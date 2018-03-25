«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена

25 марта в Тюмени двумя гонками завершилась программа Кубка мира по биатлону сезона-2017/18.

И если победа в общем зачете турнира у женщин разыгрывалась именно в заключительном старте, то вот последние соревнования мужчин в этом плане превратились в формальность — накануне Мартен Фуркад забрал в свою коллекцию еще пять хрустальных глобусов, один из которых сделал его рекордсменом.

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Широкая общественность впервые услышала имя француза 21 февраля 2010 года. В тот день Фуркад завоевал свою первую олимпийскую медаль, финишировав вторым вслед за Евгением Устюговым в гонке с общего старта.

Мартену на тот момент исполнился только 21 год, и специалисты сразу провели параллель между ним и другим легендарным биатлонистом — Уле-Эйнаром Бьорндаленом, ведь первый крупный успех пришел к великому норвежцу в точно таком же возрасте.

В настоящее время Фуркад уже побил некоторые рекорды скандинава. Помимо количества выигранных хрустальных глобусов, француз установил новое достижение по победам в течение одного сезона — их у Фуркада 14.

Особняком стоит и другой его рекорд — за свою карьеру Мартен выиграл 12 индивидуальных гонок. Такое не удавалось ни одному из предшественников звезды сборной Франции. Но ведь и Бьорндален в свое время установил такие планки, дотянуться до которых Фуркаду оказалось не под силу.

Так кто же все-таки истинный король биатлона? Давайте разбираться по порядку.

Олимпийские игры

В этом пункте явное преимущество наблюдается у норвежца.

Бьорндален является одним из самых титулованных спортсменов в истории зимних Олимпиад, имея в своем активе восемь золотых медалей.

Фуркад же может похвастать «лишь» пятью олимпийскими медалями высшего достоинства.

Но нельзя упускать из вида и другую статистику — норвежец принял участие в шести Олимпиадах, в то время как его визави пока что участвовал только в трех.

Однако Бьорндалену принадлежит еще одно уникальное достижение — в 2002 году в Солт-Лейк-Сити скандинав выиграл все личные гонки, получив статус абсолютного олимпийского чемпиона. Мартену такого сотворить не удавалось — в Сочи спортсмен взял только половину личных дисциплин, а в Пхенчхане повторил свое достижение, добавив в статистику викторию в смешанной эстафете.

Чемпионаты мира

И вновь локальная победа достается Уле-Эйнару.

Норвежец 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала в гонках на чемпионатах мира, а Фуркад имеет в своем активе 11 побед.

Но и тут в глаза бросается колоссальная разница в количестве участий спортсменов в мировых первенствах. Бьорндален побывал на 18-ти чемпионатах мира, а его более молодой французский коллега — только на семи.

В 2016 году в норвежском Холменколлене Фуркад чуть было не выиграл все личные гонки, однако в масс-старте менее трех секунд уступил норвежском вундеркинду — Йоханнесу Бё. Примечательно, что бронзовая медаль в той гонке досталась все тому же Бьорндалену.

Кубки мира

А вот в данном аспекте победу с минимальным преимуществом одерживает французский биатлонист.

В минувший уикенд Фуркад выиграл гонку преследования в Тюмени и обеспечил себе седьмую победу в общем зачете Кубка мира. У норвежца в активе только шесть подобных викторий.

Но дополнительную ценность хрустальным глобусам француза обеспечивает то обстоятельство, что они были завоеваны подряд, начиная с сезона-2011/12. Такое достижение вряд ли удастся повторить в обозримом будущем.

Количество побед в карьере

Фуркад начал заниматься биатлоном лишь в 2002 году. В то время его оппонент уже находился в ранге пятикратного олимпийского чемпиона — норвежец дебютировал на этапах Кубка мира еще в 1993 году.

За 25 лет Бьорндален 95 раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета в личных соревнованиях, а Мартен, несмотря на огромную разницу в количестве участий в гонках Кубка мира, отстает совсем ненамного.

В активе Фуркада 74 победы в личных забегах. Если француз в своей нынешней форме будет выступать еще хотя бы два-три года, то очередной рекорд скандинава будет побит.

Отношения с болельщиками

Чтобы верно оценить короля, нужно обратить внимание на его отношения с простым народом, в данном случае — с болельщиками.

Бьорндален всегда был любимцем публики, отличаясь своей простотой и покладистостью. Да, у норвежца, как и у каждого человека, есть свои особенности — он редко здоровается за руку и везде возит с собой пылесос, опасаясь болезней и микробов. Но что касается отношений с фанатами и другими спортсменами — у Уле-Эйнара все здорово, болельщики его просто обожают.

Мартен Фуркад не может похвастаться таким же поведением. Француз нередко грязно ведет себя на трассе, закрывая финишный коридор соперникам, и вступает в различные перепалки.

Например, совсем недавно француз ответил гневным сообщением на твит президента США Дональда Трампа. А год назад на чемпионате мира произошла очень неоднозначная ситуация, по итогам которой француза возненавидели многие российские фанаты.

Фуркад во время смешанной эстафеты намеренно подрезал нашего спортсмена — Александра Логинова. Инцидент можно было бы списать на случайность, если бы не давние нападки Фуркада на Логинова в связи с его допинговым прошлым. После финиша российские биатлонисты не стали пожимать руку опальному французу, а тот в свою очередь попытался покинуть церемонию награждения раньше срока.

Итого

Можно бесконечно сравнивать достижения двух спортсменов, но, если вернуться к объективности, то у Фуркада есть еще много шансов для того, чтобы побить рекорды норвежца. Разница в возрасте между спортсменами составляет 13 лет.

Вопрос в том, найдутся ли у француза мотивация и силы для того, чтобы выступать на таком же высоком уровне еще какое-то время. Ведь в недавнем интервью Фуркад заявил, что, скорее всего, не будет участвовать в следующей Олимпиаде, а это значит, что как минимум один рекорд норвежца он побить не сможет.

Бьорндален — самый возрастной победитель этапов Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону в личных дисциплинах — в 41 год, 10 месяцев и 5 дней он выиграл индивидуальную гонку.

Этот факт только подтверждает величие спортсмена, которого именуют королем биатлона. Фуркад, без сомнения, фантастический спортсмен, но пока не достиг тех успехов, что его норвежский коллега.

Ответ на вопрос, станет ли француз новым «королем», находится в его руках. И ногах.

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