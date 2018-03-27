Очереди и молчание: как Россия проиграла Франции

В день товарищеского матча сборной России с Францией — последней встречи отечественной дружины с соперником ультракласса в преддверии домашнего чемпионата мира по футболу — в Санкт-Петербурге царила прекрасная погода.

Однако предстоящее спортивное событие омрачалось мыслями о страшной трагедии, произошедшей в Кемерово два дня назад, 25 марта. О пожаре, унесшем жизни более 60 человек, напоминало очень многое: диктор в метро говорил о том, что в стране объявлен траур по погибшим, на Дворцовой площади возле Александровской колонны возлагались венки и игрушки, а в 18:00, за 50 минут до матча, в центре Санкт-Петербурга была назначена акция в поддержку кемеровчан.

Участники товарищеского матча и все присутствовавшие на арене «Санкт-Петербург» также почтили память жертв пожара минутой молчания, которая последовала сразу за исполнением национальных гимнов России и Франции.

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Большинство зрителей не стали садиться на сиденья после того, как отыграли гимны, чтобы провести эту печальную минуту на ногах.

На секторе за воротами сборной Франции можно было заметить растяжку с надписью белыми буквами на черном фоне: «Кемерово 25.03.2018. Скорбим вместе с вами…» Поверх баннера сбоку висел российский флаг.

Болельщики сборной России поддерживают кемеровчан... Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 27 Мар 2018 в 10:33 PDT

В начале встречи можно было заметить довольно большие прогалины на трибунах. За 10 минут до стартового свистка очереди зрителей возле многочисленных входов на территорию стадиона просто поражали воображение.

— По ходу, мы зайдем, только когда матч кончится, — меланхолично констатировала пара молодых людей, пробирающаяся вдоль длиннющего каравана болельщиков в поисках конца очереди.

Еще двое мужчин среднего возраста были отнюдь не столь сдержанны и обрушивались на хрупкую девушку-волонтера с недовольными криками о том, что целых два прохода почему-то не функционируют, а ведь они могли значительно ускорить процесс.

Сложно сказать, были ли эти очереди виной организаторов встречи или работников стадиона. В московских «Лужниках» несколько дней назад удалось избежать подобных ситуаций, хотя на матч России с Бразилией было продано больше 60 тыс. билетов и поток людей был даже больше, чем на арене «Санкт-Петербург», которой удалось реализовать около 51 тыс.

По хэштегу #РоссияФранция вскоре появилось немало фотографий болельщиков, которые в ожидании своей очереди высказывали разные точки зрения по поводу случившегося беспорядка.

«[В гробу я видал] такую организацию. И их ломающиеся рамки. Миллиарды на ветер. С обычным товарняком справиться не можем, но ждем гостей со всего мира.

Десять минут с начала матча», — писал в своем инстаграме зритель с ником bc_228, выкладывая фотографию вереницы болельщиков.

«Страна очередей», — вторил ему другой пользователь инстаграма.

#странаочередей Публикация от @ borguesn 27 Мар 2018 в 9:04 PDT

Стоит отметить, что, несмотря на то, что многие болельщики подтянулись только по ходу матча, арена «Санкт-Петербург» поддерживала сборную очень горячо — пожалуй, более страстно, чем «Лужники». Возможно, это объяснялось тем, что московский стадион не принадлежит никакому клубу и по большей части туда пришла разношерстная публика, не часто посещающая футбольные матчи.

А вот «Санкт-Петербург» — это домашний стадион «Зенита», и на присутствовавших болельщиках можно было нередко увидеть атрибутику сине-бело-голубых.

Более опытные в плане поддержки команды люди заряжали остальных криками «Россия! Россия!», не стеснялись эмоционально сообщить арбитру, что у соперника был офсайд,

даже если внезапный крик пугал соседей по трибуне, и издевательски улюлюкали, когда огромный Поль Погба заваливался на газон после столкновения с игроком сборной России вдвое ниже его.

Вот так зрители свистели французам, когда те исполняли штрафной…

… и поддерживали сборную России при атаке.

Упрямое скандирование болельщиков «Нужен гол!» на 63 минуте при счете 0:2 в пользу сборной Франции — то, чего не хватало в «Лужниках».

И спустя пять минут, словно откликнувшись на просьбы фанатов, Федор Смолов, который вывел сборную на этот матч в качестве капитана, забил единственный мяч сборной России.

Как настоящий форвард-наконечник, он оказался в нужное время в нужном месте и занес снаряд в ворота с пары метров, замкнув идеальную прострельную передачу Игоря Смольникова.

Правда, итоговый счет встречи вряд ли мог бы порадовать болельщиков и самих игроков. Проблемы в обороне, так ярко проявившиеся в матче против «Бразилии» (0:3), никуда не делись, и пропустить меньше трех голов не удалось, хотя главный тренер Станислав Черчесов произвел некоторые перестановки в защитной линии, заменив Илью Кутепова на Романа Нойштедтера.

Первый гол французов получился очень простым: 19-летний Килиан Мбаппе получил мяч на левом фланге, сместился в центр мимо защитника и точным ударом обыграл Лунева.

Второй мяч «трехцветных» забил Погба: полузащитник «Манчестер Юнайтед» мастерски реализовал штрафной, попав в левую «девятку», так что даже Лунев был тут бессилен.

А на 83 минуте Мбаппе оформил дубль, причем юный нападающий обыграл в штрафной россиян опытного Нойштедтера, который был призван придать обороне уверенности,

судя по тому, что именно его Черчесов выбрал в качестве кандидатуры на замену Кутепову, который не очень хорошо проявил себя в матче с бразильцами. Тем не менее Мбаппе перехитрил 30-летнего защитника и издевательски пробил между ног Луневу.

Матч так и завершился — со счетом 3:1 в пользу французов. Впрочем, несмотря на поражение, стоит отметить, что сборная России смотрелась гораздо увереннее, чем в матче с командой Бразилии, и создала немало хороших моментов. Например, Смолов мог забивать как минимум дважды, учитывая убойный момент в первом тайме, когда он с нескольких метров попал в Уго Льориса.

Что ж, до чемпионата мира — 2018 остается около двух месяцев, и у сборной России будет еще два товарищеских матча — с Австрией и Турцией, чтобы попытаться исправить игру в обороне. Может быть, если защита перестанет пропускать такие легкие мячи, то и в нападении команда будет чувствовать себя увереннее.

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