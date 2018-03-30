Овечкина вывели в плей-офф заочно

«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 4:2

Матч «Бостона» и «Тампа-Бэй» фактически был сражением за лидерство в Атлантическом дивизионе и всей Восточной конференции, где «Лайтнинг» бессменно лидировала с 19 октября.

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Впрочем, в последнее время дела у команды Джона Купера совсем разладились, она уступила в двух последних встречах (включая недавнее поражение как раз от тех же «Брюинз») и рисковала во второй раз в сезоне выдать серию из трех фиаско кряду.

Набравший в концовке регулярного чемпионата сумасшедший ход «Бостон» был явным фаворитом, несмотря на отставание на один балл в турнирной таблице, и уже первый период показал обоснованность таких прогнозов.

«Мишки» буквально вмяли соперника в лед в первой 20-минутке, перебросав его с неприличным, особенно для статуса оппонента, счетом 17-6. «Молния» держалась до последней минуты благодаря героическим усилиям Андрея Василевского, но в итоге дрогнул и голкипер.

На 20-й минуте матча «Брюинз» сначала открыли счет усилиями Тима Шаллера, а через 32 секунды реализовали удаление успевшего нарушить правила Алекса Киллорна. Патрис Бержерон и Тори Крюг вывели на бросок Давида Пастрняка, и молодая чешская суперзвезда не промахнулась.

Впрочем, во втором игровом отрезке матча доминировали уже гости. Теперь «Тампа» отодвинула игру от своих ворот во владения Тукки Раска, а бригада большинства быстро организовала первую ответную шайбу.

Конечно, не обошлось без лучшего бомбардира команды и всей Восточной конференции Никиты Кучерова. Соперники очевидно ждали от него броска из любимого правого круга вбрасывания, а российский нападающий, получив пас от Виктора Хедмана, в касание перевел шайбу на пятак, где клюшку подставил Джей Ти Миллер.

Весь период команда Купера провела в атаках, давила, значительно перебросала соперника (11-3), но больше до второго перерыва красный свет за воротами Раска не зажигала.

Заключительная 20-минутка получилась равной, и в ней соперники сначала обменялись шайбами Бержерона и Хедмана, а затем Брэд Маршан поставил победную для «Брюинз» точку, поразив уже оставленные отразившим в этом матче 26 бросков Василевским ворота.

«Бостон» опередил «Тампу» в таблице на одно очко и имеет к тому же матч в запасе, так что «Лайтнинг» постепенно может забывать не только о «Президентс трофи» за победу в регулярном чемпионате, но и о первом месте на Востоке и в дивизионе.

А это будет означать свидание в первом раунде с «Торонто Мэйпл Лифс», где даже преимущество своей площадки вряд ли что-то гарантирует «молнии».

Финский голкипер «Бостона» провел свой 445-й матч за клуб в регулярных чемпионатах, обошел Фрэнка Бримсека и Эда Джонстона и вышел на второе место в истории «Бостона» по этому показателю. Впереди только Тини Томпсон с 468 играми.

Кроме того, на счету Раска уже десять матчей с набранными очками подряд – в девяти он одержал победы, а еще в одном «медведи» уступили в дополнительное время.

«Ванкувер Кэнакс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 2:1

Набранное Кучеровым очко в матче с «Бостоном», стало для него 97-м (38+59) в сезоне, но приблизиться в гонке за полагающийся лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс трофи» он не смог.

Канадский MVP прошлого чемпионата Конор Макдэвид, чей «Эдмонтон» провалил нынешний сезон и уже не сыграет в плей-офф, сосредоточен на личной статистике и продолжает штамповать результативные баллы.

В матче с также уже ни на что не претендующим «Ванкувером» юный капитан «Ойлерз» забросил свою 41-ю шайбу в сезоне и довел лицевой счет до 103 баллов.

При этом Макдэвид провел на три матча больше Кучерова, но у Никиты есть только одна игра в запасе, так как две встречи регулярного чемпионата он пропустил из-за травмы.

