Коляда бьется за золото чемпионата мира. LIVE

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Начинается первая разминка в Милане.
А вот порядок выступлений в двух сильнейших разминках:
Третья разминка
13. Александр Майоров (Швеция) 14. Казуки Томоно (Япония) 15. Поль Фентц (Германия) 16. Денис Васильев (Латвия) 17. Миша Ге (Узбекистан) 18. Алексей Быченко (Израиль)
Четвертая разминка
19. Киган Мессинг (Канада) 20. Сома Уно (Япония) 21. Цзинь Боян (Китай) 22. Михаил Коляда (Россия) 23. Винсент Чжоу (США) 24. Нэйтан Чен (США)
Дмитрий Алиев из-за своего невысокого результата попал уже во вторую разминку и выступит под общим девятым номером. Вторая разминка
7. Макс Аарон (США) 8. Ромен Понсар (Франция) 9. Дмитрий Алиев (Россия) 10. Михал Бржезина (Чехия) 11. Кейдзи Танака (Япония) 12. Маттео Риццо (Италия)
В разминке сильнейших, кроме Коляды и Чена выступят также американец Винсент Чжоу, китаец Цзинь Боян, японец Сома Уно и канадец Киган Мессинг. Хотя Уно был после короткой программы только пятым, он, пожалуй, самый опасный из тех, кто проиграл Коляде в первой части соревнований.
В короткой программе неудачно выступил Дмитрий Алиев, располагающийся только на 13-м месте. Зато Михаил Коляда показал уверенный прокат и идет перед произвольной вторым вслед за Нэйтаном Ченом.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции произвольной программы у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Текстовая онлайн-трансляция начнется в 11:30 по московскому времени.
На чемпионате мира по фигурному катанию в Милане пройдет произвольная программа у мужчин.