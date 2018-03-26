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«Выводы сделаны»: сборная России готовится победить Францию

Сборная России по футболу сыграет с Францией в траурных повязках

Игрок сборной России Фёдор Смолов на тренировке перед товарищеским матчем против сборной Франции. РИА Новости
Игрок сборной России Фёдор Смолов на тренировке перед товарищеским матчем против сборной Франции.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов станет капитаном сборной России по футболу в матче против команды Франции. Выводивший партнеров на поле в этом качестве голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев встречу пропустит и уступит место в воротах своему коллеге из «Зенита» Андрею Луневу. Тренер Станислав Черчесов пообещал, что игроки постараются реабилитироваться в глазах болельщиков после разгрома от Бразилии. «Газета.Ru» рассказывает о новостях из стана главной команды страны.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к товарищескому матчу против национальной команды Франции. 26 марта хозяева грядущего чемпионата мира провели открытую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург», где на следующий день состоится встреча.

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Игроки начали занятие с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово.

«Трагический момент, который всех затронул, в том числе и нас. Сегодня перед тренировкой мы почтили память погибших. Все остальные акции будем согласовывать с федерацией.

Это трагедия. Футбол в таких случаях всегда отходит даже не на второй, а на третий план»,

— цитирует ТАСС главного тренера сборной России Станислав Черчесов.

После того, как национальная команда переехала в Санкт-Петербург, ее расположение покинул полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который скоро пройдет обследование, где определят дальнейшие перспективы футболиста.

«Игрок в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы.

В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

25 марта сообщалось, что Кузяев травмировался на тренировке национальной команды. Футболист упал и не смог продолжить тренировку, несмотря на скорую помощь врачей.

«Слишком уж много травмированных. В футболе без травм не бывает. Кузяев приехал с небольшим повреждением. Далер вчера тренировался, но еще есть неудобства.

В подобных ситуациях мы не рискуем. Роман Зобнин сыграл с Бразилией 85 минут — надо дать паузу, динамика хорошая. Мы никогда не рискуем игроками. Вам кажется, что происходит что-то страшное, но мы просто хотим предотвратить травмы. Остальные готовятся, Владислав Игнатьев в том числе», — ответил на вопрос про состояние игроков Черчесов.

За занятием на стадионе «Зенита» наблюдал известный в прошлом защитник сборной Франции Вильям Галлас, который сейчас является послом ФИФА. Вице-чемпион мира поделился мнением о предстоящем поединке.

«Предстоящий матч будет трудным для обеих команд. Сборная России уступила ранее Бразилии (0:3), французская команда проиграла колумбийцам (2:3).

Завтра будет трудно обеим сборным. Матч будет сложным с физической точки зрения. Будет отдано много энергии командами, они обе будут очень хотеть выиграть», — тактично заявил журналистам экс-игрок «Челси», «Арсенала» и «Тоттэнхема».

Также Галлас оценил арену «Санкт-Петербург», которая примет семь матчей чемпионата мира, в числе которых полуфинал и игра за третье место.

«Очень красивый стадион, великолепный газон. Чувствуется, что стадион новый, когда он наполнится зрителями, обстановка будет великолепной»

, — отметил француз.

Во время тренировки Галлас успел дружески пообщаться с Черчесовым. Возможно, наставнику российской команды удалось выведать несколько советов о том, как лучше играть против сборной Франции.

Тренировка российской команды прошла без травм, что уже можно признать успехом. За три месяца до чемпионата мира здоровье и готовность выйти на поле игроков основного состава стали чуть ли не главными задачами при подготовке сборной.

Общаясь с журналистами, Черчесов сообщил, что матч пропустит основной голкипер сборной России Игорь Акинфеев. Вместо него сыграет вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

Любопытно, что уже во втором питерском матче национальной команды подряд именно место в воротах получает именно футболист сине-бело-голубых. Чувствуется желание Черчесова порадовать местную публику.

Сам Лунев признался, что в форме сборной России ему приятнее выходить в Санкт-Петербурге.

«Мне без разницы, где играть, в «Лужниках» или в Петербурге. На сборную везде собираются полные стадионы. Поля везде в прекрасном состоянии.

Но погодные условия в России не очень хорошие, в связи с этим в Петербурге, на стадионе с крышей, играть приятнее», — завил голкипер «Зенита».

Также Лунев попросил не обращать внимания на разгромное поражение от сборной Бразилии.

«Поспешные выводы делать рано, это ведь товарищеская игра. Мы готовимся к чемпионату мира, все идет своим чередом.

Выводы были сделаны — как позитивные, так и негативные. К большому турниру необходимо подойти в оптимальной форме. Товарищеские матчи и нужны для того, чтобы подготовиться», — заявил страж ворот.

Черчесов, говоря о матче с бразильцами, заметил, что команда хотела добиться положительного результата и постарается сделать это в поединке со сборной Франции.

«Я часто повторяю: спорт — соревнование, конкуренция. Надо всегда бороться за результат.

В матче с Бразилией мы хотели его добиться. Вы удивитесь, но во втором тайме выглядели даже лучше статистически, чем в первом — по динамике, по интенсивности.

Завтра будет совершенно другой матч. Мы вчера изучали соперника, сегодня продолжим. Нам хочется стабильности состава, но исходим из того, что есть.

Также наставник национальной команды прокомментировал поражение французов в игре с Колумбией.

«Мы исходим из своих возможностей. Если бы французы выиграли, то приехали бы сюда просто так? Не думаю. Каждая сборная решает свои задачи. У Франции с Колумбией был очень качественный матч с обеих сторон. Ждем хорошей игры. С Бразилией что-то удалось. В отдельных моментах было даже лучше, чем с Аргентиной, но в обороне немного не получилось», — сказал главный тренер сборной.

Также Черчесов заявил о том, что капитаном команды вместо Акинфеева в предстоящем матче станет Федор Смолов.

Встреча Россия — Франция пройдет 26 марта в 18.50 мск. «Газета.Ru» будет следить за игрой в текстовой онлайн-трансляции.

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