«В первом тайме мы не были командой, играющей ради титула»

«Спартак» — «Тосно» — 2:1
Московский «Спартак» выходил на матч с «Тосно», уже зная, что «Локомотив» в формально выездном матче на своем стадионе умудрился уступить пермскому «Амкару» (1:2).
Собственная победа позволяла красно-белым сократить отставание от «железнодорожников» до двух очков. В этом случае ситуация в чемпионской гонке обострялась до предела, пусть у лидера и остается игра в запасе.
Впрочем, «Спартак» в первом тайме не показал качественного футбола и не продемонстрировал того желания, которое отличала команду в прошлом сезоне и в последних матчах текущего чемпионата.
Возможно, это связано было с отсутствием поддержки со стороны болельщиков, который в качестве дани памяти жертв трагедии в Кемерово промолчали весь первый тайм.
И все же на перерыв хозяева ушли ведя в счете, после того как Фернандо уже в добавленное время изумительным дальним ударом со штрафного заставил капитулировать Давида Юрченко.
Во второй половине «Спартак» развил успех, когда Луис Адриано после ярких действий и голевой передачи Промеса наконец реализовал один из своих многочисленных моментов.
Но концовка получилась нервной, так как вскоре Павел Погребняк реализовал заработанный собой же в борьбе с Ильей Кутеповым достаточно спорный пенальти.
«Из хорошего могу обратить внимание только на результат. Мы не подошли правильно к этому матчу.
Это было не поведение той команды, которой предстоит важный матч. Футболисты думали, что уже победили. Повторюсь, матчи выигрываются после финального свистка, не раньше, не на бумаге!
— сказал по окончании матча с «Тосно» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
— Я разозлился, в перерыве дал понять своим игрокам некоторые вещи. Объяснил, что у нас был неправильный подход к игре. Команда не была той, что играет ради титула. Я сказал, что в футболе точно также, как и в жизни, если ты хочешь что-то взять, ты должен сделать это сам. В футболе ничто не прописано заранее. Матчи не бывают легкими».
Наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал, что поначалу тоже не был доволен действиями своих подопечных, но в целом специалист отметил достойную игру своей команды, сумевшей навязать серьезную борьбу чемпиону.
«Качество игры моей команды поначалу меня не устраивало. Думаю, это связано с волнением.
Радует, что ребята не повесили голову, стали лучше действовать на поле. Я сказал им в раздевалке: если будут прибавлять, качество игры повысится,
— отметил Парфенов.
— Давали ли Погребняку задание играть через центр защиты соперника? Заданий было много, и не только у Погребняка. Кутепов – неплохой защитник, мы просто акцентировали внимание на центральной зоне защиты соперника.
Погребняк – штатный пенальтист? Вы просто не знаете, что это первый наш пенальти в чемпионате.
Замена Нуну Роши? Любому футболисту неприятно реагировать на замену, но мы с ним разберемся. Меня не устраивало качество его игры. Замена явно улучшила взаимодействие команды на поле. Так что его замена – правильное решение».
Прокомментировал матч с «Тосно» и владелец «Спартака» Леонид Федун, возмутившийся назначенным в ворота его команды пенальти.
«Тяжелая игра, но победили. Видимо, перерыв на сборные сказался. Эти две недели выбивают из игрового ритма. Поэтому тяжело входить в игру. К тому же трагическая ситуация в Кемерово внесла свою камерность, — цитирует Федуна «Чемпионат».
— Первый тайм болельщики молчали. В первом тайме были сами не свои, ничего не получалось.
Погребняк забил? Такой пенальти можно поставить только «Спартаку». Больше никому бы не поставили».
«Сегодня не день откровений. Поздравляю «Спартак» с победой, — подвел итог матчу сам Погребняк, отличившийся в российской Премьер-лиге уже в составе шестой команды.
— Как я и говорил перед матчем, красно-белые обладают хорошим набором качественных исполнителей. Но мы тоже молодцы, я горд за команду. К сожалению, результат получился отрицательным».
О том, что отсутствие поддержки болельщиков в первом тайме повлияло на игру, рассказал капитан «Спартака» Денис Глушаков.
«Было сложно играть именно в первом тайме, входить в матч. Трибуны молчали, и это непривычно на спартаковском стадионе. У нас лучшие болельщики, которые всегда поддерживают, но понятно, что сейчас траур.
Наверное, это правда, что мы потеряли игровые кондиции после сборных. Все приехали без игрового тонуса, вкатывались в матч, делали много ошибок. Тем не менее реализовали моменты, и самое главное было победить, как и во всех оставшихся матчах. Понимаем, за что боремся, — сказал Глушаков.
— В перерыве Каррера сказал нам, какие моменты надо поправить. Надо было убрать брак, которого было много».
Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».