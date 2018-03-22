«Отвратительное сравнение»: Кремль ответил Джонсону

В Кремле отреагировали на неоднозначные заявления британских политиков о чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

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На заседании парламентского комитета по международным делам депутат от Лейбористской партии Великобритании Ян Остин поделился со своими коллегами мнением о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин «собирается использовать чемпионат мира, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года».

Политик уточнил, что проведение крупных спортивных соревнований может послужить своеобразным рекламным ходом для «политического режима».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, также присутствовавший на этом собрании, выразил согласие со словами депутата, заявив, что «сравнение с 1936 годом, конечно, правильное».

Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что мундиаль может быть использован Путиным для «сокрытия нарушений прав человека в Российской Федерации».

«Я думаю, что Путин <...> считает, что Россия потерпела неудачу, поэтому он хочет создавать проблемы везде, где бы он ни был», — предположил Джонсон.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на такое поведение министра иностранных дел, охарактеризовав сравнение России с нацисткой Германией как «оскорбительное и недопустимое».

«Это совершенно отвратительное заявление, которое не подобает министру иностранных дел страны — любой страны», — заявил Песков.

Ранее на высказывания британских политиков ответила официальный представитель российского министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.

«Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе

и недостойны главы дипломатического ведомства европейского государства», — написала Захарова в своем фейсбуке. Кроме того, представитель МИДа заподозрила Лондон в попытках создать образ России-врага любыми доступными способами, пусть даже и на «самых абсурдных основаниях».

«Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот чемпионата мира по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений,

сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?», — риторически вопросила Захарова.

Напоследок Захарова дала оценку личности главы британского МИДа Джонсона, заявив, что тот «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства», и добавила, что этот факт, в отличие от предполагаемого отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля, не вызывает сомнений.

Напомним, отношения между Москвой и Лондоном переживают в данный момент очень тяжелый период после того, как 5 марта 2018 года в английском городе Солсбери на юго-востоке графства Уилтшир был обнаружен бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Минобороны России Скрипаль, в свое время пойманный на шпионаже в пользу Великобритании.

Экс-агент находился в тяжелом состоянии. Кроме того, рядом с ним в таком же положении была найдена его 33-летняя дочь Юлия.

Британские спецслужбы пришли к выводу, что пострадавшие были отравлены ядом «Новичок», который был разработан на территории Советского Союза, и решили, к инциденту имеет непосредственное отношение Российская Федерация.

В качестве реакции на такие известия премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в Палате общин парламента заявила, что члены британского правительства, а также королевская семья бойкотируют чемпионат мира в России.

При этом на рядовых болельщиков и на футбольную сборную эти ограничения не распространятся, и они получат право приехать на мундиаль.

Правда, в Футбольной ассоциации Англии (FA) уже заявили, что будут тщательнее проверять продукты, которые им будут поставлять в России во время мирового первенства.

По информации The Sun, британские повара даже привезут с собой на чемпионат мира некоторые виды продуктов — например, печеные бобы и чайные пакетики.

В соседней Исландии также задумались о бойкоте мундиаля со стороны чиновников. Таким образом, островное государство может выразить поддержку Великобритании.

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