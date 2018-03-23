Коляда бьется за золото чемпионата мира. LIVE

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U21 ЧЕ / 2019
16:00
Македония U21Россия U21
3:4
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
0:3
закончен
22:00
Саудовская АравияУкраина
1:1
закончен
22:45
ГерманияИспания
1:1
закончен
22:45
НидерландыАнглия
0:1
закончен
22:45
АргентинаИталия
2:0
закончен
23:00
ФранцияКолумбия
2:3
закончен
03:30
ПеруХорватия
2:0
закончен
05:30
МексикаИсландия
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:0
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
2:3
закончен
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
73:90
закончен
21:00
Бамберг Уникаха
93:88
закончен
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
89:82
закончен
23:00
Барселона Баскония
73:86
закончен
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
83:87
закончен
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
69:79
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
109:104
закончен
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
100:108
закончен
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
120:95
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
104:108
закончен
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
116:112
закончен
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
105:118
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
105:99
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
124:120
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
100:105
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
106:94
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
1
Пападакис/Сизерон (Франция)
83,73
2
Хуббелл/Донохью (США)
80,42
3
Уивер/Поже (Канада)
78,31
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
16:45
Женщины. Спринт
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
21:42.8
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+1.2
3
Тириль Экхофф (Норвегия)
+33.3
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины
20:20
Произвольная программа
1
Кейтлин Осмонд (Канада)
223,23
2
Вакаба Хигути (Япония)
210,90
3
Сатоко Мияхара (Япония)
210,08
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияСпартак-2
1:1
закончен
11:00
ТомьСибирь
0:0
перерыв
11:00
Ротор-ВолгоградЕнисей
0:0
перерыв
13:00
Крылья СоветовОренбург
не начался
14:00
ОлимпиецТамбов
не начался
15:00
ХимкиТюмень
не начался
15:00
ВолгарьДинамо СПб
не начался
15:00
Авангард КШинник
не начался
16:00
ФакелЗенит-2
не начался
17:00
КубаньБалтика
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
20:00
ШвецияЧили
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира
17:20
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Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины
12:00
Произвольная программа
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Биатлон / Кубок мира в Тюмени
15:00
Мужчины. Гонка преследования
не начался
17:00
Женщины. Гонка преследования
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
ТракторСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Миннесота УайлдБостон Брюинз
не начался
04:30
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Парма
не начался
18:00
Цмоки-Минск Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
не начался
22:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
не начался
00:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
не начался
01:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
01:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
01:00
Сакраменто КингзБостон Селтикс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
не начался
Еврокубок
00:00
Дарушшафака Бавария
не начался
00:00
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
не начался

Коляда бьется за золото чемпионата мира. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы у мужчин на ЧМ-2018

Российский фигурист Михаил Коляда РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда
На чемпионате мира по фигурному катанию в Милане проходит произвольная программа у мужчин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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12:00

Начинается первая разминка в Милане.

11:50

А вот порядок выступлений в двух сильнейших разминках:

Третья разминка

13. Александр Майоров (Швеция) 14. Казуки Томоно (Япония) 15. Поль Фентц (Германия) 16. Денис Васильев (Латвия) 17. Миша Ге (Узбекистан) 18. Алексей Быченко (Израиль)

Четвертая разминка

19. Киган Мессинг (Канада) 20. Сома Уно (Япония) 21. Цзинь Боян (Китай) 22. Михаил Коляда (Россия) 23. Винсент Чжоу (США) 24. Нэйтан Чен (США)

11:45

Дмитрий Алиев из-за своего невысокого результата попал уже во вторую разминку и выступит под общим девятым номером. Вторая разминка

7. Макс Аарон (США) 8. Ромен Понсар (Франция) 9. Дмитрий Алиев (Россия) 10. Михал Бржезина (Чехия) 11. Кейдзи Танака (Япония) 12. Маттео Риццо (Италия)

11:40

В разминке сильнейших, кроме Коляды и Чена выступят также американец Винсент Чжоу, китаец Цзинь Боян, японец Сома Уно и канадец Киган Мессинг. Хотя Уно был после короткой программы только пятым, он, пожалуй, самый опасный из тех, кто проиграл Коляде в первой части соревнований.

11:35

В короткой программе неудачно выступил Дмитрий Алиев, располагающийся только на 13-м месте. Зато Михаил Коляда показал уверенный прокат и идет перед произвольной вторым вслед за Нэйтаном Ченом.

11:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции произвольной программы у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция начнется в 11:30 по московскому времени.

10:00

На чемпионате мира по фигурному катанию в Милане пройдет произвольная программа у мужчин.