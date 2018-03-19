«Травма Кокорина не трагедия, ведь у России есть Смолов»

— Соперниками станут сильные команды — Бразилия и Франция. Стоит ли требовать от сборной выкладываться на максимум и стараться добыть победу в матче с такими мощными командами, или главным будет просто попытаться наиграть какие-то связи без целей по результату?

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Экс-тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин: Играть на победу надо всегда — это вещь однозначная. Что касается наигрывания связей, то это обязательно будет проводиться тренерским штабом — от этого никуда не деться. Естественно, наставники будут пробовать какие-то новые сочетания, потому что у футболистов сборной, к сожалению, много травм. Так что будет много обновлений, но я бы не назвал их экспериментами — это, скорее, обстоятельства. Жизнь заставляет.

Есть другие игроки, которых можно привлечь. Говорю ли я про Артема Дзюбу или Олега Шатова? Это зависит от того, как они будут себя проявлять в клубах. Но я уверен, что они помогут сборной.

Бывший игрок московского «Спартака» и тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин: Бразилия и Франция — это те команды, которые ставят задачу как можно лучше выступить на чемпионате мира. У них сейчас тоже идет отбор по основному составу, как и у нас. Эти товарищеские матчи они используют для того, чтобы определить на 99% тех футболистов, которые приедут на мундиаль, — все-таки осталось всего два-три месяца. Так что, думаю, в старте против нашей сборной у них будет выходить основные игроки.

Черчесову тоже пора определять стартовый состав и решать, как он будет играть против сильных соперников.

В этом смысле Бразилия и Франция очень нам подходят. В группе чемпионата мира Россия встретится с двумя мощными командами — Уругваем (его роль может исполнить Бразилия) и Египтом, за который выступают ребята из французского и английского чемпионатов (это будет Франция).

С моей точки зрения, эти контрольные матчи должны стать для Черчесова ключевыми перед чемпионатом мира в плане определения состава, а также послужат репетицией перед Уругваем и Египтом. Времени для серьезных проверок и изменений больше не будет.

— Перед сборами получил травму нападающий Александр Кокорин, который из-за разрыва крестообразных связок, скорее всего, пропустит чемпионат мира. Как сильно эта потеря ударит по сборной?

С. Б.: Кокорин — очень хороший футболист, один из лучших нападающих в нашем чемпионате. Но что поделаешь, такое всегда происходит. Более того, еще могут произойти новые потери. Сборная ведь продолжает подготовку, да и сезон идет. Например, когда мы собирались на чемпионат Европы — 2016 (Балахнин входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого, когда тот руководил сборной — «Газета.Ru»), в последнем туре чемпионата России «сломался» полузащитник Алан Дзагоев.

А в последнем товарищеском матче перед Евро травму получил опорник Игорь Денисов. Все это болезненные вещи, которые всегда случаются. Так что не стоит говорить про Кокорина, что он заменим или незаменим, но то, что это очень сильный футболист — это однозначно.

В. Г.:

Травма такого хорошего нападающего, как Кокорин, который находится в расцвете сил и забивает, — это потеря для любой сборной, но не трагедия.

Почему не трагедия? Дело в том, что против команд уровня Франции и Бразилии можно играть и в одного нападающего. И у нас он есть — Федор Смолов.

Пусть будет один форвард, пять игроков средней линии и четыре защитника — это проверенная тактика против соперников, которые превосходят нас классом. Да-да, здесь не нужно обижаться — Бразилия и Франция выше сборной России по классу. Так что нужно найти хорошую среднюю линию и четыре защитника, потому что играть в три оборонца против таких противников — это авантюра. Так что, может, нам скажут, что Россия играет в три защитника, а на самом деле будет в шесть.

Вот то, что не хватает игроков обороне — это проблема. А то, что выбыл один нападающий — это не трагедия еще.

— Список нападающих в заявке сборной России сейчас выглядит следующим образом: Федор Смолов, Антон Заболотный и Алексей Миранчук. Понятно, что Смолов будет основным форвардом. Каковы шансы Заболотного и Миранчука заиграть в нападении?

С. Б.: Если Заболотный — это ярко выраженный нападающий, то

Миранчука в любом случае не назовешь игроком атаки, он будет действовать из глубины — и у него это неплохо получается. Но все равно этого мало для чемпионата мира. Чтобы быть более разнообразными в атаке, конечно, нужен еще один форвард.

В. Г.: Миранчук может выйти со Смоловым в связке, но он не будет играть нападающего, а исполнит роль пятого полузащитника. Алексей — разноплановый футболист, может и назад отходить. Получится очень хорошее сочетание: Смолов будет выдвинутым форвардом, а Миранчук — более разноплановым игроком в нападении.

Насчет Заболотного: я не могу понять, какого он амплуа. Если выдвинутый нападающий, то Смолов сильнее его на голову, если подыгрывающий, то он во всем уступает Миранчуку. Так что Антон здесь, наверное, на случай, если что-то случится с Федором.

Помню, сборная Испании играла без нападающих, но там был разноплановый форвард Давид Вилья, который мог действовать и в подыгрыше.

Сборной России пока не нужно идти на такие тактические изменения, ведь у нас есть Смолов, который всех вполне устраивает.

— В сборную были вызваны сразу четыре вратаря — Игорь Акинфеев, Андрей Лунев, Александр Селихов и Владимир Габулов. Как вы думаете, для чего в заявку включили столько голкиперов? Если у кого-то из них шанс оспорить первый номер у Акинфеева?

С. Б.: Четыре вратаря — это, конечно, много, но тут уже решать главному тренеру. То, что лидер вратарей у нас сейчас Акинфеев — это, в принципе, оправданно, но шанс занять его место есть у любого. Хоть какого голкипера спросите, захотел бы он попасть в сборную, ответ будет однозначным.

В. Г.: Я думаю, Черчесов вызвал столько голкиперов просто, чтобы их посмотреть.

Тут понятно, что все игры будет стоять Акинфеев, и его заменят только в случае, если случится травма, здесь даже голову ломать не надо.

Вот как Смолов у нас — основной нападающий, так и Акинфеев — вратарь. Можно приглашать на сборы хоть пять голкиперов. Тренерскому штабу нужно просто подобрать вратаря под Игоря на всякий случай — вот и все.

Все эти игроки в целом одинакового класса. Только Габулов поопытнее, Селихов и Лунев — мощнее и перспективнее. Но Черчесов разберется — он сам бывший вратарь, к тому же у него есть Гинтарас Стауче (тренер вратарей сборной России. — «Газета.Ru»). Так что за эту проблему не волнуйтесь, здесь у нас все будет спокойно.

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