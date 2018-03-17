Испытание Бердыевым: чемпион сыграет в Казани

Курсы валют$ 57.52 (+0.03) 70.68 (+0.012)
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
78:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:1
2 тайм
14:00
АрсеналРостов
не начался
16:30
КраснодарУфа
не начался
19:00
АнжиТосно
не начался
19:00
РубинСпартак М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
не начался
13:00
ЕнисейФакел
не начался
14:00
ШинникВолгарь
не начался
14:00
ТюменьТомь
не начался
14:00
ОренбургОлимпиец
не начался
15:00
Спартак-2Кубань
не начался
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
не начался
16:00
Зенит-2Авангард К
не начался
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
не начался
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
не начался
18:15
ВаленсияАлавес
не начался
20:30
Реал СосьедадХетафе
не начался
22:45
БетисЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
не начался
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
не начался
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
не начался
17:30
Айнтрахт ФМайнц
не начался
17:30
АугсбургВердер
не начался
17:30
ГамбургГерта
не начался
20:30
ВольфсбургШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
не начался
22:00
АмьенТруа
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
МонпельеДижон
не начался
22:00
ТулузаСтрасбург
не начался
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
не начался
22:45
СПАЛЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
не начался
18:00
Олимпик ДЗирка
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
не начался
17:00
СКАЛокомотив
не начался
17:00
ЦСКАЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
91:92
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
не начался
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
не начался
18:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
не начался
17:00
ВеронаАталанта
не начался
17:00
БеневентоКальяри
не начался
17:00
МиланКьево
не начался
17:00
ТориноФиорентина
не начался
17:00
КротонеРома
не начался
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
не начался
17:00
МетцНант
не начался
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
не начался
23:00
МарсельЛион
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
не начался
17:30
КёльнБайер
не начался
20:00
РБ ЛейпцигБавария
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
не начался
15:00
АлександрияКарпаты
не начался
18:00
Шахтёр ДМариуполь
не начался
20:30
Динамо КВорскла
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
не начался
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

Испытание Бердыевым: чемпион сыграет в Казани

«Спартак» сыграет с «Рубином» без Промеса

«Спартак» сыграет с «Рубином» в рамках РФПЛ РИА Новости
«Спартак» сыграет с «Рубином» в рамках РФПЛ
Тяжелый вояж «Спартака» в Казань, очная дуэль Валерия Карпина и Артема Дзюбы, а также один из последних шансов на спасение для СКА. «Газета.Ru» рассказывает о субботних матчах РФПЛ.

«Рубин» — «Спартак»; 19.00 мск

23-й тур Российской футбольной премьер-лиги стартует в субботу, а доигран будет уже лишь через месяц — из-за президентских выборов, намеченных на последний день завершающейся недели, матчи с участием «Локомотива», ЦСКА и «Зенита» были перенесены организаторами аж на середину апреля.

Реклама

При таких вводных главным событием «укороченного» уикенда, без сомнений, становится битва в Казани, где местному «Рубину» предстоит встретить действующего чемпиона страны.

К поединку с казанцами красно-белые подходят в статусе второй команды текущего первенства

— в минувшие выходные взойти на эти позиции (а также сохранить лишь восьмиочковое отставание от рвущегося к долгожданному трофею «Локомотива») москвичам позволил чудо-гол Фернандо со штрафного, на последних секундах таки пробивший неприступную стену хабаровского СКА, настоящего ночного кошмара голеадорских амбиций спартаковцев.

Безусловно, от игры на «Казань Арене» подопечные Массимо Карреры вправе расчитывать несколько другого футбола, нежели в матче с армейцами, в котором те пробили по воротам Александра Селихова, страшно подумать, в 20 (!) раз меньше, чем это сделали сами чемпионы, сделав 100-процентную ставку на оборону собственных владений.

Однако и на открытую игру в схватке с «Рубином» «Спартаку» рассчитывать совсем не стоит: Курбан Бердыев и так бы не пошел на подобную авантюру, а уж в условиях отсутствия в обойме Ивелина Попова (сыграть с работодателями арендованному Казанью болгарину не позволят условия соглашения) и, вероятно, Сердара Азмуна (иранец, скорее всего, не выйдет на поле из-за травмы) на такой вариант надеяться как минимум опрометчиво.

Стоит отметить, что

потери есть и у красно-белых: так, в Татарстане своей команде не помогут — не считая уже давно находящихся в лазарете — травмированные Зе Луиш, Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, а также перебравший желтых карточек Квинси Промес.

