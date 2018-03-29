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Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
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Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
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Биатлон. Мужская индивидуальная гонка на ЧР. LIVE

Онлайн-трансляция мужской гонки на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Максим Цветков РИА Новости
Биатлонист Максим Цветков
В рамках чемпионата России по биатлону проходит мужская индивидуальная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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14:39

Вряд ли что-то изменится в положении лидеров уже.

14:34

Положение после четырех рубежей.

14:33

И на последнем рубеже есть промах у Цветкова, иначе мог бы бороться за бронзу.

14:28

Девятым бежит Цветков перед четвертым огневым рубежом.

14:25

Положение на финише на данный момент.

14:23

С третьим результатом финиширует Волков, отодвигая за черту призеров Пащенко. Если бы не промах на последнем рубеже, была бы победа.

14:21

За бронзу сражается Волков и идет пока третьим! У Цветкова промах на третьем рубеже.

14:17

ЛОГИНОВ! Фантастика! Он отыграл отставание у Гараничева и выиграл в итоге жалкие 1,3 секунды! Но выиграл!

14:14

Волков зря промахнулся на последнем рубеже и теперь вряд ли обыграет Гараничева, который на финише становится лидером! И, кстати, Логинов пока не приближается к Евгению!

14:13

Пащенко финиширует с лучшим результатом. Цветков чисто работает второй рубеж, но пока за пределами десятки.

14:11

Попов финиширует и становится временно первым, но Пащенко с промахами ему «везет» 1,5 минуты почти!

14:10

Всего 17 секунд проигрывает Логинов, хотя допустил на промах больше. Это можно отыграть.

14:08

Бабиков еще раз промахнулся на третьем рубеже, а Логинов даже с еще одним промахом атакует Гараничева после четырех!

14:07

Положение спортсменов в гонке после трех рубежей на данный момент.

14:06

У Гараничева промах на последнем рубеже.

14:05

Пащенко! С четырьмя промахами быстрее Попова, который вообще ни разу не промахнулся за четыре рубежа!

14:04

Волков вновь стреляет чисто и опережает Гараничева после трех рубежей! Правда, Евгений намного быстрее ходом.

14:03

Дважды на первом рубеже промахнулся Цветков!

14:01

Попов вообще без промахов отработал сегодня. Претендует на медаль!

14:00

Тем временем лучший разгон у Цветкова!

13:58

Даже с двумя промахами Логинов будет претендовать на медаль! Но Гараничеву проигрывает много. А Слепов на втором рубеже дважды мажет, как и на первом. Это все.

13:57

Два промаха вычеркивают Бабикова из претендентов на медали.

13:55

Гараничев вновь точен на лежке и уверенно лидирует после третьего рубежа на данный момент.

13:54

Волков стреляет на втором рубеже без промахов, как и на первом, и выходит в лидеры! А на дистанцию под 76-м номером убежал Максим Цветков, капитан сборной России.

13:53

Положение после двух рубежей на данный момент.

13:51

Уже с тремя нулями идет Попов! А у Слепова два промаха на стойке.

13:49

Логинов промахивается разок на стойке, но остается лидером!

13:48

У Бабикова один промах на первом рубеже, и он показывает отличное время.

13:47

Все мишени закрывает на первой стойке Шопин и идет вторым за Гараничевым.

13:45

У Гараничева промах на втором рубеже, но он пока лидирует.

13:44

Уверенный ход демонстрирует Логинов, он лидирует в гонке.

13:43

Алексей Волков работает чисто и уходит с рубежа четвертым. А Пащенко мажет на стойке.

13:40

Логинов! Чисто отстрелялся на первом рубеже и выигрывает 11 секунд!

13:39

Бабиков ушел в гонку, а через минуту и две соответственно стартуют Слепов и Латыпов.

13:38

Шопин отлично идет ходом — в одни ноги с Гараничевым. Но промах на рубеже отбросил его на десятое место после первого рубежа.

13:36

А Пащенко на 0,2 секунды опережает блестяще отработавший стартовый отрезок дистанции и лежку Евгений Гараничев.

13:34

Тут же в лидеры выходит Петр Пащенко!

13:33

Кабардин и Максимцов друг за другом сдвигают с первой позиции уже на третью Попова.

13:31

Пока Попов лидирует на первом рубеже, Третьяков выходит на второе место.

13:27

Первые номера начали работать на стрельбище. Пока результаты не впечатляющие.

13:25

А на старте Евгений Гараничев.

13:24

Печёнкин дает остальным ориентир при разгоне.

13:19

Постепенно стартуют спортсмены.

13:15

Старт дан! Заявлено на дистанцию 95 спортсменов, но на деле их будет поменьше.

13:13

Внимание! Антон Шипулин не бежит все-таки. И Дмитрий Малышко тоже.

13:10

При этом Антон Шипулин взял третье место в общем зачете Кубка мира, уступив только недосягаемым в этом сезоне французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханнесу Бё.

13:05

Напомним, что в минувшем сезоне наши биатлонисты выиграли только две гонки — спринт разок покорился Антону Шипулину, а на последнем этапе Максим Цветков взял масс-старт!

13:00

У мужчин бегут все сильнейшие, включая Антона Шипулина. Вот номера фаворитов:

6. Евгений Боярских 9. Иван Печенкин 17. Петр Пащенко 18. Василий Томшин 20. Евгений Гараничев 23. Юрий Шопин 27. Александр Логинов 35. Алексей Волков 37. Кирилл Стрельцов 45. Антон Бабиков 49. Эдуард Латыпов 52. Тимур Махамбетов 64. Антон Шипулин 71. Матвей Елисеев 76. Максим Цветков 80. Дмитрий Малышко

12:50

Женщины уже на чемпионате России стартовали, и первой чемпионкой страны стала Анастасия Егорова! Из тех, кто за основную сборную страны выступал, в призы забралась только Ирина Услугина. Ну а серебро досталось Татьяне Ворониной. Посмотрим, как будет у мужчин.

12:45

Здравуствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции мужской индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция гонки начнется в 12:45 по московскому времени.

10:00

В рамках чемпионата России по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.