Бразилия в Москве: без Неймара, но с Философом

15 лет впустую

О том, что сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира, прекрасно известно. Никто в истории мирового футбола не первенствовал на мундиалях столько раз. Бразилия в футболе является не просто самой титулованной национальной командой, но и брендом сама по себе.

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И никакие неудачи неспособны этого изменить. А неудач в последнее время было куда больше, чем успехов.

После того как Роналдо, Ривалдо, Кака и молодой Роналдиньо привели Селесао к их пятому чемпионскому титулу в 2002 году, бразильцы не только не подбирались к золоту мировых форумов, но и вообще больше не завоевывали медали.

В активе желто-сине-белой сборной за последние 16 лет есть два выигранных Кубка конфедераций и два Кубка Америки.

Ближе всего к шестому титулу пентакампеоны были на последнем, домашнем чемпионате мира, но полуфинал против Германии (1:7) стал для них одновременно страшным сном и позором, после чего команда уступила и в игре за бронзу.

Но дело не только и не столько в результатах – игра сборной Бразилии уже достаточно давно производила угнетающее впечатление. В какой-то момент даже казалось, что в стране перевелись большие таланты, но это скорее было следствие субъективных ощущений от игры команды.

Но ведь, даже если оглянуться на команду образца прошлого мундиаля, то разве можно назвать посредственностями Неймара, Тьяго Силву, Дани Алвеса, Марсело, Виллиана и многих других?

Философский ренессанс

Работа со сборной Бразилии не получалась после 2002 года ни у одного тренера, включая вернувшегося в какой-то момент Луиса Фелипе Сколари, под чьим руководством тот мундиаль и был выигран.

Не получалась она до того момента, пока команду не принял опытный и мудрый маэстро Тите. 56-летний тренер с характерным прозвищем Философ не слишком известен в Европе.

Дело в том, что Тите никогда не тренировал в Старом Свете, зато дважды привел к национальному чемпионству и один раз к победе в Кубке Либертадорес «Коринтианс».

Он не только является обладателем нестандартного и весьма интересного мышления, но и блестяще умеет находить общий язык с игроками.

По сути, бразильским футболистам и нужен был специалист, который не выдумает велосипед, а в первую очередь создаст в национальной команде атмосферу гармонии и по максимуму будет использовать многочисленные сильные стороны своих подопечных, не «ломая их об колено», как было, например, при апологете обороны и дисциплины Дунге.

С приходом Тите в 2016 году на пост главного тренера у сборной Бразилии все наладилось. Команда буквально обрела крылья, свидетельством чему стали и заметно поднявшееся качестве игры, и непосредственно результаты.

Бразилия катком прошлась по южноамериканскому отборочному турниру, выиграв его с солидным отрывом и при всего одном поражении (от не попавшей на чемпионат мира Чили) в 18-ти встречах.

Аргентина с Лионелем Месси была, к примеру, разгромлена со счетом 3:0. Правда, в прошлом году «альбиселесте» реабилитировалась (1:0), но то была товарищеская встреча.

Подготовка по нарастающей

Для сборной России матч с бразильцами – отличная возможность показать своим болельщикам топ-сборную и проверить себя на ее уровне, но и для соперника этот поединок очень важен.

Бразилия действительно нацеливается на чемпионский титул и является сейчас одним из главных фаворитов грядущего мундиаля. Другое дело, что фаворитов того же порядка сейчас слишком много, а потому при подготовке важна каждая мелочь.

Матч с хозяевами мундиаля является для Тите и его подопечных возможностью побывать в месте грядущих сражений (тем более финал чемпионата мира пройдет как раз в «Лужниках»), посмотреть на реалии, немного прочувствовать атмосферу.

Да и сборная России является весьма неплохим спарринг-партнером. Наша команда не хватает звезд с неба, но имеет репутацию довольно крепкой сборной, которой добавят силы родные стены.

А уже после игры в Москве бразильцы сыграют с действующими чемпионами мира немцами – и это будет настоящей проверкой, к которой Селесао подготовится в игре с командой Станислава Черчесова.

Мощный состав

Состав, в котором Бразилия приехала в Москву, нельзя назвать оптимальным, но это вынужденная ситуация.

Главной потерей соперника нашей сборной является отсутствие ее травмированной главной звезды – форварда «Пари-Сен-Жермен» Неймара, продолжающего свое восстановление после травмы.

Зато в строю такие игроки, как Марсело, Дуглас Коста, Коутиньо, Паулиньо, Дани Алвес, Каземиро, Виллиан, Роберто Фирмино, Габриэл Жезус и голкиперы Аллисон и Эдерсон.

О силе состава южноамериканцев говорит простой факт: вместо получившего в матче Лиги Европы против «Локомотива» перелом малой берцовой кости Филипе Луиса из мадридского «Атлетико» Тите вызвал на игру против России игрока «Ювентуса» Алекса Сандро.

И вот такие люди являются у Бразилии конкурентами за место запасного левого защитника…

Правда, по последней информации, Алекс Сандро тоже не сможет сыграть из-за мышечного повреждения, но разве это проблема, когда есть Марсело?

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