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«ЦСКА может претендовать на ничью в Лондоне»

ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич отбивается от нападающего «Лиона» Мариано в первом матче... РИА Новости
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич отбивается от нападающего «Лиона» Мариано в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18
Бывшие футболисты московского ЦСКА Владимир Пономарев, Дмитрий Кириченко и Валерий Масалитин прокомментировали «Газете.Ru» игру российских клубов в Лиге Европы, а также поделились мнением о шансах армейцев в четвертьфинальном противостоянии с лондонским «Арсеналом».

— Как вам игра армейцев против «Лиона»?

Владимир Пономарев: Я изначально предполагал, что в гостях армейцы смогут забить два мяча, хоть и проиграли дома с минимальным счетом. Оборона у «Лиона» не блещет, и это было заметно еще в Москве. Думаю, что ЦСКА показал лучшую игру сезона. Футболисты выполнили все установки и свои функциональные обязанности.

Великолепен был Игорь Акинфеев, который потащил несколько мячей.

Когда вратарь играет хорошо, это психологически важный момент и для своих, и для соперников, которые начинают сомневаться, а смогут ли забить.

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Отлично проявил себя Александр Головин. Я обычно его критикую, потому что он не всегда вовремя отдает пас и зачастую играет за счет партнера, что неправильно.

В этот раз Головин действовал очень грамотно и правильно — вовремя открывался, пасовал и вел игру. Он был душой команды и ее мотором.

Честно признаюсь, что именно в этом матче ожидал, что Муса наконец раскрепостится и забьет первый мяч после возвращения в команду. Отмечу, что подтягивается молодежь. Например, Константин Кучаев нисколько не испортил игру.

Армейцы почувствовали свои силу и поняли, что могут сражаться на равных с такими соперниками. Это действительно клуб европейского уровня.

Дмитрий Кириченко: ЦСКА провел великолепный матч и победил абсолютно заслуженно. Единственное, что смазало общее впечатление — необязательный гол при счете 3:1. Но футболисты — молодцы, что смогли отстоять победный счет.

Валерий Масалитин: Главный тренер Виктор Гончаренко сделал все, что мог. Интересно, что он опять вернул Понтуса Вернблума в нападение, и команда стала играть острее в атаке и создала много моментов, причем могли забить и больше. Правда, армейцы не избежали ошибок в защите.

Мне очень понравился Акинфеев — он сыграл на своем высоком уровне и сильно помог команде.

— Чего ожидать от противостояния с одним из фаворитов Лиги Европы «Арсеналом»?

В. П.: Первая игра в Англии пятого апреля будет непростой. Выиграть у «Арсенала», конечно, сложно, но сыграть вничью вполне возможно. Если собраться и сыграть как вчера на высоком уровне, то будет результат.

Д. К.:

Арсенал — фаворит Лиги Европы наравне с Атлетико. Но хуже было бы, если бы попался мадридский клуб.

Проблемы у лондонцев все же есть, и это видно на примере домашнего чемпионата. Я думаю, что ЦСКА вряд ли получится навязать футбол, при котором «Арсенал» будет допускать много ошибок, но шансы все равно будут. Можно даже вполне успешно сыграть на контратаках при наличии такого скоростного форварда как Ахмед Муса. «Арсенал» — команда высококлассная, но проходимая. Интересно, что для ЦСКА не важно, в каком порядке играть двухматчевую серию. Команда играла с «Црвеной Звездой» сначала в гостях и прошла сербов, а с «Лионом» — наоборот, но все равно вышла победителем.

В. М.: Худшим вариантом был бы «Атлетико» — мы это увидели на играх с «Локомотивом».

Но «Арсенал» принадлежит примерно той же категории в иерархии европейских клубов. Проиграть такой команде не зазорно, но если выиграешь, то запомнишь на всю жизнь.

Что касается шансов, то они есть всегда. Армейцы показали с «Лионом», что этими шансами необходимо пользоваться. И с «Арсеналом» то же самое — все будет зависеть от игроков. Если футболисты создадут шансы на поле, то смогут ими воспользоваться.

— В чем причина неудачи петербургского «Зенита»? Какое впечатление производит команда Роберто Манчини?

В. П.: В любом коллективе всегда есть довольные и недовольные. Задача тренера — прежде всего наладить внутренние отношения и избежать распрей.

С этим Манчини как раз не справился. У «Зенита» длинная лавка, много людей сидит в запасе, и кто-то конечно будет обижаться.

Но в этом и заключается работа тренера — сплотить дружную команду, никого не выделять и никого отдельно не критиковать. Как бы это странно не звучало, но Гончаренко даже попроще в этом плане — у ЦСКА сейчас короткая лавка и обиженных в общем-то нет, что немного облегчает работу специалиста.

Д. К.: В первом матче «Лейпциг» вообще не дал «Зениту» ничего сделать за исключением гола Доменико Кришито, который даже Манчини назвал подарком судьбы. Он дал шанс для ответной игры, но им не воспользовались. И безусловно самый большой минус — травма Кокорина. Разрыв крестообразных связок — очень тяжелая травма, которая долго лечится.

В. М.: После первых матчей именно у «Зенита» была больше шансов в ответной игре, но команда их не реализовала. На мой взгляд, сказывается обстановка внутри.

Возможно, Манчини не до конца может найти общий язык с игроками, особенно русскоязычными. Да и от иностранцев ждали больше.

Например, когда звали Халка и Витселя, они уже были известными зарекомендовавшими себя игроками. А нынешние аргентинцы пока себя не оправдали.

— Насколько общий счет противостояния «Локомотива» с «Атлетико» отражает разницу в классе команд?

Д. К.: «Локо» не заслуживал таких разгромов. «Атлетико», когда я работал в «Ростове», зарекомендовал себя как настоящий удав. Он душит жертву и играет на поле так, как хочет. Но 1:8 по итогам двух матчей все-таки не отражает реальную разницу в классе, хотя мадридцы, конечно, сильнее.

В.М.: Костяк «Атлетико», выходившего в финал Лиги чемпионов сохранился. У них поставлена игра.

На сегодняшний момент было очень тяжело бороться с настоящим европейским грандом. Но это необходимый опыт для «Локомотива».

Нельзя прогрессировать, если постоянно играть со средними командами. Надо набивать шишки, это в любом случае пойдет на пользу. Что касается двух разгромов, то все уже решилось в первом матче после счета 0:3. Во втором надо было биться за клуб и за себя. Но пропустить пять — тяжеловато. А с другой стороны, может, игроки заведутся, разозлятся и направят энергию на российский чемпионат.

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