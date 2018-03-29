Овечкин помог Кузнецову стать героем

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:2 ОТ

«Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова при традиционно активном участии российских легионеров одержал драматичную победу над «Рейнджерс», лишив соперника последних теоретических шансов на попадание в плей-офф в текущем сезоне.

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Нью-йоркцы уже и так не рассчитывали сыграть в этом году в Кубке Стэнли, больше месяца назад объявив о перестройке и провернув ряд обменов, самым громким из которых стал трейд Райана Макдоны в «Тампа-Бэй», в результате чего в обратном направлении проследовал российский нападающий Владислав Наместников.

Конечно, перестройка у «синерубашечников» только началась и далека от завершения, но команда старается набирать максимум очков в каждом матче, и поединок в столице США, второй против «Кэпиталз» за три дня, не стал исключением.

В середине первого периода «рейнджеры» открыли счет в большинстве – Кевин Хэйес реализовал численный перевес за удаление Никласа Бэкстрема.

Впрочем, набравший сумасшедшую форму швед исправился на последней минуте периода, выведя на результативный бросок своего соотечественника Андре Бураковски.

Одним из ключевых моментов матча было четырехминутное удаление Михала Кемпны в концовке второго периода, когда хозяева выстояли. Не в последнюю очередь за счет действий игравшего впервые с 20 марта голкипера Брэйдена Холтби.

Номинально первый номер «Кэпс», в последнее время уступивший эту позицию Филиппу Грубауэру, выручил в самой сложной ситуации, когда справился с выстрелом Мики Зибанежада и добиванием Наместникова.

В третьем периоде Райан Спунер вновь вывел «Рейнджерс» вперед, однако «столичные» не сдались, заменили на последней минуте голкипера шестым полевым игроком и смогли перевести встречу в овертайм.

Важную роль в розыгрыше сыграл формально не поучаствовавший в голевой комбинации Овечкин. Однако капитан стянул на себя внимание перемещениями, и в итоге защитник бросил на пятаке Ларса Эллера, которому Бэкстрем и выложил пас на клюшку.

Для шведа это очко стало уже 16-м (3+13) в последних десяти матчах, а еще один пас в комбинации записал на свой счет Кузнецов.

Российский нападающий в итоге стал героем поединка, принеся «Вашингтону» победу первым же броском по воротам в овертайме. И вновь движение Овечкина в чужой зоне немного отвлекло оборону «Рейнджерс», а его партнер нанес результативный бросок.

После этого успеха «Вашингтону» остается набрать одно очко, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, но куда важнее, что отрыв от занимающего второе место в Столичном дивизионе «Питтсбурга» за пять матчей для обеих команд до конца вырос до семи зачетных баллов.

«Колорадо Эвеланш» – «Филадельфия Флайерз» – 1:2

Жесточайшая борьба, которую ведут в своих конференциях за место в плей-офф «Колорадо» и «Филадельфия», сделала их матч особенно напряженным и интересным.

«Лавина» очень надеялась одержать победу, чтобы вернуться в зону плей-офф. До игры она отставала от «Анахайма» и «Сент-Луиса» на одно очко, имея на игру меньше «Дакс» и равенство матчей с «Блюз».

«Флайерз» же грызутся с «Питтсбургом» и «Коламбусом» за вторую и третьи позиции в Столичном дивизионе, еще не обезопасив себя от выпадения из восьмерки кубковых команд на Востоке.

В итоге героем поединка стал российский защитник Иван Проворов, который сначала ассистировал капитану команды Клоду Жиру, а затем и сам отличился в 15-й раз в сезоне.

Созданного в первом периоде задела хватило «летчикам» для победы, а гол Проворова в итоге оказался победным, так как одну шайбу Мэтт Ньето отыграл.

«Филадельфия» обошла в таблице «Коламбус» и сравнялась по очкам с «Питтсбургом», имеющим матч в запасе, а «Колорадо» по-прежнему остается за пределами кубковой восьмерки.

Другие матчи

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Флорида Пантерз» – 4:3

«Вегас Голден Найтс» – «Аризона Койотс» – 2:3

Победа в матче над «Флоридой» фактически гарантировала «Торонто» место в плей-офф. Для попадания в Кубок Стэнли подопечным Майка Бэбкока теперь достаточно набрать одно очко или же дождаться любой осечки тех же «пантер».

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