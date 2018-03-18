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«Поле очень плохое, но нам не привыкать»

Черчесов: лишний раз для себя проверили Игнатьева и Кузяева

Александр Селихов РИА Новости
Александр Селихов
Российские футболисты под руководством Станислава Черчесова начали тренировочный сбор перед контрольными играми с бразильцами и французами. Работать им приходится на плохом поле и в неоптимальном составе.

Сборная России по футболу начала подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург). В воскресенье игроки собрались на базе в Новогорске, отдали свои голоса на выборах президента России, а затем провели тренировочное занятие. Для работы приглашены 28 футболистов, причем изначально включенного в список Александра Кокорина («Зенит»), в четверг получившего тяжелую травму в игре Лиги Европы с «Лейпцигом», в последний момент заменил защитник Руслан Камболов.

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Главный тренер российской команды Станислав Черчесов объяснил довызов игрока казанского «Рубина», который в субботу стал виновником пропущенного гола в матче со «Спартаком», проблемами у Романа Нойштедтера.

«Камболов изначально был в списке. Мы взяли паузу, потому что у Нойштедтера была болячка. В итоге решили не рисковать и позвать Руслана»,

— приводит слова наставника официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Отвечая на вопрос, почему вместо Кокорина не был рекрутирован исполнитель аналогичного амплуа, Черчесов указал на приезд в понедельник полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева, который, по словам специалиста, является «игроком примерно такого же плана, что и Александр».

«В последнее время мы играли с одним нападающим, а оттянутыми форвардами были Алан Дзагоев или Алексей Миранчук, — добавил Черчесов. — Мы думали, как нам поступить после травмы Кокорина, но решили пока остановиться, потому что определенные планы уже были. А дальше – посмотрим».

Высказался тренер и по поводу Артема Дзюбы, который регулярно забивает за тульский «Арсенал» этой весной.

«Реагировать мы можем на все и в любой ситуации, но стараемся не делать резких движений ни в ту, ни в другую сторону, — добавил Черчесов. — Вы сейчас назвали одну фамилию, а вчера ведь и Владимир Ильин забил два, и Алексей Ионов. Понятно, что вам всем интересен один конкретный случай, а нас интересует общая ситуация. Поэтому мы относимся спокойно, есть определенные вещи, которые анализируем для себя в процессе работы в сборной.

Если футболист, долго не игравший в своем клубе, переходит в новую команду, то ему не так просто после перерыва сразу влиться в наш коллектив. Это касается не только Артема, но еще и, например, Олега Шатова.

Пусть пока спокойно тренируются и играют в своих клубах. Сборная же сейчас будет работать в своем ритме. Хочется, чтобы ребята восстановились, почувствовали себя хорошо. И мы будем только «за», если каждый из них станет прибавлять».

Следующие тренировки россияне проведут на поле «Арены Химки». К слову, в обновленном мартовском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) Россия опустилась на 63-ю строчку. Бразильцы остались на второй, французы – на девятой.

«Сегодня была больше восстановительная тренировка, и мы не очень много работали с мячом. Больше занимались пробежками и растяжкой, поэтому все было в плановом режиме, все нормально, — рассказал о первом занятии сборной в 2018 году полузащитник Александр Ерохин, прибывший из «Зенита». – Понравилась ли новая форма? Да, обратили внимание, что у нас теперь красные тренировочные штаны. Это немножко придало позитива, улыбнулись на эту тему и с хорошим настроением пошли заниматься.

Ощущается ли давление перед чемпионатом мира? Конечно, мы думаем об этом. Но сегодня только первый день, мы были рады друг друга видеть. Думаю, с каждым днем будем больше наигрывать связи и изучать соперников».

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в разговоре с журналистами раскритиковал поле новогорской базы, на котором пришлось тренироваться.

«Оно очень плохое, — посетовал спортсмен. — Но ничего, нам не привыкать. Надеемся, что в понедельник в Химках газон будет получше».

Селихов не согласился с утверждением, что отсутствие в Москве главной бразильской звезды Неймара скажется на статусе команды соперников. Голкипер выдал шаблонную фразу о том, что среди «пентакампеонов» все равно много квалифицированных исполнителей, и отдельно выделил хавбека «Барселоны» Фелиппе Коутиньо, который прошлой осенью еще в майке «Ливерпуля» вдоволь поиздевался над Александром и его «Спартаком» в Лиге чемпионов (7:0).

«Мне кажется, Франция сейчас все же посильнее, — резюмировал он. — Хотя это топ-сборные и ни с кем из них не будет легко».

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