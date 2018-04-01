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Биатлон. Женский пасьют. LIVE

Онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате России

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева РИА Новости
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева
На чемпионате России по биатлону проходит женская гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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11:01

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию гонки преследования, напоминая, что сегодня в 12.15 мск в рамках чемпионата России состоится и мужской пасьют. До встречи!

10:58

Подведем краткие итоги гонки: первой сегодня стала стартовавшая второй Екатерина Юрлова-Перхт с тремя промахами; серебро взяла Маргарита Васильева (3), допустившая одну неточность, третьей на финише оказалась Ульяна Кайшева (1), отправившая в «молоко» четыре патрона.

10:53

Юрлова-Перхт на финише отмечает, что ждала своего шанса, чтобы вернуть себе лидерство в борьбе с Васильевой — и это было действительно мастерски.

10:51

Дарья Виролайнен из третьего стартового десятка показывает итоговый восьмой результат.

10:50

Егорова финиширует четвертой; Услугина, отыгравшая сегодня очень много позиций — пятая.

10:50

Сразу после окончания гонки Васильева в эфире «Матч ТВ» признается, что ее действительно подвели лыжи.

10:49

Бронза у Кайшевой — а ведь она, напомним, на первом рубеже сразу три промаха допустила.

10:48

Серебро достается Васильевой — в десяти секундах от Екатерины.

10:47

Теперь официально — Юрлова-Перхт финиширует первой с тремя промахами.

10:46

Васильева очень мощно идет к финишу — отыгрывает она у Екатерины!

10:46

Нога в ногу прямо сейчас идут соперницы.

10:46

Кажется, что начали подводить Васильеву лыжи — стала она понемногу, но стремительно отставать все-таки от Юрловой-Перхт.

10:46

Да, все! Юрлова-Перхт точно будет первой на финише!

10:45

Пятой идет сейчас все та же Услугина — в минуте с лишним от Юрловой-Перхт. Лишь четвертой она сегодня может стать.

10:44

Егорова на два круга...

10:44

А вот Васильева все в цель отправила — будет она за золото бороться с Юрловой-Перхт!

10:43

Кайшева тоже с одной неточностью!

10:42

Один промах у Юрловой-Перхт!

10:41

На заключительном рубеже лидеры!

10:40

При этом Васильева, Егорова и Кайшева очень плотно сблизились — крайне интересным будет финиш гонки!

10:38

На отметке в 6,6 км Юрлова-Перхт показала, что держит хороший ход — не дает она особо подобраться к себе на скорости оппоненткам.

10:36

У Егоровой тоже один промах.

10:36

Кайшева не мажет!

10:36

В итоге сильно обострилась после третьей стрельбы ситуация на трассе — уже в тридцати с небольшим секундах спортсменки из топ-4 друг от друга. Но лидирует по-прежнему Юрлова-Перхт.

10:35

Васильева очень быстро отправила в цель четыре патрона, после чего затянула с пятым и... промахнулась!

10:34

Дважды мажет Юрлова-Перхт!

10:33

При этом сейчас Юрловой-Перхт предстоит дважды отработать на «стойке» — а с оной у Екатерины сложные отношения.

10:32

Васильева на отметке 4,6 км имеет дефицит относительно Юрловой-Перхт в 26 секунд; Егорова от Екатерины в 40 с лишним секундах.

10:30

Сильно оторвалась от преследователей первая четверка — идущая пятой Услугина на данный момент отстает от Юрловой-Перхт аж почти на две минуты.

10:29

Егорова и Кайшева — без промахов.

10:29

Васильева тоже точна! Правда, достаточно долго она стреляла — но это и не самое важное.

10:28

Юрлова-Перхт на «лежке» уже!

10:28

Пять из пяти у Екатерины!

10:26

Кайшева, сильно покружившаяся по штрафным кругам, больше минуты проигрывает Екатерине.

10:25

На отметке 2,6 км Васильева отстает от Юрловой-Перхт всего на 15 секунд — сильно отыгрывает у лидера Маргарита.

10:24

В целом хорошо отстрелялись спортсменки на первом рубеже — лишь Кайшева провалилась здесь, допустив, страшно подумать, аж три промаха. Тут ей даже преимущество в 38 секунд не помогло.

10:23

Васильева и Егорова (4) тоже точны были на первом стрельбище.

10:22

А вот Юрлова-Перхт все закрыла — теперь она лидирует.

10:21

Неудачно отработала Кайшева — трижды она промахнулась!!!

10:20

Уже на первом рубеже Кайшева — посмотрим, как сегодня Ульяна будет работать здесь. Накануне спортсменка вовсе без промахов обошлась.

10:18

Прошли уже лидеры первую отчетную отметку — отставание Юрловой-Перхт от Кайшевой почти не изменилось, уменьшившись лишь на 0,2 секунды.

10:17

Уже все претендентки на трассе.

10:16

Начала состязание и Юрлова-Перхт.

10:15

Стартовал пасьют — первой в бой вступила Ульяна Кайшева, имеющая серьезное преимущество над Юрловой-Перхт в 38 секунд.

10:10

По итогам вчерашнего спринта в Ханты-Мансийске первой в сегодняшнем состязании стартует Ульяна Кайшева, второй — Екатерина Юрлова-Перхт, третьей — Маргарита Васильева.

10:05

Отметим, что сама гонка начнется в 10:15 по московскому времени.

10:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женской гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.