Испытание Бердыевым: чемпион сыграет в Казани

«Рубин» — «Спартак»; 19.00 мск

23-й тур Российской футбольной премьер-лиги стартует в субботу, а доигран будет уже лишь через месяц — из-за президентских выборов, намеченных на последний день завершающейся недели, матчи с участием «Локомотива», ЦСКА и «Зенита» были перенесены организаторами аж на середину апреля.

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При таких вводных главным событием «укороченного» уикенда, без сомнений, становится битва в Казани, где местному «Рубину» предстоит встретить действующего чемпиона страны.

К поединку с казанцами красно-белые подходят в статусе второй команды текущего первенства

— в минувшие выходные взойти на эти позиции (а также сохранить лишь восьмиочковое отставание от рвущегося к долгожданному трофею «Локомотива») москвичам позволил чудо-гол Фернандо со штрафного, на последних секундах таки пробивший неприступную стену хабаровского СКА, настоящего ночного кошмара голеадорских амбиций спартаковцев.

Безусловно, от игры на «Казань Арене» подопечные Массимо Карреры вправе расчитывать несколько другого футбола, нежели в матче с армейцами, в котором те пробили по воротам Александра Селихова, страшно подумать, в 20 (!) раз меньше, чем это сделали сами чемпионы, сделав 100-процентную ставку на оборону собственных владений.

Однако и на открытую игру в схватке с «Рубином» «Спартаку» рассчитывать совсем не стоит: Курбан Бердыев и так бы не пошел на подобную авантюру, а уж в условиях отсутствия в обойме Ивелина Попова (сыграть с работодателями арендованному Казанью болгарину не позволят условия соглашения) и, вероятно, Сердара Азмуна (иранец, скорее всего, не выйдет на поле из-за травмы) на такой вариант надеяться как минимум опрометчиво.

Стоит отметить, что

потери есть и у красно-белых: так, в Татарстане своей команде не помогут — не считая уже давно находящихся в лазарете — травмированные Зе Луиш, Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, а также перебравший желтых карточек Квинси Промес.

На первый взгляд, наиболее болезненной для спартаковцев должна стать потеря голландца — тот все же является очевидной звездой не просто своей команды, но и всего чемпионата, способной вытаскивать матч за матчем в одиночку.

Но именно в этом календарному году у Квинси пока что не клеится — откровенно говоря, в первых встречах 2018-го вингер больше портил, чем давал коллективу, так что его небольшой «отпуск», вероятно, должен пойти на пользу как самому нападающему, так и клубу.

Одним из важных факторов, обязанных быть принятым соперниками во внимание в преддверии очного поединка, является качество поля в Казани — мягко говоря, не самое идеальное.

Что — по крайней мере сейчас — выглядит небольшим плюсом именно для хозяев, не столь влюбленных в игру низом, как их оппоненты.

Добавим, что в последний раз «Рубин» обыгрывал красно-белых в 2014 году, когда столичной командой еще руководил Дмитрий Гунько.

«Краснодар» — «Уфа»; 16.30 мск

Чуть ранее «Спартака» свой матч 23-го тура проведет другой представитель сформировавшегося топ-5 чемпионата — «Краснодар», на родном поле сыграющий с «Уфой».

Команда Игоря Шалимова в этом сезоне имеет явный крен в сторону аутсайдеров и середняков — в том смысле, что

в отличие от других лидеров «быки» набирают свои очки (надо сказать, очень исправно) лишь во встречах с командами, не идущими в зоне еврокубков, тогда как по итогам пяти поединков с прямыми конкурентами у Федора Смолова и компании ровно ноль баллов.

Для подопечных Сергея Семака, безусловно, крайне крепких и боевитых представителей РФПЛ, выезд на юг России осложняется еще и тем, что коллективу крайне сложно даются гостевые игры (последняя победа уфимцев вне дома была зафиксирована еще в середине июля).

Не особо обнадеживает здесь и тот факт, согласно которому «Уфа» не забивает краснодарцам уже на протяжении почти 420 минут.

«Арсенал» — «Ростов»; 14.00 мск

Под не самой впечатляющей вывеской кроется, возможно, один из наиболее примечательных матчей всего тура.

Это, во-первых, поединок крайне самобытной команды Миодрага Божовича со стремящемся к этому же коллективом под руководства импозантного Валерия Карпина.

Во-вторых, личная дуэль наиболее ярких и харизматичных представителей всего российского футбола — все того же Карпина и Артема Дзюбы.

Особым матч станет и для Божовича — все-таки «Ростов» для него является совсем не чужой командой. Именно с ростовчанами в свое время черногорский наставник брал Кубок России, в чем ему помогал, что примечательно, Дзюба.

Создалось впечатление, что «СКА-Хабаровск» (12 баллов и «железное» 16-е место) вылетел в ФНЛ еще в минувшем туре — отдав вообще все силы и эмоции в матче с действующими чемпионами, армейцы все равно не сумели заработать в нем очков по вине уже упомянутого Фернандо, и теперь далеко не факт, что у них хватит воли выбраться со дна турнирной таблицы и финишировать хотя бы в зоне переходных поединков.

Однако если хабаровчане, проигравшие в чемпионате в восьми последних встречах, все-таки собираются совершать стремительное восхождение, то начинать его нужно уже сегодня — благо, что и у «шмелей» сейчас не все хорошо.

Шедшая в зоне еврокубков на старте сезона команда Александра Тарханова ближе к зиме заметно забуксовала, продолжив свое падение и после новогоднего перерыва — и на данный момент она находится всего в двух очках от стыков. Плюс в последних шести играх уральцы разжились всего одним пунктом.

Добавим, что последняя победа СКА над «Уралом» была зафиксирована еще в 2009 году, когда обе команды представляли второй по силе дивизион.

«Анжи» — «Тосно»; 14.00 мск

В еще одном матче дня «Анжи» на своем поле примет «Тосно».

Оба клуба на данный момент располагаются на дне турнирной таблицы (15-е и 13-е места соответственно), при этом разделяют их всего три очка.

А значит, как для одних, так и для других предстоящая встреча станет одной из ключевых в плане борьбы за выживание.

И, возможно, еще крайне богатой на голы — по крайней мере в первом круге соперники в сумме забили аж четыре мяча, заработав по баллу.

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