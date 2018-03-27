Неудержимые: Овечкин и «Вашингтон» доминируют

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:4

«Я не смогу сказать вам, кто на втором, третьем и четвертом месте. Я знаю, что мы находимся на вершине дивизиона и продолжаем движение, продолжаем брать очки», — слова Ти Джея Оши после матча с «Рейнджерс» очень точно характеризуют ситуацию.

«Вашингтон» лидирует в сильнейшем дивизионе НХЛ, Столичном, и продолжает укреплять свое положение.

Победа в Нью-Йорке стала для «Кэпиталз» четвертой подряд и восьмой в девяти последних матчах, а их отрыв от занимающего вторую позицию в дивизионе «Питтсбурга» вырос до пяти очков. При этом и «столичным», и «Пингвинз» осталось провести всего по шесть матчей.

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В отчетном поединке команда Барри Троца сделала все уже в первом периоде, а начал дело как раз Оши, отличившийся в пятый раз в последних семи встречах.

К сирене на первый перерыв «Вашингтон» выигрывал с неприличным счетом 4:0. Естественно, не обошлось без гола капитана Александра Овечкина, ставшего для него 45-м в чемпионате. Ранее Ови еще и поучаствовал вместе с Евгением Кузнецовым в шайбе Мэтта Нисканена.

Сам Кузнецов в конце периода провел четвертую шайбу своей команды, во второй раз в энхаэловской карьере отличившись в меньшинстве.

К этому времени российско-болгарский голкипер-новичок «синерубашечников» Александр Георгиев, так ярко выступавший в последнее время, уже уступил свое место в воротах Ондржею Павелецу.

Пропущенный от Кузнецова гол стал для Павелеца единственным в матче, причем при нем «Рейнджерс» даже выиграли микроматч, забросив за последние два периода две шайбы. Только спасти встречу это уже не могло.

Форварды нью-йоркцев Владислав Наместников и Павел Бучневич провели довольно блеклый матч, отметившись на двоих одним броском (Бучневич) и одним удалением (Наместников), зато избежав отрицательного показателя полезности.

Российское трио из Вашингтона в этом отношении смотрелось куда выгоднее. Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов записали на свой счет по +2, а Овечкин закончил игру с минимальным плюсовым показателем.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Аризона Койотс» — 1:4

Никита Кучеров не раз говорил по ходу текущего сезона, что готов обменять гипотетические личные награды на победу в Кубке Стэнли.

Что ж, похоже, у российского форварда может не остаться такого выбора, и командный кубковый успех станет единственным возможным трофеем хоккеистов «Тампы» в этом сезоне.

«Лайтнинг» провела регулярный чемпионат очень уверенно, уже обеспечила себе плей-офф, но на финише сезона откровенно забуксовала.

Трейд, в результате которого в дедлайн в «молнии» оказался суперзвездный защитник и теперь уже экс-капитан «Рейнджерс» Райан Макдона, отправил в Нью-Йорк Владислава Наместникова, что нарушило химию ударного звена команды.

В Наместникове дело или нет, но и Кучеров, и Стивен Стэмкос, игравшие в одной тройке с Владиславом, снизили результативность.

В итоге Никита практически потерял шансы стать лучшим снайпером лиги и уже не только пропустил вперед, но и отпустил в бомбардирской гонке Конора Макдэвида из «Эдмонтона», а «Тампа» уже не является лидером регулярного чемпионата и может отдать не только Президентс трофи, но и первое место в своем дивизионе!

Матч с потерявшей даже теоретические шансы на выход в Кубок Стэнли, но набравшей в концовке сезона отличный ход (8 побед и 17 очков в последних 14-ти матчах) «Аризоной» вписался в общий тренд.

Даже родные стены не помогли «Лайтнинг». «Койоты» доминировали на протяжении всей игры, почти в два раза перебросали соперника (35-20) и прежде чем пропустить единственную шайбу, трижды огорчили Луи Доминге.

Правда, Кучеров со льда без гола не ушел, броском с колена из правого круга вбрасывания поразив в большинстве за шесть минут до конца ворота гостей.

Этот гол стал для Никиты 38-м в чемпионате, и помог ему сократить до трех баллов отставание от Макдэвида в списке бомбардиров (96 против 99 очков).

При этом у Кучерова сыграно на два матча меньше, но речь идет о пропущенных им поединках — до конца сезона и «Эдмонтону», и «Тампа-Бэй» осталось провести по шесть встреч.

В чемпионате «Тампа» на очко отстает от возглавляющего таблицу лиги «Нэшвилла», а внутри Атлантического дивизиона на два пункта опережает прущий вперед, как танк, «Бостон», у которого при этом есть два матча в запасе.

Еще одной «горячей» командой прямо сейчас является «Каролина», отчаянно пытающаяся заскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда и сметающая всех ураганом со своего пути, оправдывая название клуба.

Изначально было понятно, что переживающая в этом сезоне жесточайший кризис «Оттава» вряд ли сможет навязать «Харрикейнз» борьбу, и так и вышло.

При этом менеджмент «ураганов» должен кусать локти, что так поздно привлек к играм за основу своих молодых проспектов, разрывавших в текущем сезоне в фарм-клубе команды Американскую хоккейную лигу.

Вслед за стремительно ворвавшимся в НХЛ после вызова из фарма 19 марта лучшим бомбардиром АХЛ россиянином Валентином Зыковым «Каролина» вызвала и его партнера по звену дочерней команды канадца Уоррена Фогеле.

Фогеле и Зыкова объединили в дебютном матче Уоррена в сильнейшей лиге мира в одно звено, и эффект превзошел ожидания.

Именно Фогеле открыл счет под занавес первого периода, отметившись заброшенной шайбой в своем дебютном поединке в НХЛ (Зыкову это не удалось), а во второй 20-минутке при счете 1:1 после броска Уоррена уже Зыков дослал в сетку «Оттавы» шайбу, ставшую в итоге победной.

«Каролина» довела дело до победы и теперь отстает от зоны wild-card на семь очков, имея на игру больше занимающего заветное место «Нью-Джерси».

Что касается новичков, то Фогеле стал пятым в истории клуба хоккеистом, набравшим более одного очка в дебютном матче, а на счету Зыкова уже 5 (3+2) баллов за результативность в четырех проведенных поединках и трехматчевая серия с набранными очками.

Другие матчи

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз» — 2:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 0:3

«Монреаль Канадиенз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 Б

«Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» — 4:1

«Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» — 3:0

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