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Обойти американца: Карякин тянется к шахматной короне

Карякин близок ко второй встрече с Карлсеном в матче за шахматную корону

Шахматисты Сергей Карякин и Фабиано Каруана https://www.facebook.com/theworldchess/
Шахматисты Сергей Карякин и Фабиано Каруана
За две партии до конца турнира претендентов, победитель которого примет участие в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам, российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает первое место в турнирной таблице. Еще один представитель нашей страны Александр Грищук отстает от него всего на пол-очка. Однако главным соперником Карякина на данный момент является американец Фабиано Каруана, который проигрывает ему лишь по дополнительным показателям.

Одно из важнейших спортивных событий года — шахматный турнир претендентов, по итогам которого определится соперник великого и ужасного норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировое первенство, близок к своему завершению.

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Осталось всего два тура этого двухкругового противостояния, в котором восемь сильнейших гроссмейстеров мира должны сыграть друг против друга и белыми, и черными.

Что самое приятное для российских болельщиков, участник прошлого матча за шахматную корону Сергей Карякин имеет все шансы на второй подряд поединок с Карлсеном за главный титул в этом виде спорта.

На данный момент отечественный гроссмейстер делит первое место в турнирной таблице с американцем Фабиано Каруаной, который долгое время сохранял единоличное лидерство, идя без поражений с тремя победами и восемью ничьими.

Казалось, что 25-летний гроссмейстер уже нашел заветную тропинку к триумфу на турнире претендентов, однако в 12-м туре он неожиданно потерпел свое первое поражение — и не от кого-нибудь, а, словно по заказу, от Карякина.

Сергей пожертвовал качество за инициативу, а вот соперник эту хитрость недооценил. Компьютер тоже считал, что позиция равная, однако, как пояснил россиянин, «именно по-человечески эту позицию очень неприятно играть черными».

К концу партии дошло до того, что у Карякина оказалось на три пешки больше, причем одна из них расположилась на шестой горизонтали — в двух шагах от превращения в ферзи. Каруана принял логичное решение сдаться.

Теперь у обоих гроссмейстеров по семь очков после 12 туров, однако по личным встречам впереди россиянин (одну партию он выиграл, а в другой соперники разошлись миром), и этот факт позволяет ему быть лидером по дополнительным показателям. Если бы турнир завершился прямо сейчас, Карякин уже мог бы расписывать график подготовки к матчу на первенство мира против Карлсена.

Однако впереди еще два тура, в которых Сергею предстоит сначала сразиться черными против американца Уэсли Со, который с пятью очками занимает седьмое место из восьми, а затем белыми — с китайцем Дином Лижэнем,

делящим 3-5 строчки с россиянином Александром Грищуком и азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым — в активе этих трех мастеров по 6,5 очка.

Если говорить о ближайшем противостоянии — с представителем США Со — то этот гроссмейстер к турниру претендентов подошел не в самой лучшей форме и быстро потерпел два поражения подряд. Однако затем американец сумел немного «выровнять полет» и девять раз сыграл вничью, а также одержал одну победу — правда, над совсем расклеившимся армянским гроссмейстером Левоном Ароняном, который в данный момент занимает последнее место с четырьмя очками.

Карякин уже обыгрывал Уэсли в первом круге и вполне способен повторить успех, однако на этот раз преимущество цвета будет на стороне соперника, а белыми он еще не проигрывал на турнире претендентов.

Так что ничья — самый вероятный исход в этом противостоянии. Что касается второй из оставшихся Карякину партий, то Лижэнь на этих соревнованиях кажется противником посерьезнее Со. В последнем туре китаец одержал свою первую победу на турнире, одолев Мамедьярова, причем он сделал это черными, доведя одну из пешек до превращения в ферзи и сохранив при этом на поле изначальную «королеву».

К счастью, здесь Карякин будет действовать белыми, так что есть серьезные шансы навязать свою игру разошедшемуся китайскому мастеру, который к тому же еще не знал горечи поражений в Берлине.

В целом можно констатировать, что Сергею осталось сразиться с далеко не самыми сильными участниками турнира претендентов, в отличие от Каруаны, у которого по плану будет встреча с другим российским гроссмейстером — Грищуком.

Александр, в отличие от соперников Карякина, сам еще в деле: от двух лидеров турнира его отделяет всего 0,5 очка, и не стоит сомневаться в том, что он отдаст все силы за победы в последних турах.

Помимо Грищука, Каруане предстоит еще сыграть с замыкающим таблицу Ароняном, который в первой партии уступил ему даже белыми, а во второй, должно быть, постарается уже только ради престижа добиться ничьей черными. Турнирных перспектив у Левона нет.

В любом случае концовка турнира для американца кажется все-таки посложнее, чем для Карякина, поскольку препятствие в виде мотивированного Грищука — это вам не шутки.

Также все еще в игре, хоть и чисто гипотетически, третий представитель России в Берлине — Владимир Крамник, который прекрасно стартовал с двух побед и ничьей, однако затем вдруг потерпел четыре поражения и изрядно опустился в таблице.

Тем не менее на счету 14-го чемпиона мира сейчас 5,5 очка, и в теории у него еще есть шансы на победу, учитывая, какие невероятные серии результатов порой случаются в шахматах.

Однако это все-таки больше рассуждения о долях вероятности, и самые реальные шансы попасть на 12-матчевый сеанс к Карлсену имеют все те же Карякин и Каруана.

Что любопытно, на прошлом турнире претендентов, который прошел в Москве в 2016 году, за право оспорить шахматную корону тоже до последнего боролись именно эти двое. Тогда Сергей красиво выиграл финальную партию у Фабиано, пожертвовав ладью и начав матовую атаку.

«Четыре года назад мы с моим менеджером Кириллом Зангалисом были инициаторами проекта «Вернем шахматную корону в Россию!». Тогда пришлось выслушать немало насмешек, злопыхатели находили в моих победах элементы случайности, — признался после той победы Карякин в интервью «Газете.Ru». — Тем не менее я выиграл два крупных турнира в Ставангере (2013 и 2014 годы), где участвовал Карлсен.

Надеюсь, что этот турнир претендентов расставил все по своим местам. Я занял первое место, а в заключительный день обыграл прямого конкурента — никаких вопросов возникнуть не должно».

Если Карякин блестяще проявит себя в двух оставшихся партиях в Берлине и снова станет участником матча на первенство мира, вопросов точно не возникнет. В России очень соскучились по шахматной короне.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию партий двух последних туров.

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