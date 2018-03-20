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«Отсутствие Неймара — плюс для сборной России»

Гранат: отсутствие Неймара станет плюсом для российских футболистов

Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар Reuters
Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар
Во вторник, 20 марта, сборная России по футболу провела очередную тренировку в рамках подготовки к ближайшим товарищеским матчам с национальными командами Бразилии и Франции. Главным итогом тренировочного занятия стало очередное пополнение лазарета коллектива Станислава Черчесова — на этот раз туда отправился защитник Руслан Камболов.

В первый настоящий весенний день 2018 года, когда столицу наконец-таки в полной мере соизволили посетить яркое солнце и более-менее теплый воздух, сборная России по футболу провела плановую тренировку на стадионе в Химках в рамках подготовки к товарищеским матчам с Бразилией и Францией, которые состоятся 23 и 27 марта в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

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Основное внимание журналистов на этот раз было приковано к Денису Черышеву — пожалуй, самый известный представитель российского футбола в Европе из действующих был вызван в национальную команду впервые за два с лишним года.

«Долго не приезжал в сборную и очень рад находиться в ней, — признался в разговоре с прессой вингер испанского «Вильярреала». — Приняли меня отлично, и я постараюсь помочь, чем смогу.

Я готов играть там, где скажет тренер. Это будет решение Черчесова — играть ли мне на месте травмированного Александра Кокорина.

Оба предстоящих матча будут трудными. Надо настраиваться только на победу. Но отмечу Бразилию. Это сейчас очень сильная команда. А вот за Францией я в последнее время не следил. Посмотрим, что они покажут».

Он также ответил на вопрос о реакции испанских болельщиков и СМИ на недавнюю ничью «фурии» с россиянами (3:3) в контрольной встрече.

«Как в Испании восприняли тот результат? Им очень понравилась наша команда, особенно Федор Смолов. Были очень хорошие отзывы о нашей игре. Надеюсь, против Бразилии и Франции тоже получится хорошо сыграть.

При этом пишут в Испании и про наши предстоящие матчи — пишут, что для нашей команды это хорошая проба сил перед чемпионатом мира. Хотят посмотреть на сборную России».

По его словам, россияне в ближайших поединках с грандами мирового футбола обязаны играть на победу.

«Мы обязаны всегда играть на победу. Тем более перед чемпионатом мира и при своих болельщиках. Должны показать хороший футбол. У нас есть задача — победить», — цитирует Черышева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Пообщался с журналистами после занятия и футболист «Рубина» Владимир Гранат, которому из-за тяжелых коленных повреждений центрдефов Георгия Джикии и Виктора Васина, скорее всего, предстоит стать одним из основных игроков сборной на домашнем чемпионате мира.

«Работа идет полным ходом, тренировки набирают обороты — интенсивно готовимся, — поведал Гранат по окончании занятия. — Давление на центральных защитников пока что не ощущается — думаю, чем ближе будет к матчу, тем оно будет больше. Все ждут такой же игры, какую показывали наши травмированные партнеры.

Лично мне привычно играть в три центральных защитника, никаких изменений я пока не вижу».

Как отметил Гранат, отсутствие в предстоящем матче с пентакампеонами Неймара, который на данный момент тоже пребывает в лазарете, не изменило подготовку россиян ко встрече с бразильцами.

«Подготовка из-за этого точно не изменится, ну а то, что Неймара не будет — это плюс для нас. Но и без него у соперника достаточно высококлассных футболистов», — подчеркнул оборонец.

Он также ответил на слова координатора сборной Бразилии Эду Гаспара, заявившего ранее, что хозяева чемпионата мира — 2018 играют в оборонительный футбол.

«Согласен ли я с ним? Если взять последние матчи, то мы не играем в чисто оборонительный футбол. Даже судя по результату встречи с Испанией, с которой мы сыграли 3:3. Не каждая команда, играющая от обороны, забивает три мяча такому гранду», — выразил мнение Гранат.

Главным же итогом вторничной тренировки стала очередная травма российского футболиста — на сей раз «счастливый билет» вытянул Руслан Камболов из «Рубина», закончивший занятие практически сразу после его старта.

На данный момент нет официальной информации о характере повреждения оборонца, однако в СМИ пишут, что Камболов — которого, к слову, вызвали в сборную на замену выбывшему с «крестами» Кокорину — может пропустить оба товарищеских матча. И это как минимум.

Если подобная черная полоса у сборной России продолжится и дальше, то, вероятно, никто не удивится, когда на дебютную встречу домашнего мундиаля с Саудовской Аравией в основе национальной команды выйдут представители ФНЛ или, например, 36-летний Андрей Аршавин.

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