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Круг замкнулся: Еременко-младший выбрал Россию

Финский игрок «Спартака» изъявил желание выступать за Россию

Новичок «Спартака» Сергей Еременко (крайний справа) spartak.com
Новичок «Спартака» Сергей Еременко (крайний справа)
19-летний новичок московского «Спартака» Сергей Еременко заявил об отказе выступать за сборную Финляндии, гражданином которой он является, и выразил надежду добиться вызова в национальную команду России. Его старшие братья Алексей и Роман, несмотря на многолетние выступления в нашей стране, хранили верность своей родине Суоми.

Новобранец московского «Спартака» зимнего призыва Сергей Еременко отныне не будет вызываться в сборные Финляндии любых возрастов, поскольку официально отказался выступать за эту страну, сообщает в пятницу официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии (SPL). Как пояснил наставник юношеской сборной Суоми Юха Малинен, 19-летний полузащитник выразил желание играть в будущем за российскую национальную команду.

Запрос атлета на смену спортивного гражданства теперь должна обработать Международная федерация футбола (ФИФА), которой и предстоит принять судьбоносное для Еременко и сразу двух федераций решение.

Естественно, исполнитель не успеет легализовать свой статус к чемпионату мира – 2018. Объективно говоря, в текущий момент он едва ли способен серьезно помочь сборной России, однако с прицелом на последующие турниры такой вариант выглядит весьма перспективным.

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Самый младший представитель знаменитой футбольной династии Еременко пополнил состав «Спартака» в минувшее трансферное окно. Причем для оформления сделки была использована любопытная схема. Сначала хавбека за €200 тыс. приобрел у швейцарского «Базеля» латвийский «Спартак». И сразу же, 5 февраля, клуб из Юрмалы объявил об аренде игрока в Москву до 31 декабря 2018 года.

Колорита ситуации придает тот факт, что совладельцем чемпиона Латвии является ни кто иной, как Марко Трабукки – агент Еременко, а также добрый товарищ главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры.

По слухам, операцию провернули специально для того, чтобы снизить компенсацию финскому «Яро», команде, в которой Сергей начинал свой путь в большом футболе под руководством своего отца Алексея Еременко-старшего. Здесь же талант забил и свои первые мячи на таком уровне. В Базеле, куда Еременко перебрался в августе 2016 года, ему доверяли место на поле в составе фарм-клуба из третьего по силе дивизиона страны.

Несмотря на сложности адаптации в высшем классе, Сергей высоко котировался среди юношей и даже номинировался на престижную международную премию.

На базе «Спартака» в Тарасовке он пока тоже только тренируется, но не играет, не проведя до сих пор ни минуты даже за дочернюю команду красно-белых из ФНЛ. Впрочем, после получения разрешения сменить футбольную прописку (а паспорт гражданина России у Еременко имеется) он перестанет считаться легионером и существенно облегчит себе задачу: в условиях жесткого лимита на легионеров молодые сильные россияне клубам РФПЛ ой как нужны.

Заметный след в футболе России уже оставили старшие братья Сергея – 34-летний Алексей и 30-летний Роман. Первый их них в 2006-2009 годах вполне успешно и результативно выступал за сильный в ту пору раменский «Сатурн», а в 2011-2011 годах куда менее ярко – за казанский «Рубин».

В последние годы этот брат уже не играл на высоком уровне из-за череды преследовавших его всю карьеру травм и их последствий. Заключительным его клубом значится любительский «Спартак» из Хельсинки.

В 2003-2013 годах Алексей Еременко провел под 60 матчей за сборную Финляндии, забив полтора десятка мячей.

Еще более солидно складывалась карьера Романа: после нескольких лет в Италии за «Удинезе» и «Сиену» он ярко проявил себя в киевском «Динамо», откуда за внушительные $13 млн в августе 2011-го уехал в «Рубин», воссоединившись с братом.

В 2013-2017 годах Еременко-средний был явным лидером московского ЦСКА, забивал в чемпионате и Лиге чемпионов, отлично играл за финскую национальную команду (в сумме – более 70 матчей и 5 голов).

Блестящую карьеру разрушила грянувшая словно гром среди ясного неба двухлетняя дисквалификация за употребление кокаина.

Наказание истечет лишь в самом конце 2018 года: близкие Романа делятся его планами по возвращению в большой спорт, но удастся ли реализовать задуманное на практике после столь внушительного перерыва – совершенно не ясно.

Добавим, что 54-летний отец семейства Алексей Еременко-старший в настоящий момент остается без серьезной работы после ухода из армянского «Пюника», а до этого тренировал «Шахтер» из Караганды.

В 1986-1987 годах он, как и теперь его младший сын, выступал за позиции полузащитника за «Спартак». Именно в Москве родился Роман, в то время как Алексей и Сергей появились на свет в Ростове-на-Дону, где футболист-путешественник провел несколько сезонов за «Ростсельмаш» и СКА.

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