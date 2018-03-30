Кайшева не заметила соперниц

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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию гонки, напоминая вам о мужском спринте на ЧР, который тоже пройдет сегодня. Начало состязания — в 13:15 по московскому времени. До скорых встреч!
Подведем итоги сегодняшнего женского спринта на чемпионате России: первой в оном с огромным преимуществом стала Ульяна Кайшева (0), второй на финише была Екатерина Юрлова-Перхт (2), третьей — Анна Фролина (2), выступающая за Южную Корею.
Все, окончена гонка!
Завершается уже гонка — менее десяти участниц состязания остаются на трассе, и никто из них точно не сместит лидеров из тройки.
Миронова с пятью промахами вне тридцатки финиширует — при этом ход у спортсменки сегодня был вполне себе качественным.
Пока продолжается женский спринт на чемпионате страны в Ханты-Мансийске, зарубежная пресса сообщает, что на данный момент действующий тренер мужской сборной России Рико Гросс вскоре станет наставником австрийской национальной команды.
Услугина с теми же тремя неточностями не попадает в десятку.
Виролайнен с тремя промахами с трудом в двадцатку на данный момент попадает.
Одной из претенденток на медали до недавнего времени являлась Александра Алексешникова (73) — неплохой ход у нее был; плюс первую стрельбу она преодолела без промахов. Однако все испортила «стойка» — там спортсменка аж дважды промахнулась.
Тройка лидеров на финише остается такой же — Кайшева, Юрлова-Перхт, Фролина. Ульяну с золотой позиции уже точно никто не сместит, а вот побороться с Фролиной кто-то еще вполне может.
У Светланы Мироновой, пока что действующей чемпионки страны в спринте, сегодня сразу пять (!) промахов — ни о какой защите титула при таких вводных, естественно, речи не идет.
Кайшева на финише в эфире «Матч ТВ» призналась, что ее форма с каждой гонкой становится все хуже и хуже. Сегодня это, впрочем, было не видно.
Услугина еще один промах на «стойке» допускает — в сумме у нее теперь три неточности. Не в самых оптимальных кондициях Ирина, видимо.
Любопытно, что по ходу дистанции столкнулись две сестры — Кристина Резцова и Дарья Виролайнен. По словам самой Кристины, из-за этого обе спортсменки потеряли по 5-7 секунд.
Финишировала только что Кайшева — целых 38 секунд она «привезла» Юрловой-Перхт. Есть сильное ощущение, что это уверенная победа.
Миронова, однако, дважды мажет.
Светлана Миронова (67) — лучший новичок сезона по версии IBU — прямо сейчас на «лежке».
Три промаха у Виролайнен на «стойке» — точно без медалей сегодня она.
Ирина Услугина, стартовавшая в седьмом десятке, очень хорошо шла по дистанции, однако аж дважды промахнулась на «лежке».
Да, финишировала Екатерина — именно она сейчас первая на финише. Опережает она там идущих второй и третьей соотвественно Фролину и Резцову.
Лучшей по скорости до сих пор является Юрлова-Перхт — однако два промаха все портят. Уже почти на финише она, к слову.
Кайшева без промахов и на втором рубеже — это большая заявка на золото. Не так часто Ульяна совсем чисто проходит гонки.
Дарья Виролайнен чисто отработала «лежку» — однако даже в тройку по итогам рубежа не попала.
Первой на финише пока что является Аввакумова, у которой сегодня два промаха — как и у Юрловой-Перхт, напомним.
Тем временем уже финишируют первые участницы гонки — среди них, правда, пока что нет явных претенденток на медали.
Что делает Юрлова-Перхт... Аж два промаха у нее на «стойке» — вносит огромную интригу в состязание сейчас спортсменка.
Да, 7,9 секунд преимущества у Екатерины относительно Ульяны.
Ульяна Кайшева максимально надежно отработала на дебютной стрельбе — совсем чуть-чуть она отстает от Юрловой-Перхт.
Ирина Старых прошла без неточностей «лежку» и теперь после первого рубежа занимает текущую вторую строчку, отставая при этом крайне прилично от Юрловой-Перхт.
Резцова на втором стрельбище без промахов — остаются у нее шансы на медали, таким образом.
Смирнова, которая еще недавно шла первой в гонке, в свою очередь позволяет себе одну неточность со «стойки».
А вот Юрлова-Перхт идеально первый рубеж проходит — именно она сейчас в лидерах всей гонки!
В свою очередь один промах и у Фролиной — правда, на первом рубеже только.
У Аввакумовой тем временем еще один промах на втором рубеже.
34-й начала состязание Ирина Старых, еще недавно считавшаяся одной из основных биатлонисток сборной России.
В итоге второй Резцова выезжает со штрафного круга. Лидирует пока что Кристина Смирнова, у которой ноль промахов.
Кристина Резцова (14) показывала очень хороший ход перед стрельбищем, однако не совсем удачно прошла сам рубеж, допустив один промах — теперь придется ей бежать штрафной круг.
Тогда как 26-й сегодня бежит Екатерина Юрлова-Перхт — ее как-то особо представлять, наверное, не нужно.
К слову, прямо сейчас на старт под 25-м номером вышла Анна Фролина — напарница Аввакумовой по сборной Южной Кореи.
Алена Ильиных (5) только что чисто отработала на стрельбище — и обогнала представительницу Южной Корее!
Тогда как Аввакумова лишь один раз мажет, закрепляя тем самым свое лидерство.
Дважды промахивается Терехова.
При этом лучшую скорость по дистанции пока что показывает Аввакумова — это, впрочем, и не удивляет.
Уже подходит к дебютному стрельбищу Анна Терехова, стартовавшая первой.
Восьмой стартовала Светлана Миронова — одна из очевидных топов российских соревнований.
Под четвертым номером спринт начала Екатерина Аввакумова, выступающая за Южную Корею.
Стартовала гонка!
В первой женской гонке на ЧР, напомним, победила Анастасия Егорова.
Отметим, что сегодня позднее — в 13:15 по московскому времени — в рамках чемпионата России пройдет и мужской спринт. За его ходом вы тоже сможете следить на «Газете.Ru».
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женского спринта, который пройдет в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.