Несмотря на то что Макдэвид открыл счет в первом периоде, выиграть «Эдмонтону» вновь не удалось. Во второй 20-минутке бывший форвард «нефтяников» Сэм Ганье восстановил равновесие, а в третьем периоде Деррик Пулио с шестой в сезоне передачи россиянина Николая Голдобина принес «Кэнакс» третью победу подряд.

«Нью-Джерси Девилз» – «Питтсбург Пингвинз» – 3:4 ОТ

Еще недавно на титул лучшего бомбардира лиги претендовал и лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин, но на финише чемпионата он немного сбавил обороты, видимо, чтобы не растрачивать силы попусту перед плей-офф.

Вот и в выездном матче с рубящимся за первый выход в плей-офф со времен Ильи Ковальчука «Нью-Джерси» Джино ушел со льда без набранных баллов и с нулевым показателем полезности.

Зато главным героем стал капитан его команды Сидни Кросби, который после голевой перестрелки команд в основное время принес «пингвинам» викторию в овертайме. Причем Кид Сид, забросивший 28-ю шайбу в чемпионате, отличился уже в пятой игре подряд.

«Калгари Флэймз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 1:5

На третье место в делегирующем на данный момент в Кубок Стэнли пять команд сильнейшем в лиге Столичном дивизионе вернулся «Коламбус». «Блю Джекетс» разгромили «Калгари» и теперь на очко отстают от «Питтсбурга», но на балл опережают «Филадельфию», причем у всех троих осталось по четыре игры в регулярке.

Впрочем, счет 5:1 вряд ли отражает происходившее на льду домашней арены «огоньков». Если бы не выдающаяся игра российского вратаря Сергея Бобровского, отразившего 37 бросков, команда Джона Тортореллы вряд ли праздновала бы победу вообще.

Перфоманс Бобровского был настолько впечатляющим, что он стал первой звездой встречи, даже несмотря на хет-трик молодого нападающего Пьер-Люка Дюбуа, оставшегося в списке лучших игроков матча только вторым.

Кстати, игроки «Коламбуса» оформили уже четвертый хет-трик в пяти последних выездных матчах и стали первой такой командой после «Питтсбурга» в 1991 году. «Пингвинз» в том сезоне выиграли Кубок Стэнли.

Знаковым матч против «Калгари» стал и для главного тренера «Блю Джекетс». Одержав с командой 128-ю победу, Торторелла вышел на единоличное первое место по этому показателю в клубной истории.

Третьей звездой поединка стал российский нападающий Артемий Панарин. Он не забивал, зато поучаствовал в двух шайбах Дюбуа в качестве ассистента и продлил свои результативные серии.

На счету Панарина 10 (5+5) очков в последних шести матчах, а также 27 (11+16) баллов в последних 20-ти играх.

Другие матчи

«Баффало Сэйбрз» – «Детройт Ред Уингз» – 3:6

«Оттава Сенаторз» – «Флорида Пантерз» – 3:2 ОТ

«Нэшвилл Предаторз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 5:3

«Миннесота Уайлд» – «Даллас Старз» – 5:2

«Чикаго Блэкхоукс» – «Виннипег Джетс» – 6:2

26-й гол Евгения Дадонова в сезоне не спас его «Флориду» от неожиданного поражения в Оттаве от проваливших сезон местных «Сенаторз». Команды дотянули до овертайма, а там «пантеры» пропустили решающую шайбу. Таким образом, они потеряли шансы достать в турнирной таблице «Вашингтон», и команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова официально квалифицировалась в плей-офф в десятый раз за последние 11 сезонов.

Укрепил свое лидерство в чемпионате прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз», одолевший «Сан-Хосе» и набравший уже 111 очков в 77 матчах. «Бостон» отстает от «хищников» на четыре балла, имея игру в запасе, а гандикап от «Тампы» у команды из Теннеси составляет уже пять очков при равенстве проведенных встреч.

И это за «Нэшвилл» еще не дебютировал только подписавший контракт с клубом яркий молодой финский форвард Ээли Толванен, только что вылетевший с «Йокеритом» из Кубка Гагарина, где он попил крови у московского ЦСКА.

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