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Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
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01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался

Две гонки из двух: Логинов сильнее всех на чемпионате России

Логинов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов
Александр Логинов выиграл вторую гонку из двух на чемпионате России по биатлону. 31 марта в Ханты-Мансийске были разыграны медали в спринте. Вторым стал Евгений Гараничев, третьим — юниор Никита Поршнев. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию соревнования.
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14:33

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию и прощается с вами! До новых встреч на чемпионате России по биатлону!

14:30

Поздравляем Александра Логинова с завоеванием второй золотой медали чемпионата России! Вторым сегодня стал Евгений Гараничев, третьим — молодой юниор Никита Поршнев.

14:23

Третьим финишировал 22-летний спортсмен! Браво! 9,7 секунды до Логинова!

14:21

На следующей отсечке Поршнев уступает уже пять секунд. Третий.

14:18

Ничего себе! На отметке 8,1 км Поршнев ПЕРВЫЙ! Одну секунду выигрывает у Гараничева!

14:17

Финишируют последние участники. Неплохие шансы попасть в число лидеров есть у Никиты Поршнева.

14:12

Пять секунд проиграл Евгений. Второй! Поздравляем Логинова с чемпионством!

14:10

За 400 метров до финиша Гараничев проигрывает Логинову уже три секунды. Похоже, не будет золота сегодня у Евгения.

14:09

Финиширует Логинов! Ничего себе! +15 секунд от Бабикова! Вот это спурт!

14:06

Логинов продолжает показывать какую-то сумасшедшую скорость — все шансы у него есть на победу.

14:04

Шанс для Гараничева — точен он на «стойке» тоже, и теперь и у него есть шансы на медаль!

14:04

Вау, Логинов включил «турбо-режим» и уже 12 (!) секунд отыграл!

14:02

Елисеев после одной неудачи на «лежке» без промахов работает на «стойке».

14:00

Ого, вот это интрига! Сразу два раза мажет Логинов на втором рубеже — и теперь сложно понять, кто сегодня станет чемпионом!

13:59

Логинов подъезжает к «стойке» с достаточно уверенным лидерством.

13:58

Слепов, на «лежке» позволивший себе три промаха, на втором стрельбище допустил еще одну неточность.

13:56

Все-таки не смог превзойти результат Сучилова Максим — 0,2 секунды он ему уступил.

13:55

Цветков приближается к финишу — пока что он третий.

13:54

Тем временем Логинов уже обогнал Сучилова на отчетной отметке — крайне хорошо он по дистанции идет.

13:53

Да, обогнал все-таки Бабиков Сучилова — четыре секунды он выиграл на финише у Семена. Очень хорошая гонка для Антона была, надо признать.

13:52

Логинов удачно прошел «лежку» — второй он на этой отметке с небольшим отставанием от Сучилова.

13:51

Финишировал и Сучилов — обогнал он Шипулина, разумеется. При этом на его результат прямо сейчас пытается посягнуть Бабиков, уступающий всего две секунды соотечественнику.

13:50

Закончил гонку сейчас Шипулин — естественно, первый он пока что на финише, однако вряд ли в медали в итоге попадет сегодня Антон.

13:49

Бабиков тем временем стремительно сокращает отставание от Сучилова.

13:48

Цветков, браво! Очень долго выцеливал Максим на «стойке», однако попал пять из пяти!!! И теперь он будет атаковать.

13:46

Достаточно бодро стартовали члены шестого десятка — в из числе, например, есть Александр Логинов и Елисеев.

13:44

Бабиков допускает один промах на «стойке». Впрочем, даже с неточностью он по-прежнему претендует на медали.

13:43

Матвей Елисеев только что под громкие выкрики фанатов об его дне рождения стартовал в гонке. 25 лет сегодня биатлонисту исполнилось.

13:42

При этом даже после прохождения штрафного круга Семен достаточно ощутимо выигрывает у Антона.

13:41

Мажет, впрочем, и лидировавший Сучилов.

13:40

У Шипулина еще один промах — не сумел он идеально пройти и «стойку». Трудно ему будет с такой стрельбой финишировать на пьедестале.

13:39

Алексей Слепов стартовал сейчас под 49-м номером под громкие аплодисменты болельщиков.

13:38

Цветков последним выстрелом мажет на первом рубеже.

13:35

Бабиков пять из пяти выбивает на первом рубеже — вторым он выезжает с «лежки», семь секунд уступая Сучилову.

13:34

Максим Цветков, «взорвавший» в последней гонке Кубка мира, пока что лишь пятым идет на отметке в 1,5 км.

13:33

Семен еще и отстрелялся точно! В лидерах он сейчас.

13:32

Семен Сучилов на отметке 2.9 км обогнал Шипулина, кстати.

13:31

У Шипулина один промах на «лежке».

13:30

Антон Бабиков (22) пока что очень прилично по скорости идет — вполне может он посоревноваться в этом сегодня с Шипулиным, кажется.

13:29

На отметке в 2,9 км Шипулин уже почти 17 секунд «привозит» ближайшему преследователю.

13:28

Только что стало известно о снятии с гонки Тимофея Лапшина, представляющего Южную Корею.

13:26

Как и Александр Печенкин (3), пока что показывающий вполне приличный ход по дистанции.

13:26

Шипулин легко лидирует на отметке 1,5 км — иначе и быть не могло, конечно.

13:25

Стартовавший первым Эдуард Мустафин на дебютном огневом рубеже допускает один промах.

13:23

Под 15-м номером гонку начал Антон Шипулин.

13:21

Пока стартуют биатлонисты, нельзя не сказать о последних новостях из стана мужской сборной России — СМИ сегодня сообщают, что на данный момент старший тренер национальной команды Рикко Гросс уже в следующем сезоне будет работать в каком-то другом месте.

13:19

В первой десятке сегодня стартуют не самые известные российские биатлонисты — например, Игорь Прощенко (8), который вот только что начал гонку.

13:15

Стартовала гонка!

13:10

Действующим чемпионом России в спринте является Алексей Слепов.

13:05

Напомним, что отличительной чертой этого ЧР являются по-настоящему внушительные призовые: так, за победу в каждой из гонок организаторы дают 4 млн рублей; за серебро и бронзу — по 2,5 и 1,7 соответственно.

13:00

Мужская часть чемпионата России, напомним, стартовала 29 марта индивидуальной гонкой — первенствовал в ней Александр Логинов.

12:55

Ранее сегодня в Ханты-Мансийске состоялся и женский спринт — уверенную победу в нем одержала Ульяна Кайшева. Подробнее о ходе гонки вы можете узнать из онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

12:50

Отметим, что сама гонка начнется в 13:15 по московскому времени.

12:45

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужского спринта, который пройдет в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.