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Отомстили США за Олимпиаду: у России бронза в керлинге

Как российские керлингистки взяли бронзовые медали чемпионата мира‍

Керлингистка сборной России Виктория Моисеева РИА Новости
Керлингистка сборной России Виктория Моисеева
Женская сборная России по керлингу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, исправившись после провального выступления на Олимпиаде-2018. В матче за награды отечественная команда одолела сборную США, которой ранее уступила на Играх в Пхенчхане.

В небольшом канадском городке Норт-Бей на берегу живописного озера Ниписсинг состоялся первый серьезный турнир по керлингу после Олимпиады в Пхенчхане — чемпионат мира среди женских команд.

Сборная России приезжала на эти соревнования в не самом лучшем расположении духа — в Южной Корее молодой и не очень опытный коллектив под руководством скипа Виктории Моисеевой провалился практически по всем фронтам,

потерпев поражение в семи встречах и одержав только две победы.

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Для продолжения борьбы в полуфинале необходимо было попасть в четверку сильнейших. Стоит ли говорить, что россиянки не сумели преодолеть групповой этап Олимпиады, заняв девятое место из десяти (ниже расположилась только команда Дании).

После такого невзрачного выступления впору было уйти в депрессию, однако девушки собрались и вскоре вернулись к насыщенным тренировкам в преддверии мартовского чемпионата мира.

В первый же соревновательный день россиянки одержали уверенную победу над сборной Шотландии (8:4), во второй — одолели США со счетом 8:5 (к слову, на Олимпиаде команда Моисеевой обидно уступила американкам 6:7). В следующей встрече оказались повержены швейцарки (8:4), которые просто разгромили отечественный коллектив в Пхенчхане (11:2).

Однако после этого стартового блицкрига, в котором, должно быть, выплеснулась вся боль за провальную Олимпиаду, произошел игровой спад: сборная России уступила подряд итальянкам (5:6) и китаянкам (7:8).

Главный тренер национальной команды Сергей Беланов после этого заявил, что девушки немного расслабились.

«Три слишком уверенные победы в первых турах оказали нам плохую службу: на третий день все соперники «вкатились» в турнир и добавили в цепкости. А нам не хватило концентрации, чтобы довести до победы две игры, которые складывались с большим нашим перевесом.

Надеюсь, этот щелчок по носу пойдет на пользу команде», — цитировал специалиста официальный сайт Федерации керлинга России (ФКР).

Щелчок по носу, судя по всему, получился весьма внушительным, поскольку после этих двух поражений россиянки сразу обыграли сборную Японии (7:4) — одну из сильнейших команд в мире, которая взяла бронзу на Олимпиаде-2018.

Скип сборной России Моисеева объяснила этот триумф проснувшейся спортивной злостью.

«Вчера мы потерпели обидное поражение от китаянок и сильно разозлились на себя из-за этого. Поэтому было важно выиграть сегодня — не только ради победы, но и для обретения былой уверенности. Сегодня во время игры мы больше, чем обычно, общались между собой, обсуждали игровые моменты, и это помогло выиграть», — заявила керлингистка.

После этого последовали еще две победы (над Чехией — 9:5, над Германией — 6:2) и три поражения — от Канады (7:8), Швеции (8:9) и Южной Кореи (7:8).

Однако в самой последней встрече российские девушки разгромили команду Дании (10:5) и завершили групповой этап на четвертом месте, что позволило им вступить в борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира.

В стыковом матче подопечные Беланова сыграли со сборной Чехии, но не встретили достойного сопротивления, одержав уверенную победу со счетом 7:3. Желанный финал был уже так близко, однако на стадии 1/2 финала сборная России попала на олимпийских чемпионок Пхенчхана — шведок, и на этом об участии в матче за золото пришлось забыть: скандинавская команда оказалась сильнее, хотя разница в счете оказалась минимальной (7:6).

Теперь перед россиянками стояла уже другая задача-максимум — бронзовые медали чемпионата мира. Для ее выполнения необходимо было одолеть команду США, которую наша сборная уже побеждала на групповом этапе. К счастью, девушки справились и на этот раз, одержав непростую победу — 6:5.

Таким образом, сборная России в пятый раз подряд попала в призы на чемпионате мира — только в предыдущие годы этого добивалась другая отечественная команда под руководством скипа Анны Сидоровой.

С 2014 по 2016 год россиянки неизменно завоевывали бронзу, а в 2017-м впервые в истории взяли серебряные медали, уступив в финале мощным канадкам.

К слову, Сидорова приложила руку и к этой победе национальной команды: она отправилась на чемпионат мира в качестве запасной, заменив в составе менее опытную Ульяну Васильеву.

«Я выступил с предложением усилить команду на всякий случай опытным игроком. Васильеву мы меняем на Сидорову, — объяснял Беланов в комментарии «Р-Спорту». — Я хочу подчеркнуть — это ни в коем случае не попытка развалить команду Сидоровой.

С Анной я уже поговорил, причем тоже сразу подчеркнул, что мы не пытаемся развалить ее команду. Но сильный игрок должен быть всегда готов в любой момент выйти — мало ли что случится».

В итоге спортсменка провела на турнире один матч — против сборной Германии. Напомним, команда Сидоровой в последние годы считалась безоговорочным номером один в России и должна была поехать на Олимпиаду, но накануне Игр-2018 результаты коллектива резко ухудшились.

В ноябре 2017 года на чемпионате Европы девушки заняли только пятое место, после чего было принято решение провести внутрироссийский отборочный матч на Олимпиаду — и победила команда Моисеевой. Теперь этот коллектив завоевал свои первые медали мирового первенства.

«Это невероятно, я горжусь своей командой, мы очень долго шли к этому успеху. Это была долгая неделя для нас, мы рады закончить ее с медалью.

У нас сейчас новая команда, которая уже смогла завоевать бронзу чемпионата мира, это говорит о том, что в России много отличных керлингисток», — рассказала Виктория вскоре после победы над США.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев также отметил поступательный прогресс российских команд:

«Эта бронзовая медаль показывает, что уровень женского керлинга в России высок. Мы в пятый раз подряд завоевываем медали чемпионата мира, в прошлом году у нас было серебро, в этом — бронза.

Тогда играла команда Сидоровой, сегодня Моисеевой — это говорит о том, что у нас развивается не только одна команда, а керлинг в целом. Есть еще несколько команд, и это говорит о том, что федерация развивается в правильном направлении».

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