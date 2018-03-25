Шахматы. Карякин сражается за реванш с Карлсеном. LIVE

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У Крамника позиционная борьба с Лижэнем.
Вот что было сыграно у Со и Карякина. 13.b4 Qf5 14.Qxf5 exf5 15.Bxc4 Ke7 16.Nf3 Be6 17.Bxe6 fxe6 18.Ke2 Rhc8 19.Rhc1 Nd8 20.Ne5 Nf7 21.Nxf7 Kxf7 22.e4
Бурно развиваются события в партии Со — Карякин. Пошла в размен соперники в центре доски, в результате чего освободили немало места, в том числе избавившись и от ферзей. Похоже, американец стремится к ничьей. Устроит ли такой вариант россиянина?
Но вернемся в Берлин. €420,000 здесь на кону, напомним это.
Кстати, одновременно в Батуми проходит чемпионат Европы — соревнования для шахматистов рангом ниже. Там сражаются 304 участника, а наших после восьми состоявшихся туров среди лидеров нет. Все лучшие силы — в Берлине, хочется добавить, и это, пожалуй, так.
А Крамник черными с первых ходов пытается прессинговать Дина Лижэня.
Не менее важна партия, в которой сошлись преследователи — Мамедьяров и Грищук.
С места в карьер начали соперники, и вот что мы сейчас имеем на этой доске.
Напомним, героем стартового этапа турнира стал Крамник, допустивший затем серию поражений. Затем лидировал Каруана, однако его, как считают специалисты, надломил невыигрыш у Дина Лижэня в два хода. Что ж, для американца еще ничего не потеряно. Многое прояснит сегодняшние партии, хотя Аронян сейчас подобен раненому зверю. Он, конечно, в Берлине крупно разочаровал. Считался-то одним из главных фаворитов, а набрал пока лишь треть возможных очков...
Сегодня Каруана играет с аутсайдером Ароняном, Мамедьяров с Грищуком, а Дин Лижэнь с Крамником.
После 12 туров Карякин и Каруана имеют по семь очков, но шансы на победу сохраняют и их преследователи. У россиянина Александра Грищука, азербайджанца Шахрияра Мамедьярова и китайца Дина Лижэня по 6,5 очка, Владимир Крамник (Россия) набрал 5,5, Со — 5, армянин Левон Аронян замыкает таблицу, 4.
И вот какие ходы уже сделаны. 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 d5 5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 Ne4 7.Qc2 c5 8.dxc5 Nc6 9.Nf3 Qa5+ 10.Bd2 Qxc5 11.e3 Nxd2 12.Nxd2 dxc4 13.b4.
Состоялся дебют уже у нас, 13 ход и вот такое положение на доске.
Мировые шахматные издания, например Chess24, уже пишут о реванше Карлсен — Карякин как о свершившемся факте. Но посмотрим...
Сегодня Карякин играет черными против американца Уэсли Со. Тот — классный соперник, однако уже по большому счету лишен турнирной мотивации. У Со лишь пять очков в 12 партиях и предпоследнее, седьмое место.
Он проиграл три партии на старте турнира, однако дальше зажег, что называется, на все деньги. И вот уже лидер Фабиано Каруана был повержен в 12-м туре «на заказ».
Итак, в Берлине стартовали партии 13-го, предпоследнего тура турнира претендентов на матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Восемь гроссмейстеров оспаривают это право, и наилучшие шансы на успех имеет россиянин Сергей Карякин.
В Берлине пройдет 13-й тур шахматного турнира претендентов, промежуточным лидером которого на данный момент является россиянин Сергей Карякин.