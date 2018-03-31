«В первом тайме мы не были командой, играющей ради титула»

«Спартак» — «Тосно» — 2:1

Московский «Спартак» выходил на матч с «Тосно», уже зная, что «Локомотив» в формально выездном матче на своем стадионе умудрился уступить пермскому «Амкару» (1:2).

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Собственная победа позволяла красно-белым сократить отставание от «железнодорожников» до двух очков. В этом случае ситуация в чемпионской гонке обострялась до предела, пусть у лидера и остается игра в запасе.

Впрочем, «Спартак» в первом тайме не показал качественного футбола и не продемонстрировал того желания, которое отличала команду в прошлом сезоне и в последних матчах текущего чемпионата.

Возможно, это связано было с отсутствием поддержки со стороны болельщиков, который в качестве дани памяти жертв трагедии в Кемерово промолчали весь первый тайм.

И все же на перерыв хозяева ушли ведя в счете, после того как Фернандо уже в добавленное время изумительным дальним ударом со штрафного заставил капитулировать Давида Юрченко.

Во второй половине «Спартак» развил успех, когда Луис Адриано после ярких действий и голевой передачи Промеса наконец реализовал один из своих многочисленных моментов.

Но концовка получилась нервной, так как вскоре Павел Погребняк реализовал заработанный собой же в борьбе с Ильей Кутеповым достаточно спорный пенальти.

«Из хорошего могу обратить внимание только на результат. Мы не подошли правильно к этому матчу.

Это было не поведение той команды, которой предстоит важный матч. Футболисты думали, что уже победили. Повторюсь, матчи выигрываются после финального свистка, не раньше, не на бумаге!

— сказал по окончании матча с «Тосно» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

— Я разозлился, в перерыве дал понять своим игрокам некоторые вещи. Объяснил, что у нас был неправильный подход к игре. Команда не была той, что играет ради титула. Я сказал, что в футболе точно также, как и в жизни, если ты хочешь что-то взять, ты должен сделать это сам. В футболе ничто не прописано заранее. Матчи не бывают легкими».

Наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал, что поначалу тоже не был доволен действиями своих подопечных, но в целом специалист отметил достойную игру своей команды, сумевшей навязать серьезную борьбу чемпиону.

«Качество игры моей команды поначалу меня не устраивало. Думаю, это связано с волнением.

Радует, что ребята не повесили голову, стали лучше действовать на поле. Я сказал им в раздевалке: если будут прибавлять, качество игры повысится,

— отметил Парфенов.

— Давали ли Погребняку задание играть через центр защиты соперника? Заданий было много, и не только у Погребняка. Кутепов – неплохой защитник, мы просто акцентировали внимание на центральной зоне защиты соперника.

Погребняк – штатный пенальтист? Вы просто не знаете, что это первый наш пенальти в чемпионате.

Замена Нуну Роши? Любому футболисту неприятно реагировать на замену, но мы с ним разберемся. Меня не устраивало качество его игры. Замена явно улучшила взаимодействие команды на поле. Так что его замена – правильное решение».

Прокомментировал матч с «Тосно» и владелец «Спартака» Леонид Федун, возмутившийся назначенным в ворота его команды пенальти.

«Тяжелая игра, но победили. Видимо, перерыв на сборные сказался. Эти две недели выбивают из игрового ритма. Поэтому тяжело входить в игру. К тому же трагическая ситуация в Кемерово внесла свою камерность, — цитирует Федуна «Чемпионат».

— Первый тайм болельщики молчали. В первом тайме были сами не свои, ничего не получалось.

Погребняк забил? Такой пенальти можно поставить только «Спартаку». Больше никому бы не поставили».

«Сегодня не день откровений. Поздравляю «Спартак» с победой, — подвел итог матчу сам Погребняк, отличившийся в российской Премьер-лиге уже в составе шестой команды.

— Как я и говорил перед матчем, красно-белые обладают хорошим набором качественных исполнителей. Но мы тоже молодцы, я горд за команду. К сожалению, результат получился отрицательным».

О том, что отсутствие поддержки болельщиков в первом тайме повлияло на игру, рассказал капитан «Спартака» Денис Глушаков.

«Было сложно играть именно в первом тайме, входить в матч. Трибуны молчали, и это непривычно на спартаковском стадионе. У нас лучшие болельщики, которые всегда поддерживают, но понятно, что сейчас траур.

Наверное, это правда, что мы потеряли игровые кондиции после сборных. Все приехали без игрового тонуса, вкатывались в матч, делали много ошибок. Тем не менее реализовали моменты, и самое главное было победить, как и во всех оставшихся матчах. Понимаем, за что боремся, — сказал Глушаков.

— В перерыве Каррера сказал нам, какие моменты надо поправить. Надо было убрать брак, которого было много».

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