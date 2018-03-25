Мяч убил хорватского футболиста

Хорватский футболист Бруно Бобан скончался после попадания мяча в грудь во время официального матча.

Реклама

По информации издания HRT Sport, трагедия произошла 24 марта в ходе встречи третьего дивизиона чемпионата Хорватии, в которой «Марсония», клуб Бобана, играла против «Славонии».

Отмечается, что на 15-й минуте поединка в грудь 25-летнего спортсмена попал мяч, после чего Бруно рухнул на поле без чувств.

На помощь футболисту тут же бросились игроки обеих команд и медицинские работники клубов, при этом бригада скорой помощи прибыла на место происшествия лишь спустя пять минут. Однако спасти жизнь футболиста врачи не смогли, уже через некоторое время констатировав его смерть.

Точные причины гибели Бобана станут известны после вскрытия. По предварительным сведениям, умер Бруно из-за сердечного приступа.

Любопытно, что в «Марсонию» правый латераль перешел лишь в самой конце февраля, на момент трансфера его стоимость составляла €150 тыс. — и матч со «Славонией» стал для игрока одним из первых в футболке нового коллектива.

На момент смерти футболист был одним из лидеров по отборам третьего дивизиона чемпионата Хорватии.

Родной брат Бруно — Габриэль Бобан — также является профессиональным игроком, в данный момент выступая за клуб «Осиек», представляющий сильнейший дивизион хорватского первенства.

В минувшем году команда из одноименного города встречалась с московским «Спартаком», разойдясь с будущими победителями Российской футбольной премьер-лиги миром — 1:1.

Позднее Габриэль отмечал, что за красно-белых выступают «хорошие футболисты, которые никого не боятся».

В начале марта футбольный мир шокировала скоропостижная смерть защитника сборной Италии и капитана флорентийской «Фиорентины» Давиде Астори.

Внезапная кончина 31-летнего игрока наступила в день матча его команды в Серии А с «Удинезе» — тело Давиде обнаружили одноклубники, взломавшие дверь его гостиничного номера после того, как Астори долгое время не приходил на завтрак и не отвечал на звонки товарищей.

Впоследствии было произведено вскрытие тела оборонца, по итогам которого стало известно, что причиной смерти спортсмена оказалась брадиаритмия — заболевание, при котором серьезно нарушается сердечный ритм, а частота сердечных сокращений снижается ниже положенных значений (ниже 60 ударов в минуту — «Газета.Ru»).

При этом до сих пор нет точных сведения, как давно у футболиста была брадиаритмия — и можно ли было каким-то образом не допустить кончины звезды «фиалок».

Для Италии смерть Астори стала настоящей трагедией

— руководством Серии А из-за гибели Давиде был перенес целый тур первенства, слова соболезнования семье и близким игрока выразила едва ли не вся футбольная общественность, а «Фиорентина», болельщики которой столь сильно любили защитника, и вовсе подписала со спортсменом «вечный» контракт, дав слово бесконечно переводить средства по соглашению на счета его жены и детей.

Крайне показательной в этой ситуации стала реакция одного из самых экстравагантных футболистов современности Марио Балотелли, в свое время частенько попадавшего в различные скандальные хроники, на слова защитника сборной Бразилии и «ПСЖ» Дани Алвеса, не увидевшего в смерти Астори ничего заслуживающего столь повышенного внимания.

«Он мог бы оставить это мнение при себе на тот момент, — выразил мнение итальянский форвард. — Алвес мог бы просто выразить соболезнования, а не говорить гадости. Такие вещи не говорят, когда кто-то умирает.

Астори, между прочим, был хорошим и вежливым парнем. Я знаю это, потому что играл с ним за сборную. Эта трагедия произошла несмотря на регулярные проверки игроков. Страшно думать об этом. Он лежал в постели, и, казалось, все с ним хорошо».

Похороны Давиде посетили многие футболисты и тренеры, некоторые из них на церемонии прощания с защитником не сдерживали слез.

Позднее легендарный голкипер итальянской сборной Джанлуиджи Буффон, покинувший «Скуадра Адзурру» после ее невыхода на чемпионат мира в России, объявил о возвращении в национальную команду в дань памяти Астори.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».