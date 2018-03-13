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Многодетный отец: семья Лионеля Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси в третий раз стал отцом

Лионель Месси с двумя старшими сыновьями instagram.com/leomessi
Лионель Месси с двумя старшими сыновьями
Лидер «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в третий раз стал отцом. У футболиста родился сын, которого Месси и его супруга Антонелла Рокуццо назвали Чиро.

У аргентинского футболиста Лионеля Месси родился третий сын. Этой новостью Месси поделился у себя в инстаграме в субботу, 10 марта. Супружеская пара назвала ребенка Чиро.

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«Добро пожаловать, Чиро! Слава богу, все прошло идеально. Мама и сын чувствуют себя хорошо. Мы все очень счастливы»,

— подписал трогательное фото футболист.

Днем позже супруга Месси Антонелла Рокуццо поделилась фотографией всей семьи, включая двух старших сыновей.

«Даже не могу описать всю любовь, которую испытываю к ним. Добро пожаловать, Чиро»,

— написала Рокуццо в на своей странице в соцсети.

No me alcanza el cuerpo de todo el amor que les tengo Bienvenido Ciro

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Любопытно, что многие болельщики «Барселоны» и поклонники таланта Месси начали догадываться о скором рождении ребенка заранее. Утром, 10 марта, каталонский клуб в официальном твиттере объявил об изменении в составе. Место Месси в заявке занял 23-летний колумбийский защитник Йерри Мина. В сообщении было объявлено, что Месси покинул расположение по причинам личного характера, что сразу же позволило фанатам догадаться о скором появлении Чиро на свет.

Выездной матч с «Малагой», который пропустил лидер «блауграны», завершился со счетом 2:0 в пользу каталонцев, а голами отметились Луис Суарес и самое дорогое приобретение в истории «Барселоны» — Филиппе Коутиньо.

Отсутствие аргентинца не сказалось на выездном матче «Барселоны» с аутсайдером испанского чемпионата, однако лидера сине-гранатовых ждут в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Первый матч на «Стэмфорд Бридж» завершился результативной ничьей 1:1. Причем, «Барселоне» пришлось отыгрываться после гола бразильца Виллиана. Символично, что избежать поражения своему клубу помог именно Месси, сравнявший счет на 75-й минуте. Этот гол стал первым в ворота «Челси» в карьере аргентинца.

Месси впервые выйдет на поле в качестве отца троих детей в среду, 14 марта, на стадион «Камп Ноу», где подопечные Эрнесто Вальверде постараются превзойти команду Антонио Конте.

Уже после рождения сына, клуб выпустил видео с поздравлением от всех игроков команды, находящихся на тренировке.

Интересно, что Месси не скрывал беременности своей жены, а даже делился с подписчиками некоторыми личными моментами. Так, за три дня рождения сына, Лионель опубликовал в своем инстаграме видео, где показал, как шевелится ребенок в животе матери, и подписал ролик — «Малыш Чиро».

Поклонники Месси быстро отреагировали в интернете на счастливую весть и позволили себе несколько шуток над свои кумиром. Самой распространенной стала шутка о том, что Месси вознамерился вырастить в будущем целую футбольную команду.

Также очень популярным стало высказывание, что Лео оформил самый важный в своей жизни хет-трик.

Кто-то даже поделился информацией, что имя Чиро, возможно, имеет персидские корни и совпадает с именем Кира Великого — древнего персидского короля, правившего в шестом веке до нашей эры. Причем, в годы своего правления Кир отметился большими завоеваниями, дойдя до территории современной Турции.

Напомним, что Месси и Рокуццо знакомы с детства благодаря дружбе их семей. Уже перейдя в «Барселону», аргентинец объявил в начале 2009 года, что находится в отношениях с Антонеллой, которая переехала в Каталонию к своему возлюбленному.

В ноябре 2012 года у пары родился старший сын, которого назвали Тьяго. Второй сын, Матео, появился на свет в сентябре 2015 года.

Антонелла и Лионель сыграли свадьбу 1 июля 2017 года после девяти лет совместной жизни в родном городе молодоженов Росарио. Размах торжества впечатлил. Красноречиво говорит об этом хотя бы тот факт, что отец футболиста Хорхе Месси заранее встречался с представителями министерства безопасности, чтобы обсудить планируемое мероприятие. Во время торжества в городе были приняты дополнительные меры безопасности и были задействованы около 300 сотрудников полиции.

На церемонию были приглашены 260 гостей. Среди них — Неймар, Жерар Пике со своей супругой Шакирой и Луис Суарес, бывший капитан каталонского клуба Карлес Пуйоль, а также его знаменитые соотечественники Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро.

Молодожены также сделали широкий жест и предложили гостям в качестве подарков на свадьбу сделать пожертвования в благотворительный фонд Месси в помощь детям.

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