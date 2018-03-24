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Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова

Надев маску, смелый Родченков встретился с сенаторами США

Григорий Родченков Helsinki Commission
Григорий Родченков
Информатор WADA Григорий Родченков обсудил с американскими сенаторами «угрозу, которую Россия представляет для США». Политики похвалили пришедшего на встречу в маске экс-главу московской лаборатории за храбрость и честность, а также рассказали о радости от встречи с ним.

После завершения Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане фигура бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова немного ушла в тень, однако 24 марта информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) вновь напомнил о себе.

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Как известно, именно на утверждениях Григория Родченкова базировались все бездоказательные обвинения российских спортсменов и чиновников «в государственной системе допинга» якобы существовавшей в России. На основании этих показаний, сборную России не допустили к Играм в Пхенчхане. Теперь же темой для обсуждения стал не только спорт, но и более глобальные политические вопросы.

Родченков принял участие в заседании конгресса США. На встрече присутствовали сенаторы Бен Кардин и Кори Гарднер и член палаты представителей Шейла Джексон-Ли.

Родченков обсуждал с сенаторами «угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях и действия США для международной борьбы с допингом»,

— сообщает британское издание Inside The Games.

«Рассказ доктора Родченкова — еще один пример готовности Кремля к нарушению международных правил и стандартов», — сказал Кардин.

Опасающийся за собственную жизнь информатор WADA сделал пластическую операцию и теперь вынужден скрывать свое новое лицо. В связи с этим Родченков на встрече с сенаторами появился в солнцезащитных очках и специальной маске.

«Прискорбно осознавать тот факт, что он должен бояться за свою жизнь и вынужден даже носить лыжную маску на нашей встрече сегодня, чтобы скрыть свою внешность», — отметил сенатор-республиканец.

Также Кардин заявил о том, что боязнь Родченкова связана с недавним отравлением в Англии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Учитывая недавнее отправление Скрипаля, храбрость Родченкова достойна уважения. Он помог в борьбе с допингом, и я рад встретиться с ним.

Информаторы очень важны в обществе, где право находится во главе угла», — заключил Кардин.

Последнее крупное заявление экс-главы столичной лаборатории было связано с тем, что на Олимпиаде-1980 в Москве допинговая система была похожа на ту, которая использовалась в Сочи-2014, а подменой проб занимался заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Геннадий Марков.

«В начале 80-х самые популярные стероиды нельзя было обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти и другие вещества.

Я не работал в лаборатории на Играх-1980, но появился в ней немного погодя. Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг.

КГБ часто бывал в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. Организация помогала менять грязные пробы на чистые.

На Играх-1988 в Сеуле мы делали тесты перед соревнованиями, чтобы убедиться в том, что экзогенный тестостерон ушел из организма», — цитирует Родченкова Play the Game.

В ночь на 5 марта основанный на показаниях информатора документальный фильм «Икар», рассказывающий о проблемах с допингом в российском спорте, стал лауреатом премии Киноакадемии США «Оскар».

Американский режиссер Брайан Фогель, будучи велогонщиком-любителем, планировал сделать фильм о влиянии допинга на организм спортсмена.

Во время подготовки ленты Фогель и вышел на Родченкова, который в тот момент еще работал в России. В какой-то момент довольно будничные комментарии главы лаборатории сменились ярким признанием о допинговой системе в стране, которые, как утверждается в картине, он сделал до бегства в США.

Полностью переписавший сценарий фильма американский режиссер сначала свел Родченкова с журналистами издания The New York Times, а позже помог Григорию сбежать из России.

Этот момент в фильме отражен достаточно зрелищным эпизодом, когда режиссер, говоря с Григорием, слышит от того — «Владимир Путин убьет меня».

После чего звонок завершается, и Фогель с ужасом произносит: «Черт возьми!».

Получив заветную статуэтку создатель «Икара» посвятил свой успех Родченкову, заявив о том, что жизни информатора WADA угрожает опасность. «Да, этот фильм о России, но что важнее, он о необходимости говорить правду», — добавил Фогель.

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в интервью «Газете.Ru» после победы «Икара» на «Оскаре» заявил, что новых проблем у спорта в России не возникнет.

«К сожалению, мы уже пережили огромные наказания — во многом незаслуженные. Так что я не вижу еще каких-то моральных изощренных пыток, которые можно использовать против спортивной России — мне кажется, что уже достаточно. Нужно двигаться дальше, забыв об этих печальных событиях», — сказал Балахничев.

Также он отметил, что с недавних пор Григорий представляет не столь большой интерес для WADA и ФБР, «исчерпав себя».

«Родченков стал раскрученной фигурой, так что быть на виду он может едва ли не постоянно. Григорий Михайлович — творческая натура, способная придумать все что угодно.

Сложно сказать, какие козыри остались у него в кармане, однако, мне кажется, его энергия для ФБР и WADA уже исчерпана», — добавил экс-глава ВФЛА.

Вице-премьер России Виталий Мутко опроверг все заявления Родченкова о нечестной победе на Олимпиаде в Сочи, а также отметил, что существование специальных отверстий в стенах для манипуляций с допинг-пробами на Играх-2014 — выдумка экс-главы московской лаборатории.

«Никаких дырок, уже и Следственный комитет сделал соответствующее заявление. Ничего из того, что утверждает Родченков, в Сочи не было. Олимпиада выиграна по всем правилам», — цитирует Мутко «Чемпионат.com».

Напомним, что из-за бездоказательных обвинений в допинге российские спортсмены на зимней Олимпиаде-2018 были вынуждены выступать под нейтральным флагом. Более того, ряд сильных атлетов сборной страны вообще не допустили до Игр из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) формировал списки участников соревнований основываясь на собственных критериях.

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