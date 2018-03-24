После разгрома: игроки сборной России сходили в бар

23 марта сборная России по футболу провела первый матч в 2018 году. Результат оказался неутешительным. Команда Станислава Черчесова была разгромлена сборной Бразилии в «Лужниках» со счетом 0:3.

Несмотря на обидное поражение два футболиста национальной команды после встречи решили отправиться в один из московских баров.

Видео, на котором можно разглядеть защитников турецкого «Фенербахче» и московского «Динамо» Романа Нойштедтера и Константина Рауша, появилось в социальных сетях.

Стоит отметить, что оба игрока участия в поединке с бразильцами не принимали. Нойштедтер остался на скамейке запасных, а Рауш не попал даже в заявку на матч.

В Российском футбольном союзе (РФС) дисциплинарные меры по отношению к игрокам были приняты довольно оперативно. Спустя пару часов после появления видео на официальном сайте организации было опубликовано сообщение с заголовком «Для сборной России важен имидж». В тексте осудили действия спортсменов.

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«В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими.

То же самое имело место в октябре и ноябре прошлого года. Что касается ситуации с Раушем и Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений.

В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков»,

— отмечается в заявлении.

Футболисты свою вину признали и извинились перед общественностью.

«После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте.

Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа.

В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», — цитирует игроков пресс-служба РФС.

Поступок футболистов оценил вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Такие поступки не вызывают у меня положительных эмоций. Но не в смысле отношения к ним. А в плане заинтересованности к таким поступкам со стороны СМИ и общественности.

Игроки на работе были, футболисты — нормальные живые люди. Они могут ходить в клубы, в рестораны, заниматься чем угодно в свободное время, которое для этого и существует.

Поэтому нет ничего страшного в том, что они сходили в заведение после встречи с бразильцами. Да, сборная уступила. Все игроки должны две недели плакать?» — заявил вице-спикер Госдумы.

Другое мнение у депутата Госдумы и экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Николая Валуева.

«Ничего не меняется в королевстве. Гулять за помин с переходом на пляски — неистребимая традиция.

Болельщики не простят — и правильно!

Вопрос, возымеет ли действие, ведь зависимости-то нет», — написал Валуев у себя в твиттере.

Известный советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников отреагировал на новость о походе Рауша и Нойштедтера в бар с юмором.

«Ну вот. Хотя после вчерашней игры можно было бы и нажраться с горя (смеется).

Знаете, такая вечеринка по принципу — «встречаемся через сутки». Если бы после 0:3 провели разбор полетов и разбились на группировки, то я бы тоже был не против. Всякие методы нужны. Так что не вижу никакой проблемы.

Если запрещено покидать расположение сборной, то все — досвидос! Футболистов оштрафовали? Тоже вариант. Ну и слава богу», — заявил Овчинников.

Самый яркий подобный скандал с участием игроков сборной России произошел летом 2016 года после того, как национальная команда вылетела с чемпионата Европы, набрав всего лишь одно очков в трех матчах группового этапа.

Большой резонанс вызвало видео вечеринки в ночном клубе в Монте-Карло, в которой принимали участие Александр Кокорин и Павел Мамаев. Игроки потратили на шампанское сотни тысяч долларов, а на фоне празднества играл гимн России.

Футболистам пришлось извиняться за свое поведение, а их клубы, «Зенит» и «Краснодар», отправили спортсменов в дублирующие составы в воспитательных целях. Кокорин был вновь вызван в сборную России только спустя несколько месяцев, а Мамаев за главную команду страны с тех пор так и не сыграл.

Свой следующий матч национальная команда проведет 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». Соперником будущих хозяев чемпионата мира станет Франция. Эта встреча начнется в 18.50 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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