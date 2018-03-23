Испытание Бразилией: тест для философии Черчесова

Россия — Бразилия (начало матча в 19.00 мск)

Сборная России сыграет 23 марта с Бразилией в перестроенных столичных «Лужниках», которые в июле примут финал чемпионата мира по футболу.

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Только ленивый еще не отметил, что этот матч будет для команды Станислава Черчесова серьезной проверкой, тестом, зачетом, экзаменом, пробой сил наконец, в преддверии главного турнира четырехлетия.

Национальная команда давно не впечатляла. До прошлого ноября оследний раз за нее было по-настоящему радостоно после назначения на пост главного тренера Леонида Слуцкого, который, обыграв Швецию, вытащил сборную из сложной ситуации в отборочной группе на чемпионат Европы.

Вот только во Франции летом 2016 года российские футболисты вместе со своим наставником провалились, Слуцкий ушел в отставку, после турнира случился скандал в ночном клубе Монте-Карло с шампанским на сотни тысяч долларов, Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

У руля национальной команды встал Станислав Черчесов, специалист харизматичный и властный, но весьма неоднозначный. При нем, например, не играет за главную команду страны когда-то поссорившийся с тренером во время совместной работы в «Динамо» Игорь Денисов, считающийся лучшим опорным полузащитником страны.

Сборная под руководством Черчесова полтора года играла по новой схеме, но так и не убедила в своей состоятельности. На домашнем Кубке конфедераций российские футболисты порадовали старанием, обыграли Новую Зеландию, но затем, пусть и в борьбе, уступили Португалии и Мексике и не вышли из группы.

Все было как обычно — невзрачный футбол, такие же результаты. Но в ноябре команда действительно выдала прекрасный матч против Испании, который подарил два супергола Федора Смолова в ворота Давида де Хеа и завершился результативной ничьей — 3:3.

Тот поединок, наверное, можно было бы назвать отправной точкой в становлении новой крепкой российской команды, но тут на нее обрушилась целая серия потрясений.

Крестообразные связки порвали наигрывавшиеся как основные центральные защитники спартаковец Георгий Джикия и армеец Виктор Васин, а совсем недавно с аналогичной травмой выбыл еще и Кокорин.

Теперь Черчесову заново приходится выстраивать и раньше-то хромавшую оборону, а вся надежды нашей команды окончательно смещаются в сторону полузащиты и атаки.

Александр Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук, Денис Глушаков, Далер Кузяев, Смолов — у нас действительно есть кому создавать и завершать моменты.

И в данном случае матч против мощнейшей бразильской сборной будет показательным. Пусть Тите не сможет рассчитывать в Москве на Неймара, Фелипе Луиса и Алекса Сандро, команда в его распоряжении очень мощная.

Алиссон («Рома») и Эдерсон («Ман Сити») конкурируют за место в воротах, в обороне слева играет Марсело из «Реала», справа Дани Алвес из «ПСЖ», а в центре из-за тандема Миранда («Интер») — Маркиньос («ПСЖ») не проходит в старт одноклубник последнего Тьяго Силва!

В центре полузащите в распоряжении Тите целая россыпь ярких мастеров, но как основные чаще всего рассматриваются Паулиньо из «Барселоны» и играющий в Китае Ренато Аугусто, а подчищает за партнерами в опорной зоне Каземиро из «Реала».

Безусловный основной форвард команды Габриэл Жезус из «Манчестер Сити», а его дублером является Роберто Фирмино из «Ливерпуля».

По краям атаки, когда все здоровы, играют бывший и нынешний игроки «Барсы» Неймар и Фелипе Коутиньо, но еще есть фантастические технари Виллиан («Челси») и Дуглас Коста («Ювентус»).

Вот такое испытание ждет 23 марта российских футболистов, а мы наконец сможем прикинуть, что действительно по силам нашей команде на мундиале.

А заодно наверняка посмотреть на Дениса Черышева из испанского «Вильярреала», наконец залечившего все травмы и находящегося в обойме. В отличие от травмированного до апреля Марио Фернандеса из ЦСКА.

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