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Первенец от спорта: Иванович родила Швайнштайгеру сына

Футболист Швайнштайгер и теннисистка Иванович стали родителями

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер после церемонии бракосочетания в Венеции Luigi Costantini/AP
Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер после церемонии бракосочетания в Венеции
У экс-первой ракетки планеты сербки Аны Иванович и чемпиона мира по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера родился сын. Звездная пара дала мальчику имя Лука.

Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер и сербская теннисистка Ана Иванович стали родителями — на днях в семье спортсменов родился мальчик, которому счастливыми родителями было дано имя Лука.

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О важном событии сообщила 19 марта сама Иванович, в инстаграме признавшаяся, что не может описать свое счастье словами.

«Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Невозможно словами описать ту радостью, которую мы с Бастианом сейчас испытываем в наших сердцах»,

— написала 30-летняя спортсменка.

Подобным постом отметился и супруг Аны, подчеркнувший, что невероятно счастлив в связи с рождением сына.

Welcome to the world our little boy! We are so happy. @anaivanovic

Публикация от Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger)

По информации СМИ, после родов и мама, и малыш чувствуют себя хорошо.

Напомним, что свадьба экс-первой ракетки мира в одиночном разряде и чемпиона планеты по футболу состоялась в июле 2016 года в Венеции — сразу после окончания Уимблдона и Евро во Франции, в которых супруги принимали участие.

Встречаться пара начала за два года до женитьбы и уже вскоре стала думать о свадьбе — правда, организовать торжественное событие им долгое время не удавалось из-за загруженности графиков.

На пышном празднестве, проходившем в семизвездочном отеле, присутствовали главный тренер Бундестим Йоахим Лев, президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс, а также нападающий клуба и сборной Томас Мюллер.

Большую часть своей карьеры 33-летний Швайнштайгер, к слову, провел именно в Мюнхене — будучи воспитанником немецкого гранда, Бастиан отдал «Баварии» более 15 лет, став в составе коллектива восьмикратным чемпионом Германии, семикратным обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Ожидалось, что и закончит с футболом центрбек тоже в качестве мюнхенца, однако в 2015 году уже достаточно возрастной футболист решил перебраться в Великобританию, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед».

К сожалению, на Туманном Альбионе у полузащитника не задалось — помешали заиграть Швайнштайгеру здоровье и «штормовое» состояние в клубе, после ухода Алекса Фергюсона ударившегося в активные поиски себя.

В итоге уже в 2017-м Бастиан переехал в МЛС, став футболистом «Чикаго Файр», цвета которого защищает и по сей день — причем в минувшем январе футболист подписал с командой новое соглашение еще на один сезон.

В футболке сборной Германии разносторонний полузащитник добился не меньших высот: начав стабильно выступать за Бундестим еще с юного возраста (Швайни принадлежал рекорд по наибольшему числу матчей за немцев до 22-х лет), Бастиан впоследствии привел коллектив к бронзовыми медалями чемпионатов мира 2006-го и 2010 годов, бронзам Евро-2012 и ЧЕ-2016, а также серебру континентального первенства 2008 года.

Главная же победа в карьере капитана сборной случилась в 2014-м, когда переполненной талантами Бундестим все-таки удалось занять наивысшую ступень пьедестала почета чемпионата мира, проходившего в Бразилии.

Тот мундиаль, к слову, наиболее запомнился даже не решающим матчем, в котором немцам для виктории хватило одного мяча в ворота аргентинцев, а, конечно же, полуфиналом с участием хозяев турнира — подопечные Лева тогда устроили самый настоящий ужас для всего бразильского народа, «отгрузив» «пентакампеонам» аж семь голов против одного у соперников.

Расстался со сборной Швайнштайгер в 2016-м.

Что касается Иванович, то наивысших достижений в своей карьере сербка добилась на самом ее старте — шутка ли, но

уже в 20-летнем возрасте Ане удалось возглавить одиночный рейтинг планеты, чему поспособствовали отличные результаты на самых престижных турнирах планеты, где теннисистка неизменно добиралась до решающих стадий.

Однако продержалась в полноценном топе Иванович не очень долго — уже вскоре ее сместили с самой вершины, а уже впоследствии и вовсе стали воспринимать лишь как «сбитого летчика».

В итоге в 2016-м году Ана, в свое время признававшаяся самой сексуальной теннисисткой планеты, приняла решение о завершении карьеры в возрасте 28 лет.

Поговаривали, что пагубно на спортивном будущем Иванович сказались продолжительные отношения с гольфистом Адамом Скоттом — Ана якобы столь сильно влюбилась в австралийца, что напрочь забыла о своем теннисном призвании, и уже вскоре это серьезно сказалось на ее результатах и перспективах.

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