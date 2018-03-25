Сироткин дебютировал без тормозов

Команда «Феррари» второй год подряд, благодаря машине безопасности, сумела переиграть команду «Мерседес».

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После старта Льюис Хэмилтон смог удержать свою первую позицию и отбить атаки Кими Райкконена. За ними расположился второй пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Спустя несколько кругов после пит-стопов Райкконена и Хэмилтона на трассе появилась машина безопасности. Этим воспользовался Феттель. Заехав в боксы, он смог отыграть разом две позиции и вырваться в лидеры гонки.

По началу Льюису удавалось держаться в полусекунде от Феттеля, но небольшая ошибка за несколько кругов до финиша резко увеличила разрыв до двух с половиной секунд.

Хэмилтон бросил попытки угнаться за немцем и, как признал после гонки, решил поберечь двигатель.

«Это был прекрасный уик-энд. Здорово было приехать сюда и иметь тот темп, который у нас был. Мои поздравления Феттелю, «Феррари» сегодня был лучше. Нам же нужно продолжать работать. У нас есть прекрасный темп, но в Австралии обгонять очень сложно. В конце гонки мы приняли решение поберечь двигатель для других этапов», — заявил спортсмен.

Тем самым Льюис подтвердил свою не самую удачную традицию — теперь уже из семи поулов на Гран-при Австралии он смог победить лишь дважды.

А Феттель принес «Феррари» рекордную восьмую победу в Альберт-парке.

Однако самые драматичные события происходили позади. После старта в первой десятке лишь двое пилотов отыграли по одной позиции. Кевин Магнуссен из команды «Хаас» провел блестящее начало и обогнал Макса Ферстаппена в борьбе за четвертое место. А Даниель Риккардо из «Ред Булл» переместился на седьмую позицию, стартовав восьмым.

Напарник Дэна, Ферстаппен расположился на пятой позиции, между гонщиками команды «Хаас» — Магнуссеном и Романом Грожаном.

Но ошибка на десятом круге в первом повороте откинула Макса на восьмую позицию — он пропустил вперед не только Грожана, но и своего товарища по команде. На протяжении 15 кругов гонщики «Хаас» шли четвертым и пятым, но команда сама себе все испортила. После пит-стопов Магнуссен и Грожан сошли с дистанции с разницей всего в два круга. Ошибка механиков превратила гонку «конюшни» из лучшей в катастрофическую. Напомним, лучшим результатом для команды остается пятое место Грожана на Гран-при Бахрейна 2016 года.

Благодаря двойному сходу «Хаас» и ошибке Карлоса Сайнса из «Рено», «Макларен» в лице Фернандо Алонсо смог вырваться на пятую строчку и удержать позади себя Ферстаппена.

Напарник Алонсо Стоффель Вандорн расположился на девятой позиции. Двойной финиш в очках подтвердил прогресс английской «конюшни» после зимних тестов.

Для второго пилота «Мерседес» Валттери Боттаса гонка сложилась не лучшим образом. До схода «Хаас», финн находился лишь на 11 позиции. Но благодаря своевременному пит-стопу, Валттери смог выехать впереди Вандорна и завершить гонку на восьмой строчке итогового протокола. Впереди него расположился Нико Хюлькенберг из «Рено», а его напарник Сайнс замкнул первую десятку.

Для российского пилота Сергея Сироткина гонка закончилась спустя шесть кругов. На болиде «Уильямс» отказали тормоза и Сергею пришлось сойти с дистанции.

Его товарищ по команде Лэнс Стролл закончил гонку на 14-й позиции. Также сошли Пьер Гасли из «Торо Россо» из-за проблемы с двигателем «Хонда» и Маркус Эрикссон из «Заубера».

В общем зачете по итогам первого этапа сезона лидирует Феттель. Он на семь очков опережает Льюиса Хэмилтона и на десять — Райкконена.

В кубке конструкторов лидирует «Феррари». У нее 40 очков, в то время как «Мерседес» набрал лишь 22 балла. Тройку замыкает «Ред Булл», у которого 20 очков, а на четвертой позиции расположился «Макларен». Следующая гонка состоится через две недели в Сахире, на Гран-при Бахрейна.

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