Крамник принял вызов

– Что за скучная партия сегодня у Крамника! – воскликнул Уэсли Со, кинув взор на монитор перед началом своей пресс-конференции. — Ни одной ладьи еще не пожертвовал!

Американский гроссмейстер часа за два сыграл вничью свою партию с Дин Лижэнем, ничего особо примечательного в их противостоянии не происходило, и ему хотелось увидеть «экшн».

А на просторах интернета взывал Найджел Шорт: «Давай, Влад – пожертвуй качество! Это гораздо лучше, чем некоторые другие твои жертвы, и это уже не имеет значения».

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Что ж, самый творческий участник турнира претендентов оправдал ожидания публики, хотя изначально хотел в этот день сыграть спокойную партию. «Устал уже от этой острой игры, от этих жертв», – признался Владимир.

В симметричной позиции, возникшей из итальянской партии со скромным ходом 4.Nc3, белые могли рассчитывать разве что на минимальный перевес. Не случайно этот вариант издавна называется «тишайшая игра». Однако Левон Аронян, у которого этот турнир тоже не складывается, начал потихоньку подливать масла в огонь амбиций своего соперника.

Вначале черные добровольно вскрыли линию «f» напротив своего короля, словно говоря: «Заматуй меня, если сможешь!», а потом еще увели ферзя на ферзевый фланг, где с его помощью повели пешечное наступление.

Что ж, Крамник вызов принял, и совсем скоро на доске завязалась большая заварушка: черная пешка проскочила на d2, а белые пожертвовали-таки качество и проскакали конем по тылам соперника, в упор обстреливая неприятельского короля. Сумасшедшая партия, на которую невооруженным взором просто невозможно смотреть без дрожи!

Однако сегодня все зрители вооружены трансляцией с компьютерными оценками, а электронный разум все время показывал нули либо близкое к этому значение. Что означало: гроссмейстеры почти безошибочно вели эту сложнейшую партию, атака и защита уравновешивали друг друга.

Но, как часто бывает в игре живых людей, в дело вмешался цейтнот: на 36-м ходу черные пропустили эффектную матовую комбинацию с жертвой ферзя, благодаря которой Владимир Крамник форсированно заматовал короля соперника.

Экс-чемпион мира прервал череду неудач, став настоящим героем вечера: к нему выстроилась огромная очередь из журналистов и собирателей автографов. Пользуясь хорошим настроением Владимира, журналисты задали победителю несколько не очень удобных вопросов:

– В выходной день задумывались над тем, почему были такие неудачные партии?

Владимир Борисович и бровью не повел:

– Много разных причин: и стечение обстоятельств, и где-то невезение, и где-то неправильно выбранная стратегия. Но думать об этом надо после турнира, а пока надо попробовать доиграть его хорошо.

– Как удалось не потерять мотивацию?

– Прежде всего, мы профессионалы. А мотивация есть всегда: сыграть хорошую партию. Нас смотрят зрители, а соперники сильные, с каждым играть очень интересно. Для меня, по крайней мере, это уже достаточно большая мотивация.

– В 11 туре вы встречаетесь с Каруаной, после партии с которым у вас началась полоса неудач. Насколько принципиально попытаться взять реванш?

– Я играю черными, так что об этом не думаю. Как пойдет, так и пойдет. Если он захочет играть спокойно на ничью, то вряд ли удастся выиграть, а если будет играть резко на выигрыш, то, может, и у меня какие-то шансы появятся. Посмотрим!

Ккорреспондент «Газеты.Ru» поинтересовался у Крамника, насколько сильно он, по собственным ощущениям, рисковал в этой партии.

– Белые в какой-то момент сжигали мосты, или определенный запас прочности всегда был?

– Не знаю, настолько острая была позиция! Я играл, как мне казалось, принципиально и логично: Nh4, Rxf6 – мне казалось, что это последовательно. Я понимал, что риск есть, конечно. Надо эту партию серьезно проанализировать с компьютером.

– Риск был «в пределах разумного»?

– Мне так казалось, но компьютер может иметь другое мнение. Я не видел, где черные могли получить перевес; считал, что у меня опасная атака. Но там все зависит от конкретного счета, так что будем проверять.

– Белые могли играть и более спокойно?

– Могли, да. Но он провоцировал меня на жертву качества, а я полагал, что она очень опасна для черных. В принципе, я изначально играл спокойно, но не потому, что хотел сделать ничью. А когда появляется шанс, пытаешься за него зацепиться.

Лидер турнира Фабиано Каруана играл черными со своим ближайшим преследователем Шахрияром Мамедьяровым. Соперники разыграли очень острый вариант каталонского начала, причем оба, судя по всему, долго воспроизводили свои домашние анализы. В результате почти вся острота из позиции довольно быстро выветрилась, и на доске возник сложный игровой эндшпиль, в котором активная фигурная игра черных компенсировала недостающую пешку.

Соперники действовали очень аккуратно, избегая излишнего риска: инициативой владел Мамедьяров, Каруана аккуратно защищался, создавая встречные угрозы против белого короля. Вскоре после первого контроля интрига оказалась исчерпана, но еще ходов 15 гроссмейстеры потратили на то, чтобы разменять все фигуры и пешки и оставить на доске двух голых королей. Ничья на 58 ходу.

Без особых хлопот сделал ничью черными Сергей Карякин в партии со своим соотечественником Александром Грищуком

и рассказал о ходе борьбы вашему корреспонденту:

– Мне повезло, что я знал возникшую в партии дебютную позицию (она у меня в анализе получалась с перестановкой ходов). Я знал, что после 11…а5 12.Nbd2 Nxd2 13.Nxd2 у черных должно быть хорошо. Всех вариантов я, конечно, не помнил, но найти ход 13…Bf6 было несложно. Дальше мы оба играли аккуратно. Я попытался в один момент поиграть на преимущество, но ничего серьезного не видел. Может быть, 16…Be5 вместо 16…Bf6 было чуть-чуть точнее, но все равно должно быть равенство.

Если бы я хотел поскорее все поменять и сделать ничью, то на 19-м ходу мог сразу вывести слона на большую диагональ. Не то чтобы я в этот момент играл на выигрыш, но считал, что в эндшпиле, возникающем после 20.Bc3, рисковать могут только белые. Черным достаточно «сбить» коня соперника с b3 и поставить своего на с5, и у них будет серьезная инициатива. Но добиться этого не получилось, так что ничья закономерна.

Наконец, в партии Дин Лижэнь – Со, с которой мы начали наш рассказ, соперники разыграли хорошо изученный вариант ферзевого гамбита. Черные осуществили известную жертву пешки, с помощью которой выиграли несколько темпов для развития и оставили неприятельского короля без рокировки.

Китайский гроссмейстер благоразумно вернул пешку, вызвав при этом ряд разменов, после чего позиция практически уравнялась. Наверное, какие-то минимальные шансы на перевес у белых еще оставались, но Дин Лижэнь рассудил, что игра не стоит свеч, и окончательно упростил позицию. Ничья на 31 ходу.

Положение после 10 тура:

1. Ф.Каруана – 6,5 очков из 10, 2. Ш.Мамедьяров – 6, 3. А.Грищук – 5,5, 4-5. С.Карякин, Дин Лижэнь – по 5, 6. В.Крамник – 4,5, 7. У.Со – 4, 8. Л.Аронян – 3,5.

В пятницу 23 марта в 11 туре встречаются: Каруана – Крамник, Со – Мамедьяров, Дин Лижэнь – Грищук, Аронян – Карякин.

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