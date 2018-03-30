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Кайшева не заметила соперниц

Кайшева выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева i2.wp.com
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева
Ульяна Кайшева победила в женском спринте в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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11:25

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию гонки, напоминая вам о мужском спринте на ЧР, который тоже пройдет сегодня. Начало состязания — в 13:15 по московскому времени. До скорых встреч!

11:22

Подведем итоги сегодняшнего женского спринта на чемпионате России: первой в оном с огромным преимуществом стала Ульяна Кайшева (0), второй на финише была Екатерина Юрлова-Перхт (2), третьей — Анна Фролина (2), выступающая за Южную Корею.

11:20

Все, окончена гонка!

11:17

Завершается уже гонка — менее десяти участниц состязания остаются на трассе, и никто из них точно не сместит лидеров из тройки.

11:14

Миронова с пятью промахами вне тридцатки финиширует — при этом ход у спортсменки сегодня был вполне себе качественным.

11:12

Пока продолжается женский спринт на чемпионате страны в Ханты-Мансийске, зарубежная пресса сообщает, что на данный момент действующий тренер мужской сборной России Рико Гросс вскоре станет наставником австрийской национальной команды.

11:11

Услугина с теми же тремя неточностями не попадает в десятку.

11:10

Виролайнен с тремя промахами с трудом в двадцатку на данный момент попадает.

11:08

Одной из претенденток на медали до недавнего времени являлась Александра Алексешникова (73) — неплохой ход у нее был; плюс первую стрельбу она преодолела без промахов. Однако все испортила «стойка» — там спортсменка аж дважды промахнулась.

11:07

Тройка лидеров на финише остается такой же — Кайшева, Юрлова-Перхт, Фролина. Ульяну с золотой позиции уже точно никто не сместит, а вот побороться с Фролиной кто-то еще вполне может.

11:06

У Светланы Мироновой, пока что действующей чемпионки страны в спринте, сегодня сразу пять (!) промахов — ни о какой защите титула при таких вводных, естественно, речи не идет.

11:04

Кайшева на финише в эфире «Матч ТВ» призналась, что ее форма с каждой гонкой становится все хуже и хуже. Сегодня это, впрочем, было не видно.

11:02

Услугина еще один промах на «стойке» допускает — в сумме у нее теперь три неточности. Не в самых оптимальных кондициях Ирина, видимо.

11:00

Любопытно, что по ходу дистанции столкнулись две сестры — Кристина Резцова и Дарья Виролайнен. По словам самой Кристины, из-за этого обе спортсменки потеряли по 5-7 секунд.

10:58

Финишировала только что Кайшева — целых 38 секунд она «привезла» Юрловой-Перхт. Есть сильное ощущение, что это уверенная победа.

10:57

Миронова, однако, дважды мажет.

10:56

Светлана Миронова (67) — лучший новичок сезона по версии IBU — прямо сейчас на «лежке».

10:55

Три промаха у Виролайнен на «стойке» — точно без медалей сегодня она.

10:54

Ирина Услугина, стартовавшая в седьмом десятке, очень хорошо шла по дистанции, однако аж дважды промахнулась на «лежке».

10:52

Да, финишировала Екатерина — именно она сейчас первая на финише. Опережает она там идущих второй и третьей соотвественно Фролину и Резцову.

10:51

Лучшей по скорости до сих пор является Юрлова-Перхт — однако два промаха все портят. Уже почти на финише она, к слову.

10:49

Кайшева без промахов и на втором рубеже — это большая заявка на золото. Не так часто Ульяна совсем чисто проходит гонки.

10:47

Дарья Виролайнен чисто отработала «лежку» — однако даже в тройку по итогам рубежа не попала.

10:46

Первой на финише пока что является Аввакумова, у которой сегодня два промаха — как и у Юрловой-Перхт, напомним.

10:45

Тем временем уже финишируют первые участницы гонки — среди них, правда, пока что нет явных претенденток на медали.

10:44

Что делает Юрлова-Перхт... Аж два промаха у нее на «стойке» — вносит огромную интригу в состязание сейчас спортсменка.

10:43

Да, 7,9 секунд преимущества у Екатерины относительно Ульяны.

10:42

Ульяна Кайшева максимально надежно отработала на дебютной стрельбе — совсем чуть-чуть она отстает от Юрловой-Перхт.

10:40

Ирина Старых прошла без неточностей «лежку» и теперь после первого рубежа занимает текущую вторую строчку, отставая при этом крайне прилично от Юрловой-Перхт.

10:38

Резцова на втором стрельбище без промахов — остаются у нее шансы на медали, таким образом.

10:36

Смирнова, которая еще недавно шла первой в гонке, в свою очередь позволяет себе одну неточность со «стойки».

10:35

А вот Юрлова-Перхт идеально первый рубеж проходит — именно она сейчас в лидерах всей гонки!

10:34

В свою очередь один промах и у Фролиной — правда, на первом рубеже только.

10:33

У Аввакумовой тем временем еще один промах на втором рубеже.

10:32

34-й начала состязание Ирина Старых, еще недавно считавшаяся одной из основных биатлонисток сборной России.

10:31

В итоге второй Резцова выезжает со штрафного круга. Лидирует пока что Кристина Смирнова, у которой ноль промахов.

10:30

Кристина Резцова (14) показывала очень хороший ход перед стрельбищем, однако не совсем удачно прошла сам рубеж, допустив один промах — теперь придется ей бежать штрафной круг.

10:29

Тогда как 26-й сегодня бежит Екатерина Юрлова-Перхт — ее как-то особо представлять, наверное, не нужно.

10:28

К слову, прямо сейчас на старт под 25-м номером вышла Анна Фролина — напарница Аввакумовой по сборной Южной Кореи.

10:27

Алена Ильиных (5) только что чисто отработала на стрельбище — и обогнала представительницу Южной Корее!

10:25

Тогда как Аввакумова лишь один раз мажет, закрепляя тем самым свое лидерство.

10:24

Дважды промахивается Терехова.

10:23

При этом лучшую скорость по дистанции пока что показывает Аввакумова — это, впрочем, и не удивляет.

10:22

Уже подходит к дебютному стрельбищу Анна Терехова, стартовавшая первой.

10:19

Восьмой стартовала Светлана Миронова — одна из очевидных топов российских соревнований.

10:17

Под четвертым номером спринт начала Екатерина Аввакумова, выступающая за Южную Корею.

10:15

Стартовала гонка!

10:10

В первой женской гонке на ЧР, напомним, победила Анастасия Егорова.

10:05

Отметим, что сегодня позднее — в 13:15 по московскому времени — в рамках чемпионата России пройдет и мужской спринт. За его ходом вы тоже сможете следить на «Газете.Ru».

10:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женского спринта, который пройдет в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.