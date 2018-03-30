Две гонки из двух: Логинов сильнее всех на чемпионате России

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На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию и прощается с вами! До новых встреч на чемпионате России по биатлону!
Поздравляем Александра Логинова с завоеванием второй золотой медали чемпионата России! Вторым сегодня стал Евгений Гараничев, третьим — молодой юниор Никита Поршнев.
Третьим финишировал 22-летний спортсмен! Браво! 9,7 секунды до Логинова!
На следующей отсечке Поршнев уступает уже пять секунд. Третий.
Ничего себе! На отметке 8,1 км Поршнев ПЕРВЫЙ! Одну секунду выигрывает у Гараничева!
Финишируют последние участники. Неплохие шансы попасть в число лидеров есть у Никиты Поршнева.
Пять секунд проиграл Евгений. Второй! Поздравляем Логинова с чемпионством!
За 400 метров до финиша Гараничев проигрывает Логинову уже три секунды. Похоже, не будет золота сегодня у Евгения.
Финиширует Логинов! Ничего себе! +15 секунд от Бабикова! Вот это спурт!
Логинов продолжает показывать какую-то сумасшедшую скорость — все шансы у него есть на победу.
Шанс для Гараничева — точен он на «стойке» тоже, и теперь и у него есть шансы на медаль!
Вау, Логинов включил «турбо-режим» и уже 12 (!) секунд отыграл!
Елисеев после одной неудачи на «лежке» без промахов работает на «стойке».
Ого, вот это интрига! Сразу два раза мажет Логинов на втором рубеже — и теперь сложно понять, кто сегодня станет чемпионом!
Логинов подъезжает к «стойке» с достаточно уверенным лидерством.
Слепов, на «лежке» позволивший себе три промаха, на втором стрельбище допустил еще одну неточность.
Все-таки не смог превзойти результат Сучилова Максим — 0,2 секунды он ему уступил.
Цветков приближается к финишу — пока что он третий.
Тем временем Логинов уже обогнал Сучилова на отчетной отметке — крайне хорошо он по дистанции идет.
Да, обогнал все-таки Бабиков Сучилова — четыре секунды он выиграл на финише у Семена. Очень хорошая гонка для Антона была, надо признать.
Логинов удачно прошел «лежку» — второй он на этой отметке с небольшим отставанием от Сучилова.
Финишировал и Сучилов — обогнал он Шипулина, разумеется. При этом на его результат прямо сейчас пытается посягнуть Бабиков, уступающий всего две секунды соотечественнику.
Закончил гонку сейчас Шипулин — естественно, первый он пока что на финише, однако вряд ли в медали в итоге попадет сегодня Антон.
Бабиков тем временем стремительно сокращает отставание от Сучилова.
Цветков, браво! Очень долго выцеливал Максим на «стойке», однако попал пять из пяти!!! И теперь он будет атаковать.
Достаточно бодро стартовали члены шестого десятка — в из числе, например, есть Александр Логинов и Елисеев.
Бабиков допускает один промах на «стойке». Впрочем, даже с неточностью он по-прежнему претендует на медали.
Матвей Елисеев только что под громкие выкрики фанатов об его дне рождения стартовал в гонке. 25 лет сегодня биатлонисту исполнилось.
При этом даже после прохождения штрафного круга Семен достаточно ощутимо выигрывает у Антона.
Мажет, впрочем, и лидировавший Сучилов.
У Шипулина еще один промах — не сумел он идеально пройти и «стойку». Трудно ему будет с такой стрельбой финишировать на пьедестале.
Алексей Слепов стартовал сейчас под 49-м номером под громкие аплодисменты болельщиков.
Цветков последним выстрелом мажет на первом рубеже.
Бабиков пять из пяти выбивает на первом рубеже — вторым он выезжает с «лежки», семь секунд уступая Сучилову.
Максим Цветков, «взорвавший» в последней гонке Кубка мира, пока что лишь пятым идет на отметке в 1,5 км.
Семен еще и отстрелялся точно! В лидерах он сейчас.
Семен Сучилов на отметке 2.9 км обогнал Шипулина, кстати.
У Шипулина один промах на «лежке».
Антон Бабиков (22) пока что очень прилично по скорости идет — вполне может он посоревноваться в этом сегодня с Шипулиным, кажется.
На отметке в 2,9 км Шипулин уже почти 17 секунд «привозит» ближайшему преследователю.
Только что стало известно о снятии с гонки Тимофея Лапшина, представляющего Южную Корею.
Как и Александр Печенкин (3), пока что показывающий вполне приличный ход по дистанции.
Шипулин легко лидирует на отметке 1,5 км — иначе и быть не могло, конечно.
Стартовавший первым Эдуард Мустафин на дебютном огневом рубеже допускает один промах.
Под 15-м номером гонку начал Антон Шипулин.
Пока стартуют биатлонисты, нельзя не сказать о последних новостях из стана мужской сборной России — СМИ сегодня сообщают, что на данный момент старший тренер национальной команды Рикко Гросс уже в следующем сезоне будет работать в каком-то другом месте.
В первой десятке сегодня стартуют не самые известные российские биатлонисты — например, Игорь Прощенко (8), который вот только что начал гонку.
Стартовала гонка!
Действующим чемпионом России в спринте является Алексей Слепов.
Напомним, что отличительной чертой этого ЧР являются по-настоящему внушительные призовые: так, за победу в каждой из гонок организаторы дают 4 млн рублей; за серебро и бронзу — по 2,5 и 1,7 соответственно.
Мужская часть чемпионата России, напомним, стартовала 29 марта индивидуальной гонкой — первенствовал в ней Александр Логинов.
Ранее сегодня в Ханты-Мансийске состоялся и женский спринт — уверенную победу в нем одержала Ульяна Кайшева. Подробнее о ходе гонки вы можете узнать из онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
Отметим, что сама гонка начнется в 13:15 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужского спринта, который пройдет в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.