На первый взгляд, наиболее болезненной для спартаковцев должна стать потеря голландца — тот все же является очевидной звездой не просто своей команды, но и всего чемпионата, способной вытаскивать матч за матчем в одиночку.

Но именно в этом календарному году у Квинси пока что не клеится — откровенно говоря, в первых встречах 2018-го вингер больше портил, чем давал коллективу, так что его небольшой «отпуск», вероятно, должен пойти на пользу как самому нападающему, так и клубу.

Одним из важных факторов, обязанных быть принятым соперниками во внимание в преддверии очного поединка, является качество поля в Казани — мягко говоря, не самое идеальное.

Что — по крайней мере сейчас — выглядит небольшим плюсом именно для хозяев, не столь влюбленных в игру низом, как их оппоненты.

Добавим, что в последний раз «Рубин» обыгрывал красно-белых в 2014 году, когда столичной командой еще руководил Дмитрий Гунько.

«Краснодар» — «Уфа»; 16.30 мск

Чуть ранее «Спартака» свой матч 23-го тура проведет другой представитель сформировавшегося топ-5 чемпионата — «Краснодар», на родном поле сыграющий с «Уфой».

Команда Игоря Шалимова в этом сезоне имеет явный крен в сторону аутсайдеров и середняков — в том смысле, что

в отличие от других лидеров «быки» набирают свои очки (надо сказать, очень исправно) лишь во встречах с командами, не идущими в зоне еврокубков, тогда как по итогам пяти поединков с прямыми конкурентами у Федора Смолова и компании ровно ноль баллов.

Для подопечных Сергея Семака, безусловно, крайне крепких и боевитых представителей РФПЛ, выезд на юг России осложняется еще и тем, что коллективу крайне сложно даются гостевые игры (последняя победа уфимцев вне дома была зафиксирована еще в середине июля).

Не особо обнадеживает здесь и тот факт, согласно которому «Уфа» не забивает краснодарцам уже на протяжении почти 420 минут.

«Арсенал» — «Ростов»; 14.00 мск

Под не самой впечатляющей вывеской кроется, возможно, один из наиболее примечательных матчей всего тура.

Это, во-первых, поединок крайне самобытной команды Миодрага Божовича со стремящемся к этому же коллективом под руководства импозантного Валерия Карпина.

Во-вторых, личная дуэль наиболее ярких и харизматичных представителей всего российского футбола — все того же Карпина и Артема Дзюбы.

Особым матч станет и для Божовича — все-таки «Ростов» для него является совсем не чужой командой. Именно с ростовчанами в свое время черногорский наставник брал Кубок России, в чем ему помогал, что примечательно, Дзюба.

«СКА-Хабаровск» — «Урал»; 11.00 мск

Создалось впечатление, что «СКА-Хабаровск» (12 баллов и «железное» 16-е место) вылетел в ФНЛ еще в минувшем туре — отдав вообще все силы и эмоции в матче с действующими чемпионами, армейцы все равно не сумели заработать в нем очков по вине уже упомянутого Фернандо, и теперь далеко не факт, что у них хватит воли выбраться со дна турнирной таблицы и финишировать хотя бы в зоне переходных поединков.

Однако если хабаровчане, проигравшие в чемпионате в восьми последних встречах, все-таки собираются совершать стремительное восхождение, то начинать его нужно уже сегодня — благо, что и у «шмелей» сейчас не все хорошо.

Шедшая в зоне еврокубков на старте сезона команда Александра Тарханова ближе к зиме заметно забуксовала, продолжив свое падение и после новогоднего перерыва — и на данный момент она находится всего в двух очках от стыков. Плюс в последних шести играх уральцы разжились всего одним пунктом.

Добавим, что последняя победа СКА над «Уралом» была зафиксирована еще в 2009 году, когда обе команды представляли второй по силе дивизион.

«Анжи» — «Тосно»; 14.00 мск

В еще одном матче дня «Анжи» на своем поле примет «Тосно».

Оба клуба на данный момент располагаются на дне турнирной таблицы (15-е и 13-е места соответственно), при этом разделяют их всего три очка.

А значит, как для одних, так и для других предстоящая встреча станет одной из ключевых в плане борьбы за выживание.

И, возможно, еще крайне богатой на голы — по крайней мере в первом круге соперники в сумме забили аж четыре мяча, заработав по баллу.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».