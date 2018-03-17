От радости до печали: Крамник потерпел второе поражение

В Берлине резко похолодало, выпал снег. Казалось бы, малоприятное событие для середины марта, но как минимум одного человека оно взбодрило.

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«Я шел сегодня на тур и радовался, падающие снежинки подняли мне настроение! — с улыбкой рассказывал на пресс-конференции Дин Лижэнь. — Это мой первый снег в этом году!»

Дин родом из Вэньчжоу, города на побережье Восточно-Китайского моря; очевидно, ему никогда не приходилось откапывать зимой машину или расчищать дорожку к дому.

Партия китайского гроссмейстера с Сергеем Карякиным получилась очень короткой, она застыла на отметке «18 ходов».

То ли торопился Дин погулять по морозцу, то ли все ничьи его вполне устраивают. Как пел Высоцкий, «в Азии приучены к засаде»; вот и Дин Лижэнь терпеливо ждет своего шанса. Хотя справедливости ради надо признать, что в поединке с Карякиным он наверняка хотел завязать борьбу и потому уклонился от размена ферзей, после которого мог получить чуть лучший эндшпиль без малейшего для себя риска. Просто Сергей был очень хорошо готов в дебюте и уверенно забрал пешку b2, взятие которой выглядело очень рискованным.

С виду у белых было очень много заманчивых возможностей, но ничего более выгодного, чем вечное нападение ладьей на ферзя, они не нашли — ничья.

Яркую и в то же время качественную партию сыграли Фабиано Каруана и Александр Грищук. Едва получив слово на пресс-конференции, Грищук стал в шутку жаловаться на своего соперника.

«Это ведь я придумал этот план против защиты Грюнфельда — 4.е3 и 5.Be2, а Каруана применил его против меня! Думаю, это одно из трех моих самых ценных нововведений в теорию дебютов.

В ответ я избрал расстановку, из-за которой несколько лет назад сам перестал играть так белыми»,

— сказал гроссмейстер.

Игра приняла очертания, типичные для так называемой защиты Бенони. В переводе с иврита это слово означает «сын печали»; придумал название немецкий шахматист А. Райнганум в далеком 1825 году. Трудно сказать, почему у него возникли такие грустные ассоциации: позиции в этом дебюте получаются обычно очень веселые, живые и динамичные. Но иногда, конечно, черных поджидает грусть-тоска. Кстати, далеко не все любители шахмат догадываются о том, что означает это название; Бенони и Бенони — может, шахматист такой был. Но Грищук-то знал и решил перевести слово на английский. The son of sorrow – звучит неплохо!

Критический момент в этой партии возник после 26 хода белых, когда в распоряжении черных обнаружилась заманчивая жертва фигуры за три пешки. Грищук крепко задумался, но в итоге избрал более надежное продолжение. Он вообще играл в этот день очень практично: не только обошелся без цейтнота, но и времени на обдумывание у него в концовке было заметно больше, чем у противника.

Каруана выиграл пешку, однако позиция после этого резко обострилась. Не желая искушать судьбу, белые на 36-м ходу форсировали ничью повторением ходов.

После партии я поинтересовался у Александра:

— Вы сказали, что план с е3 и Be2 против защиты Грюнфельда — это одно из трех ваших самых ценных нововведений. А два других какие?

— Схема с 1.d4 и 2.Bf4. Понятно, что Гата Камский играл так за 25 лет до меня, но потом эту схему забыли. Я вывожу слона именно на 2-м ходу, в отличие от лондонской системы, поэтому во многих вариантах там другие идеи, чем после 2.Nf3 и 3.Bf4. А еще ход 6…Bc5 в английском начале, как все сразу же стали играть. Я применил этот ход в партии против Эльянова (Женева 2017), а буквально на следующий день Адамс повторил этот ход против Гельфанда.

— Каруана против вас применил ваше оружие. Насколько оправдан такой подход?

— Моим это оружие было давно, лет пять назад. Оно уже на следующий день становится не твоим оружием.

— Вы избрали расстановку, которую считали самой неприятной для белых. У черных тут полноправная игра?

— Я так думал пять лет назад, а сейчас, после нашей партии, уже не так в этом уверен. Было видно, что Каруана все это хорошо знает. Если бы он начал думать ходов на пять раньше, я вообще был бы доволен. Ясно, что он на все это шел: видимо, современные компьютеры считают, что здесь у белых лучше.

— От заманчивой жертвы коня вы отказались — считали, что это перебор?

— Я долго думал о ней, но не видел продолжения.

— Можете объяснить, что сегодня случилось в партии Мамедьяров — Крамник?

— Кажется, Крамник начал играть на выигрыш, по виду, без особых на то оснований, и перегнул. Я так думаю, но внимательно изучать их партию времени у меня не было.

И вот еще что я хотел бы сказать: поздравляю всех болельщиков с замечательной победой футболистов ЦСКА над «Лионом» и выходом в четвертьфинал Лиги Европы!

О том, что случилось в поединке с Мамедьяровым, рассказал сам Крамник: он грубо просчитался в примерно равной позиции и остался без пешки. Сработал так называемый «остаточный образ» — в ключевом варианте контригра черных держалась на шахе ладьей с f8. Вот только эта ладья перешла с с8 на с7, а потому попасть на f8 за один ход никак не могла.

По словам Крамника, он испытал настоящий шок, когда осознал свою ошибку. К чести Владимира, он сумел собраться и оказать упорное сопротивление. Однако Шахрияр своего шанса не упустил: он четко считал варианты и обходил многочисленные ловушки соперника.

Последнюю западню Владимир расставил в совершенно безнадежной с виду позиции, когда у него оставалась всего ладья за ферзя.

Стоило белым импульсивно объявить шах (известная шутка гласит: увидеть шах и не дать — это преступление), как король белых попадал в матовую сеть! Ловушка красивая, но уж очень простая, и Мамедьяров в нее, естественно, не попался. Одержав победу, азербайджанский гроссмейстер догнал лидера Фабиано Каруану.

В партии Уэсли Со — Левон Аронян победу также праздновали белые. По мнению Петра Свидлера, Со при этом создал настоящий шедевр. Во встрече с аутсайдером Левон решил побороться за победу, невзирая на то, что играл черными. Он выиграл пешку, но ценой серьезных позиционных уступок. Во-первых, черные заметно ослабили положение своего короля, а во-вторых, две их фигуры, конь и ладья, застряли на ферзевом фланге. Долгое время на доске сохранялось динамическое равновесие, однако на 34-м ходу Аронян грубо ошибся, позволив неприятельским фигурам начать вторжение в его лагерь.

Крепкая с виду позиция развалилась буквально за три хода: пока черные пытались ввести в бой свои «спящие» фигуры, белые выиграли ферзя за ладью.

Попытка построить крепость не удалась, и Уэсли Со одержал первую победу. Очевидно, он оправился от стартовых неудач и вновь обретает уверенность в своих силах.

Положение участников:

1-2. Ф. Каруана, Ш. Мамедьяров – по 4 очка из 6, 3-5. А. Грищук, Дин Лижэнь, В. Крамник – по 3, 6-7. Л. Аронян, У. Со – по 2,5, 8. С. Карякин - 2.

В субботу 17 марта на турнире выходной день. В седьмом туре, который состоится в воскресенье 18 марта, встречаются: Грищук – Мамедьяров, Крамник – Дин Лижэнь, Карякин - Со, Аронян – Каруана.

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