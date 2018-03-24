Тяжелый дебют: Сироткин стал предпоследним

На автодроме «Альберт-парк» состоялась квалификация Гран-при Австралии — первого этапа чемпионата мира Королевских гонок.

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Пилот «Уильямс» Сергей Сироткин не смог пробиться во второй сегмент квалификации, оставшись на 19-м месте. Россиянин показал время одна минута 24,922 секунды, что на полсекунды медленнее своего напарника, молодого канадца Лэнса Стролла.

К слову, для всех дебютантов «Формулы-1» квалификация закончилась в первом сегменте. Пилоты «Торо Россо» расположились на 16-й и 20-й позиции. А Шарль Леклер из команды «Заубер» начнёт гонку с 18-й позиции, впереди Сергея Сироткина.

Но если дебютанты выбыли из квалификации из-за недостатка скорости, то Валттери Боттас из «Мерседеса» завершил свою квалификацию, разбив болид, в третьем сегменте. Начав свой первый быстрый круг, финн слишком широко заехал в поворот, потерял управление над болидом и врезался в ограждение. Заезды на какое-то время были приостановлены красными флагами. После первых попыток в третьем сегменте на лидирующей позиции оказался Льюис Хэмилтон, но задел от «Феррари» и «Ред Булл» составлял несколько тысячных, что добавляло интриги к последним минутам сессии.

Однако в финальной попытке «Мерседес» во главе с Хэмилтоном показал феноменальный круг (одна минута 21,164 секунды), что привело его к первому поулу в сезоне.

Вторым стал Кими Райкконен (1:21,828), а тройку сильнейших замкнул его напарник Себастьян Феттель (1:21,838).

Впрочем, по сложившейся традиции, поул-позишн на Гран-при Австралии не дает особого преимущества Хэмилтону, ведь из последних шести выигранных квалификаций, Льюис лишь дважды смог превратить их в победы.

Этот поул для Хэмилтона стал уже 73-м в карьере, он обновил свой рекорд, а так же рекорд трассы в Мельбурне.

«Я очень доволен своим быстрым кругом. Всегда стремишься проехать безупречно, и иногда это получается!

В кокпите у меня всегда отличное настроение. Но результат удивил, особенно если учесть, насколько быстры были «Феррари». Во время попытки я действовал так же, как обычно, старался прогреть шины и собрать все воедино. В начале квалификации я был очень быстр, но затем мне не удавалось чисто проехать круг — хорошо, что в итоге все получилось», — сказал спортсмен журналистам после старта.

Для Даниеля Риккардо, домашний этап в Австралии начал складываться не лучшим образом. В третьей практике Дэн получили штраф в три позиции за превышение скорости во время красных флагов. Поэтому в квалификации на многое расчитывать не пришлось, и пятый результат, с учетом штрафа, превратился в восьмой.

А его напарник Макс Ферстаппен начнет гонку с четвертой позиции и попробует навязать борьбу пилотам «Феррари» и «Мерседес».

Вместе с Ферстаппеном, с третьего ряда будут стартовать пилоты «Хаас», Кевин Магнуссен и Роман Грожан. Сразу за ними начнут гонку два пилота из «Рено» — Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс.

С пятого ряда стартового поля в бой должны были отправиться Валттери Боттас и Фернандо Алонсо, но после квалификации стало известно, что в команде «Мерседес» будут менять коробку передач, что приведет к штрафу в виде потерей 5 позиций на стартовой решетке. Тем самым, состав «Макларена» в лице Фернандо Алонсо и Стофеля Вандорна полностью занял пятый ряд. Сам Валттери отправился в конец пелотона и начнет гонку с 15-й позиции.

Для «Форс Индии» сезон начался не лучшим образом, что было ожидаемо, ведь после тестов в Барселоне, команда заявила о том, что к Гран-при Австралии приедет абсолютна другая версия болида и первые гонки сезона для них будут в качестве тестов. Эти слова подтвердились и результатами в квалификации.

Серхио Перес расположился на 13-й позиции, но с учетом штрафа Боттаса, будет стартовать 12-м, а его напарник Эстебан Окон начнет заезд 14-м.

Синоптики обещают дождь во время гонки, хотя болельщики ждали его еще в квалификации. И если дождь все же будет, то можно рассчитывать на интереснейшую и захватывающую гонку.

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