в ногу прямо сейчас идут соперницы.
Кажется, что начали подводить Васильеву лыжи — стала она понемногу, но стремительно отставать все-таки от Юрловой-Перхт.
Да, все! Юрлова-Перхт точно будет первой на финише!
Пятой идет сейчас все та же Услугина — в минуте с лишним от Юрловой-Перхт. Лишь четвертой она сегодня может стать.
Егорова на два круга...
А вот Васильева все в цель отправила — будет она за золото бороться с Юрловой-Перхт!
Кайшева тоже с одной неточностью!
Один промах у Юрловой-Перхт!
На заключительном рубеже лидеры!
При этом Васильева, Егорова и Кайшева очень плотно сблизились — крайне интересным будет финиш гонки!
На отметке в 6,6 км Юрлова-Перхт показала, что держит хороший ход — не дает она особо подобраться к себе на скорости оппоненткам.
У Егоровой тоже один промах.
Кайшева не мажет!
В итоге сильно обострилась после третьей стрельбы ситуация на трассе — уже в тридцати с небольшим секундах спортсменки из топ-4 друг от друга. Но лидирует по-прежнему Юрлова-Перхт.
Васильева очень быстро отправила в цель четыре патрона, после чего затянула с пятым и... промахнулась!
Дважды мажет Юрлова-Перхт!
При этом сейчас Юрловой-Перхт предстоит дважды отработать на «стойке» — а с оной у Екатерины сложные отношения.
Васильева на отметке 4,6 км имеет дефицит относительно Юрловой-Перхт в 26 секунд; Егорова от Екатерины в 40 с лишним секундах.
Сильно оторвалась от преследователей первая четверка — идущая пятой Услугина на данный момент отстает от Юрловой-Перхт аж почти на две минуты.
Егорова и Кайшева — без промахов.
Васильева тоже точна! Правда, достаточно долго она стреляла — но это и не самое важное.
Юрлова-Перхт на «лежке» уже!
Пять из пяти у Екатерины!
Кайшева, сильно покружившаяся по штрафным кругам, больше минуты проигрывает Екатерине.
На отметке 2,6 км Васильева отстает от Юрловой-Перхт всего на 15 секунд — сильно отыгрывает у лидера Маргарита.
В целом хорошо отстрелялись спортсменки на первом рубеже — лишь Кайшева провалилась здесь, допустив, страшно подумать, аж три промаха. Тут ей даже преимущество в 38 секунд не помогло.
Васильева и Егорова (4) тоже точны были на первом стрельбище.
А вот Юрлова-Перхт все закрыла — теперь она лидирует.
Неудачно отработала Кайшева — трижды она промахнулась!!!
Уже на первом рубеже Кайшева — посмотрим, как сегодня Ульяна будет работать здесь. Накануне спортсменка вовсе без промахов обошлась.
Прошли уже лидеры первую отчетную отметку — отставание Юрловой-Перхт от Кайшевой почти не изменилось, уменьшившись лишь на 0,2 секунды.
Уже все претендентки на трассе.
Начала состязание и Юрлова-Перхт.
Стартовал пасьют — первой в бой вступила Ульяна Кайшева, имеющая серьезное преимущество над Юрловой-Перхт в 38 секунд.
По итогам вчерашнего спринта в Ханты-Мансийске первой в сегодняшнем состязании стартует Ульяна Кайшева, второй — Екатерина Юрлова-Перхт, третьей — Маргарита Васильева.
Отметим, что сама гонка начнется в 10:15 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женской гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.