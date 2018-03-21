Карякин оправился от стартовых неудач

Пять лет назад к турниру претендентов в Лондоне Владимир Крамник подготовил в ответ на 1.d4 огнеупорный дебют — улучшенную защиту Тарраша, с помощью которой уверенно отбивал все попытки белых добиться перевеса. Уточним, что «улучшенной» эта защита называлась задолго до Крамника, а Владимир сумел ее усовершенствовать, привнеся немало оригинальных идей. Дебют моментально стал сверхпопулярным, и начались даже разговоры о том, что вот оно — опровержение хода d2-d4, черные здесь форсированно делают ничью! Но постепенно страсти поостыли, и пытливые умы открыли новые возможности за белых. Крамник пока остается верен своему оружию, хотя накануне его уже озадачил в этом дебюте Грищук.

В 9 туре Владимиру против Сергея Карякина опять предстояло играть черными, и опять ему «предъявили» новинку в улучшенной защите Тарраша.

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По логике вещей, Крамник должен был терпеливо защищать чуть худшую позицию, но после целого ряда упущений в предыдущих турах такое развитие событий его, очевидно, не устраивало, и он решил немедленно вызвать кризис. Один за другим черные провели два пешечных подрыва в центре, однако они оказались недостаточно хорошо подготовленными, и их положение вскоре стало критическим. Карякин хладнокровно принял все щедрые жертвы, предложенные соперником, обезопасил своего короля и приступил к реализации огромного материального перевеса. В какой-то момент показалось, что черные построили крепость в духе этюдов на позиционную ничью знаменитого шахматного композитора Генриха Каспаряна, но это была иллюзия.

Карякин раскачал оборону соперника, и сразу после первого контроля черные признали свое поражение.

Чуть раньше, чем российские гроссмейстеры, закончили свою партию Левон Аронян и Шахрияр Мамедьяров, и они первыми пришли на конференцию. Тем временем Сергей поднялся в вип-зал, где пообщался с гостем турнира гроссмейстером Алексеем Шировым, узнал основные компьютерные оценки своей партии и поделился впечатлениями с корреспондентом «Газеты.Ru»:

«Думаю, мы сыграли достаточно качественную партию, особенно с учетом такой сумасшедшей позиции, какая в ней получилась. Ход 9.h4 — идея моего секунданта Александра Рязанцева, спасибо ему за это! Но мы, естественно, не ожидали ответа 11…f5, потому что он совершенно не напрашивается; у черных есть масса других, более спокойных продолжений.

Я избрал самый принципиальный путь и через несколько ходов добился, как мне кажется, приличного преимущества.

Ход Крамника 16…е5, конечно, интересный, но чересчур резкий и объективно плохой. После этого, как мне сказали, у белых был немедленный компьютерный выигрыш, но я не компьютер! Я сделал более надежный «человеческий» ход, не растеряв при этом преимущества, хотя какие-то практические шансы на ничью у черных потом были. Но четкого пути к равенству я ни в один момент не видел; думаю, белые нигде не выпускали большого перевеса. А когда черные пожертвовали второе качество, я был уже абсолютно уверен, что у меня выигранная позиция. Ведь белые могут в подходящий момент вернуть одну ладью и развязаться, сохранив решающее преимущество», — сказал Карякин.

Гроссмейстер также прокомментировал свое возвращение в верхнюю половину турнирной таблицы.

«Конечно, я доволен, что в последних турах мне удалось сыграть несколько хороших партий, продемонстрировать интересные идеи в дебюте.

Это очень важно для меня после неудачного старта: показать, что я нормально подготовился к турниру и кое-что могу. А то, возможно, кто-то уже начал в этом сомневаться!»

— заразительно засмеялся Сергей.

В это время в пресс-центре Аронян и Мамедьяров демонстрировали свой ничейный поединок. По иронии судьбы у них возникла та же пешечная структура, что и днем ранее в партии Мамедьяров – Карякин. Шахрияр тогда достаточно легко «отпустил» черных, не создав им никаких проблем, а вот Левон заставил поволноваться и своего соперника, и его секунданта Алексея Дреева. Азербайджанский гроссмейстер поначалу действовал не слишком уверенно, напрасно отказавшись от размена одной пары ладей, но когда его позиция стала внушать опасения, сумел собраться и нашел достаточную для ничьей контригру.

Совсем скучной оказалась партия Уэсли Со с Александром Грищуком. Складывается впечатление, что американский гроссмейстер потерял интерес к турниру: он разыграл белыми совсем беззубый вариант, охотно соглашаясь на все новые и новые размены.

Когда фигур на доске уже почти не осталось, соперники подписали мирное соглашение.

А единоличный лидер Фабиано Каруана был близок к тому, чтобы увеличить свой отрыв от ближайших преследователей. По дебюту он сумел «прихватить» Дина Лижэня, заставив китайского гроссмейстера ослабить свою пешечную структуру, после чего начал планомерно расшатывать оборону соперника. Вскоре выяснилось, что задачи черных гораздо сложнее, чем казались на первый взгляд: их король оказался зажат в углу, и Фабиано пытался организовать матовую атаку, объединив усилия ладьи, слона и коня.

В первом круге с помощью этих же фигур Каруана заморочил голову Крамнику и нанес российскому гроссмейстеру поражение, от которого тот до сих пор не оправился. Дин Лижэню тоже пришлось нелегко, но он проявил невероятное упорство и ускользнул на ничью.

На пресс-конференции Каруана показывал множество красивых вариантов, которые ему пришлось считать во время игры, но четкого выигрыша при правильной защите черных, вроде бы, он нигде не видел. А на самом деле выигрыш был, причем в самом конце многострадальной партии, буквально за ход до того, как гроссмейстеры согласились на ничью. Когда один из журналистов озвучил эту компьютерную рекомендацию,

Фабиано на секунду застыл, потом изменился в лице и резко откинулся на спинку стула, осознав, что четвертая победа была у него уже почти в кармане.

Но быстро овладел собой и как ни в чем не бывало продолжил отвечать на вопросы.

Положение после 9 тура:

1. Ф. Каруана — 6 очков из 9, 2. Ш. Мамедьяров — 5,5, 3. А. Грищук — 5, 4-5. С. Карякин, Дин Лижэнь — по 4,5, 6-8. Л. Аронян, В. Крамник, У. Со — по 3,5.

В среду 21 марта на турнире выходной день.

В четверг, 22 марта, в 10 туре встречаются:

Грищук — Карякин, Крамник — Аронян, Мамедьяров — Каруана, Дин Лижэнь — Со.