WADA готово к суду из-за России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает давление на российский спорт и международные спортивные федерации — на сей раз организация угрожает обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS), если по делам отдельных отечественных атлетов не будет проводиться расследование.

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По заявлению главы отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера, речь ведется о более чем 60-ти россиянах, сведения о допинговых нарушениях которых были получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Может возникнуть проблема с юридической оценкой данных, так как порядок передачи информации был нарушен. У нас нет оригинальных образцов допинг-проб, только копии,

— приводит слова Юнгера InsidetheGames. — Тем не менее мы классифицировали полученную информации от наиболее достоверной до наименее надежной. Всю информацию мы предоставили международным организациям, и теперь их задача состоит в том, чтобы провести собственные расследования.

За расследованием каждого дела — а их более 60-ти — мы будем тщательно следить. И если федерации не станут заниматься расследованием данных случаев, мы оставляем за собой право обратиться по этому поводу в CAS».

О подобном заявил и глава WADA Крэйг Риди.

«Мы ясно сказали, что это дело каждой федерации. Мы располагаем информацией по этим делам, поэтому спросим у федераций, собираются ли они расследовать дела. Мы намерены сказать: «Мы предоставили вам максимум информации, поэтому сообщите, пожалуйста, будете ли предпринимать какие-либо меры». Если нет, то мы сохраняем за собой право пойти в CAS»,

— подчеркнул чиновник.

Ситуацию уже прокомментировал бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР), а ныне почетный президент организации Леонид Тягачев.

«Они сейчас добиваются того, чтобы найти что-то новое. Родченков в своих выступлениях продолжает мутить воду и доказывать то, чего не было. И мне как специалисту очень сложно это серьезно воспринимать, — цитирует RT Тягачева. — Я поддерживаю контакты с президентами международных федераций различных зимних видов спорта, и мне не поступает информация о том, что со стороны профессионалов там ведутся какие-то разговоры. А то, что будет продолжаться вся эта наглая атака, было ясно.

Их защита заключается в нападении на нас. Олимпиада и Паралимпиада показали, что у нас нет никаких нарушений. Мы на правильном пути.

Наш президент сказал, что мы будем работать и будем дружить с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы исправить те ошибки, которые были допущены с нашей стороны. Мы делаем все последовательно и правильно и достойно готовимся к Олимпиаде в Токио».

Напомним, что в результате длительного разбирательства по скандалу с якобы поддержкой допинга в России на государственном уровне сборная страны была вынуждена выступать на зимних Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане в усеченном составе и без национальной символики — аккредитация ОКР была возвращена лишь уже после завершения соревнований.

В подобных условиях отечественные атлеты стали лишь 13-ми в неофициальном зачете, завоевав всего два золота — равных не оказалось фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной национальной команде.

Еще ранее Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение о лишении наград целого ряда российских медалистов Сочи-2014, основываясь на показаниях экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ныне являющегося информатором WADA, и знаменитом докладе Ричарда Макларена.

Однако позднее большинство сочинских достижений россиянам все-таки вернули — данное решение вынес Спортивный арбитражный суд, который в своем постановлении заявил о недостатке доказательств вины спортсменов.

При этом без аккредитации на данный момент остаются Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) и Паралимпийский комитет России (ПКР) — для восстановления обеих организаций WADA среди прочего требует от страны признания существования допинговой системы на Олимпиаде-2014.

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