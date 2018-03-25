Отомстили США за Олимпиаду: у России бронза в керлинге

В небольшом канадском городке Норт-Бей на берегу живописного озера Ниписсинг состоялся первый серьезный турнир по керлингу после Олимпиады в Пхенчхане — чемпионат мира среди женских команд.

Сборная России приезжала на эти соревнования в не самом лучшем расположении духа — в Южной Корее молодой и не очень опытный коллектив под руководством скипа Виктории Моисеевой провалился практически по всем фронтам,

потерпев поражение в семи встречах и одержав только две победы.

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Для продолжения борьбы в полуфинале необходимо было попасть в четверку сильнейших. Стоит ли говорить, что россиянки не сумели преодолеть групповой этап Олимпиады, заняв девятое место из десяти (ниже расположилась только команда Дании).

После такого невзрачного выступления впору было уйти в депрессию, однако девушки собрались и вскоре вернулись к насыщенным тренировкам в преддверии мартовского чемпионата мира.

В первый же соревновательный день россиянки одержали уверенную победу над сборной Шотландии (8:4), во второй — одолели США со счетом 8:5 (к слову, на Олимпиаде команда Моисеевой обидно уступила американкам 6:7). В следующей встрече оказались повержены швейцарки (8:4), которые просто разгромили отечественный коллектив в Пхенчхане (11:2).

Однако после этого стартового блицкрига, в котором, должно быть, выплеснулась вся боль за провальную Олимпиаду, произошел игровой спад: сборная России уступила подряд итальянкам (5:6) и китаянкам (7:8).

Главный тренер национальной команды Сергей Беланов после этого заявил, что девушки немного расслабились.

«Три слишком уверенные победы в первых турах оказали нам плохую службу: на третий день все соперники «вкатились» в турнир и добавили в цепкости. А нам не хватило концентрации, чтобы довести до победы две игры, которые складывались с большим нашим перевесом.

Надеюсь, этот щелчок по носу пойдет на пользу команде», — цитировал специалиста официальный сайт Федерации керлинга России (ФКР).

Щелчок по носу, судя по всему, получился весьма внушительным, поскольку после этих двух поражений россиянки сразу обыграли сборную Японии (7:4) — одну из сильнейших команд в мире, которая взяла бронзу на Олимпиаде-2018.

Скип сборной России Моисеева объяснила этот триумф проснувшейся спортивной злостью.

«Вчера мы потерпели обидное поражение от китаянок и сильно разозлились на себя из-за этого. Поэтому было важно выиграть сегодня — не только ради победы, но и для обретения былой уверенности. Сегодня во время игры мы больше, чем обычно, общались между собой, обсуждали игровые моменты, и это помогло выиграть», — заявила керлингистка.

После этого последовали еще две победы (над Чехией — 9:5, над Германией — 6:2) и три поражения — от Канады (7:8), Швеции (8:9) и Южной Кореи (7:8).

Однако в самой последней встрече российские девушки разгромили команду Дании (10:5) и завершили групповой этап на четвертом месте, что позволило им вступить в борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира.

В стыковом матче подопечные Беланова сыграли со сборной Чехии, но не встретили достойного сопротивления, одержав уверенную победу со счетом 7:3. Желанный финал был уже так близко, однако на стадии 1/2 финала сборная России попала на олимпийских чемпионок Пхенчхана — шведок, и на этом об участии в матче за золото пришлось забыть: скандинавская команда оказалась сильнее, хотя разница в счете оказалась минимальной (7:6).

Теперь перед россиянками стояла уже другая задача-максимум — бронзовые медали чемпионата мира. Для ее выполнения необходимо было одолеть команду США, которую наша сборная уже побеждала на групповом этапе. К счастью, девушки справились и на этот раз, одержав непростую победу — 6:5.

Таким образом, сборная России в пятый раз подряд попала в призы на чемпионате мира — только в предыдущие годы этого добивалась другая отечественная команда под руководством скипа Анны Сидоровой.

С 2014 по 2016 год россиянки неизменно завоевывали бронзу, а в 2017-м впервые в истории взяли серебряные медали, уступив в финале мощным канадкам.

К слову, Сидорова приложила руку и к этой победе национальной команды: она отправилась на чемпионат мира в качестве запасной, заменив в составе менее опытную Ульяну Васильеву.

«Я выступил с предложением усилить команду на всякий случай опытным игроком. Васильеву мы меняем на Сидорову, — объяснял Беланов в комментарии «Р-Спорту». — Я хочу подчеркнуть — это ни в коем случае не попытка развалить команду Сидоровой.

С Анной я уже поговорил, причем тоже сразу подчеркнул, что мы не пытаемся развалить ее команду. Но сильный игрок должен быть всегда готов в любой момент выйти — мало ли что случится».

В итоге спортсменка провела на турнире один матч — против сборной Германии. Напомним, команда Сидоровой в последние годы считалась безоговорочным номером один в России и должна была поехать на Олимпиаду, но накануне Игр-2018 результаты коллектива резко ухудшились.

В ноябре 2017 года на чемпионате Европы девушки заняли только пятое место, после чего было принято решение провести внутрироссийский отборочный матч на Олимпиаду — и победила команда Моисеевой. Теперь этот коллектив завоевал свои первые медали мирового первенства.

«Это невероятно, я горжусь своей командой, мы очень долго шли к этому успеху. Это была долгая неделя для нас, мы рады закончить ее с медалью.

У нас сейчас новая команда, которая уже смогла завоевать бронзу чемпионата мира, это говорит о том, что в России много отличных керлингисток», — рассказала Виктория вскоре после победы над США.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев также отметил поступательный прогресс российских команд:

«Эта бронзовая медаль показывает, что уровень женского керлинга в России высок. Мы в пятый раз подряд завоевываем медали чемпионата мира, в прошлом году у нас было серебро, в этом — бронза.

Тогда играла команда Сидоровой, сегодня Моисеевой — это говорит о том, что у нас развивается не только одна команда, а керлинг в целом. Есть еще несколько команд, и это говорит о том, что федерация развивается в правильном направлении».

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