«Выводы сделаны»: сборная России готовится победить Францию

Сборная России по футболу продолжает подготовку к товарищескому матчу против национальной команды Франции. 26 марта хозяева грядущего чемпионата мира провели открытую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург», где на следующий день состоится встреча.

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Игроки начали занятие с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово.

«Трагический момент, который всех затронул, в том числе и нас. Сегодня перед тренировкой мы почтили память погибших. Все остальные акции будем согласовывать с федерацией.

Это трагедия. Футбол в таких случаях всегда отходит даже не на второй, а на третий план»,

— цитирует ТАСС главного тренера сборной России Станислав Черчесов.

После того, как национальная команда переехала в Санкт-Петербург, ее расположение покинул полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который скоро пройдет обследование, где определят дальнейшие перспективы футболиста.

«Игрок в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы.

В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

25 марта сообщалось, что Кузяев травмировался на тренировке национальной команды. Футболист упал и не смог продолжить тренировку, несмотря на скорую помощь врачей.

«Слишком уж много травмированных. В футболе без травм не бывает. Кузяев приехал с небольшим повреждением. Далер вчера тренировался, но еще есть неудобства.

В подобных ситуациях мы не рискуем. Роман Зобнин сыграл с Бразилией 85 минут — надо дать паузу, динамика хорошая. Мы никогда не рискуем игроками. Вам кажется, что происходит что-то страшное, но мы просто хотим предотвратить травмы. Остальные готовятся, Владислав Игнатьев в том числе», — ответил на вопрос про состояние игроков Черчесов.

За занятием на стадионе «Зенита» наблюдал известный в прошлом защитник сборной Франции Вильям Галлас, который сейчас является послом ФИФА. Вице-чемпион мира поделился мнением о предстоящем поединке.

«Предстоящий матч будет трудным для обеих команд. Сборная России уступила ранее Бразилии (0:3), французская команда проиграла колумбийцам (2:3).

Завтра будет трудно обеим сборным. Матч будет сложным с физической точки зрения. Будет отдано много энергии командами, они обе будут очень хотеть выиграть», — тактично заявил журналистам экс-игрок «Челси», «Арсенала» и «Тоттэнхема».

Также Галлас оценил арену «Санкт-Петербург», которая примет семь матчей чемпионата мира, в числе которых полуфинал и игра за третье место.

«Очень красивый стадион, великолепный газон. Чувствуется, что стадион новый, когда он наполнится зрителями, обстановка будет великолепной»

, — отметил француз.

Во время тренировки Галлас успел дружески пообщаться с Черчесовым. Возможно, наставнику российской команды удалось выведать несколько советов о том, как лучше играть против сборной Франции.

Тренировка российской команды прошла без травм, что уже можно признать успехом. За три месяца до чемпионата мира здоровье и готовность выйти на поле игроков основного состава стали чуть ли не главными задачами при подготовке сборной.

Общаясь с журналистами, Черчесов сообщил, что матч пропустит основной голкипер сборной России Игорь Акинфеев. Вместо него сыграет вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

Любопытно, что уже во втором питерском матче национальной команды подряд именно место в воротах получает именно футболист сине-бело-голубых. Чувствуется желание Черчесова порадовать местную публику.

Станислав Черчесов: "В игре с Францией место в воротах займет Андрей Лунев" pic.twitter.com/udy4UR2N54 — Сборная России (@TeamRussia) 26 марта 2018 г.

Сам Лунев признался, что в форме сборной России ему приятнее выходить в Санкт-Петербурге.

«Мне без разницы, где играть, в «Лужниках» или в Петербурге. На сборную везде собираются полные стадионы. Поля везде в прекрасном состоянии.

Но погодные условия в России не очень хорошие, в связи с этим в Петербурге, на стадионе с крышей, играть приятнее», — завил голкипер «Зенита».

Также Лунев попросил не обращать внимания на разгромное поражение от сборной Бразилии.

«Поспешные выводы делать рано, это ведь товарищеская игра. Мы готовимся к чемпионату мира, все идет своим чередом.

Выводы были сделаны — как позитивные, так и негативные. К большому турниру необходимо подойти в оптимальной форме. Товарищеские матчи и нужны для того, чтобы подготовиться», — заявил страж ворот.

Черчесов, говоря о матче с бразильцами, заметил, что команда хотела добиться положительного результата и постарается сделать это в поединке со сборной Франции.

«Я часто повторяю: спорт — соревнование, конкуренция. Надо всегда бороться за результат.

В матче с Бразилией мы хотели его добиться. Вы удивитесь, но во втором тайме выглядели даже лучше статистически, чем в первом — по динамике, по интенсивности.

Завтра будет совершенно другой матч. Мы вчера изучали соперника, сегодня продолжим. Нам хочется стабильности состава, но исходим из того, что есть.

Также наставник национальной команды прокомментировал поражение французов в игре с Колумбией.

«Мы исходим из своих возможностей. Если бы французы выиграли, то приехали бы сюда просто так? Не думаю. Каждая сборная решает свои задачи. У Франции с Колумбией был очень качественный матч с обеих сторон. Ждем хорошей игры. С Бразилией что-то удалось. В отдельных моментах было даже лучше, чем с Аргентиной, но в обороне немного не получилось», — сказал главный тренер сборной.

Также Черчесов заявил о том, что капитаном команды вместо Акинфеева в предстоящем матче станет Федор Смолов.

Встреча Россия — Франция пройдет 26 марта в 18.50 мск. «Газета.Ru» будет следить за игрой в текстовой онлайн-трансляции.

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