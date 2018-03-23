Коляда бьется за золото чемпионата мира. LIVE

В разминке сильнейших, кроме Коляды и Чена выступят также американец Винсент Чжоу, китаец Цзинь Боян, японец Сома Уно и канадец Киган Мессинг. Хотя Уно был после короткой программы только пятым, он, пожалуй, самый опасный из тех, кто проиграл Коляде в первой части соревнований.