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Об этом пел «Сплин»: как играли Россия и Франция

Футбольные сборные России и Франции сыграют на стадионе «Санкт-Петербург»

31 марта 1999. Футбольный матч Франция — Россия. РИА Новости
31 марта 1999. Футбольный матч Франция — Россия.
26 марта сборная России по футболу сыграет с Францией. Именно против «трехцветных» наша команда провела один из самых ярких матчей в своей истории. «Газета.Ru» вспоминает, как играли футболисты двух стран.

Эта встреча идет на уверенном втором месте в списке лучших матчей сборной России за всю ее историю после феерической победы над Голландией в четвертьфинале Евро-2008.

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Шел 1999 год. Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы — 2000 из рук вон плохо, проиграв три стартовых матча из трех. Команда Анатолия Бышовца поочередно уступила всем конкурентам за выход в финальную часть — Украине (2:3), Франции (2:3) и Исландии (0:1). Разгромные победы с новым тренером Олегом Романцевым над аутсайдерами группы Арменией (3:0) и Андоррой (6:1) особо ситуацию не улучшили.

Второй круг начинался с выездного поединка против французов, которые на тот момент являлись действующими чемпионами мира. Ситуация в группе для россиян была, мягко говоря, катастрофичной — восемь очков отставания от первого места и пять от второго, которое давало право сыграть в стыковых матчах.

Победа над сильнейшей командой планеты на ее собственной переполненной арене «Стад де Франс» России была нужна как воздух. Любой другой исход фактически лишал команду шансов завоевать путевку на Евро.

Главной потерей «трехцветных» перед матчем стало отсутствие лучшего футболиста мира — 1998 Зинедина Зидана. У российской сборной не играли Дмитрий Аленичев и Сергей Юран.

Несмотря на необходимость победы, россияне начали матч строго от обороны. С нападением хозяев команда Романцева справлялась, однако организовать собственную атаку у гостей не получилось — звездные хавбеки «трехцветных» Дидье Дешам, Эмманюэль Пети и Юрий Джоркаефф контролировали центр поля.

Французы же уверенно осаждали ворота Александра Филимонова. Самый опасный момент был у Джоркаеффа с последующими добиванием Сильвена Вильтора. Оба удара парировал Филимонов, причем второй из них российский голкипер отражал буквально с метра.

В середине тайма Александр Мостовой получил небольшую травму и его заменил Дмитрий Хохлов. Гости заиграли быстрее и смогли неожиданно распечатать ворота соперника.

На 38-й минуте Валерий Карпин пролетел по флангу французской обороны и отпасовал на Егора Титова, который опасно прострелил в штрафную. Мяч попал в руку защитника Венсана Кандела и рикошетом вылетел на Александра Панова, который затолкал его в ворота. Команды ушли на перерыв при счете 0:1. Но счастье было недолгим.

Начало второго игрового отрезка осталось полностью за французами. На 48-й минуте они сравняли счет — после удара Пети мяч рикошетом от Сергея Семака залетел в ворота. Прошло всего пять минут и Вильтор выхватил мяч в центральном круге и на скорости добрался до штрафной гостей — 2:1. Надежды на светлое будущее разрушились очень быстро.

Дальше произошло то, что многие болельщики помнят по сей день. Романцев выпустил на поле Владимира Бесчастных и Илью Цымбаларя, которые заменили Семака и Андрея Тихонова.

Камбэк начался на 75-й минуте. Дмитрий Хлестов после перехвата из центрального круга сделал дальний пас верхом на Александра Панова. Российский форвард на скорости ушел от двух защитников и вогнал мяч в ближний угол ворот.

При любом другом раскладе ничья 2:2 была бы прекрасным результатом в матче с действующим чемпионом мира на его поле. Но не в той ситуации. Только три очка позволяли России бороться за выход в финальную часть Евро.

Шла 85-я минута встречи. Бесчастных на фланге опередил французского защитника и отдал пас набегающему в штрафную Цымбаларю. Илья пролетел почти до лицевой линии и, сделав паузу, покатил мяч вдоль ворот. Никто не был готов к такому решению, ряд футболистов обеих команд просто упали в штрафной.

Передача нашла Валерия Карпина, который мощным ударом похоронил французов и заставил кричать от радости всю Россию – 3:2!

Четыре добавленных минут не принесли успеха хозяева. Встреча завершилась победой команды Романцева, которая продолжила борьбу за путевку на Евро.

Победа над французами нашла свое отражение в российской культуре. Так, в песне «Мое сердце» группы «Сплин» есть строка «французам не забивал», являющаяся явной аллюзией на этот матч.

Однако попасть в финальную часть чемпионата сборной России было не суждено. В последнем матче отборочного турнира команда Романцева должна была обыгрывать Украину, но из-за грубой ошибки Филимонова в концовке сыграла только вничью. Встреча, проходившая в «Лужниках», завершилась со счетом 1:1.

Кроме того легендарного поединка сборные России и Франции провели пять очных матчей. 10 октября 1998 в рамках все того же отборочного турнира «трехцветные» взяли верх над россиянами в «Лужниках» — 2:3.

25 марта того же года россияне обыграли французов в товарищеском матче на стадионе «Динамо» — 1:0. Еще один неофициальный поединок команды провели 4 апреля 2002 года на «Стад де Франсе». Та встреча завершилась со счетом 0:0.

Вновь Россия и Франция сыграли только через 16 лет.

В 2016 году на «Стад де Франс» команда, которую готовил Леонид Слуцкий к чемпионату Европы, без шансов проиграла со счетом 2:4. У гостей отличились Александр Кокорин и Юрий Жирков. За хозяев мячи забили Н'Голо Канте, Андре-Пьер Жиньяк, Димитри Пайет и Кингсли Коман.

Нынешняя встреча, которая станет седьмой в противостоянии России и Франции, пройдет на арене «Санкт-Петерубург» в 18.50 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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