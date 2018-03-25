Шахматы. Карякин сражается за реванш с Карлсеном. LIVE

Напомним, героем стартового этапа турнира стал Крамник, допустивший затем серию поражений. Затем лидировал Каруана, однако его, как считают специалисты, надломил невыигрыш у Дина Лижэня в два хода. Что ж, для американца еще ничего не потеряно. Многое прояснит сегодняшние партии, хотя Аронян сейчас подобен раненому зверю. Он, конечно, в Берлине крупно разочаровал. Считался-то одним из главных фаворитов, а набрал пока лишь треть возможных очков...