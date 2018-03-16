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ЦСКА выиграл поездку в Лондон

ЦСКА сыграет в 1/4 финала Лиги Европы с одним из фаворитов турнира

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Московский ЦСКА получил в соперники по четвертьфиналу Лиги Европы лондонский «Арсенал». В Лиге чемпионов мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» покажут ремейк прошлогоднего финала, а «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» устроят английское дерби.

Жесткий жребий ЦСКА

Московский ЦСКА узнал своего соперника по четвертьфиналу Лиги Европы, и новость вряд ли оказалась такой уж приятной — сразиться предстоит с одним из главных фаворитов турнира английским «Арсеналом».

Из всех возможных соперников по этой стадии турнира выше классом и статусом в данный момент только мадридский «Атлетико», силу которого уже испытал на себе другой российский клуб — «Локомотив».

С другой стороны, для обретшего уверенность после отличного возобновления сезона ЦСКА в предстоящем противостоянии с «канонирами» есть и плюсы.

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В весенней части сезона ЦСКА сначала прошел в 1/16 финала Лиги Европы в не самом простом противостоянии сербскую «Црвену Звезду», даже несмотря на потерю по ходу этих встреч из-за разрыва крестообразной связки защитника Виктора Васина, уверенно отыграв в обороне.

Армейцы свели к нулевой ничьей выездной поединок, а дома им хватило единственного точного удара Алана Дзагоева.

После этого ЦСКА уже одержал две победы в чемпионате России, причем и там команда Гончаренко в обоих случаях отыграла на ноль — 1:0 дома против «Урала» и 3:0 против «Ахмата» в Грозном.

Французскому «Лиону» ЦСКА уступил в первом матче дома, пропустив единственный мяч после углового, но 15 марта красно-синие выдали мощнейший перфоманс в гостях и выбили хозяев стадиона, который примет финал Лиги Европы.

«Арсенал» же переживает явный кризис, причем речь, похоже, идет о кризисе идей бессменного наставника клуба на протяжении уже больше 20-ти лет Арсена Венгера.

Возможно, «канониры» уступают по составу лидерам Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Челси», но отставание в 12 очков от места в лигочемпионской зоне — катастрофа.

Такое положение дел явно не соответствует статусу клуба, но поправить дела на внутренней арене уже вряд ли удастся в этом сезоне.

Поэтому последним шансом пробиться в Лигу чемпионов на будущий год для «Арсенала» является победа в Лиге Европы.

Во втором по значимости еврокубке команда Венгера действительно выглядит очень мотивированной.

После жеребьевки 1/8 финала многим в ее паре с «Миланом» фаворитом виделся итальянский клуб.

Но реалии оказались для «россонери» убийственными — с общим счетом 5-1 сильнее были подопечные Венгера.

Если сравнивать составы, то «Арсенал», конечно же, ЦСКА превосходит, но при этом надо отметить, что не примет участия в поединках недавнее приобретение английского клуба форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, которого нельзя было заявить в этом сезоне в Лигу Европы из-за участия в еврокубковых матчах за «Боруссию» из Дортмунда.

Таким образом, матчи с ЦСКА будут шансом для Дэнни Уэлбека и Александра Ляказетта, оказавшихся в последнее время в тени скамейки запасных. Против «Милана» Уэлбек, например, был очень хорош.

ЦСКА и «Арсенал» уже встречались в еврокубках, хотя это и было уже очень давно.

Впрочем, Венгер наверняка помнит те игры в третьем и четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов-2006/07.

17 октября 2006 года гол Даниэла Карвальо в Москве принес ЦСКА победу, а две недели спустя в Лондоне армейцы каким-то чудом выстояли под шквальным натиском не использовавшего с десяток голевых моментов соперника, так еще и Вагнер Лав едва не принес возглавляемой на тот момент Валерием Газзаевым команде победу.

Собственно тот матч долгое время был последним, в котором Игорю Акинфееву удалось отыграть в Лиге чемпионов на ноль, пока голкипер не прервал печальную серию вообще в квалификации к турниру этого сезона, а на групповой стадии в матче против швейцарского «Базеля» (2:0).

Думается, ЦСКА не прочь повторить исход сражений 11-летней давности. В конце концов, чтобы выиграть трофей, обыграть нужно всех соперников.

Первая встреча пройдет в Лондоне на «Эмирэйтс», а ответный матч состоится в Москве, что может стать для ЦСКА некоторым преимуществом.

В других парах встретятся: «Лацио» (Италия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «РБ Лейпциг» (Германия) — «Марсель» (Франция), «Атлетико» (Испания) — «Спортинг» (Португалия).

Ремейк финала и английское дерби

В прошедшей часом ранее жеребьевке Лиги чемпионов не могло обойтись без громких вывесок, поскольку на четыре пары было всего два андердога. В итоге итальянскую «Рому» и испанскую «Севилью» расхватали испанская «Барселона» и немецкая «Бавария» соответственно.

Зато третьей проводивший процедуру Андрей Шевченко вытащил пару «Ювентус» — «Реал Мадрид», которая станет повторением прошлогоднего финала.

Тогда испанский «королевский клуб» выиграл со счетом 3:1 и взял свой второй подряд Кубок чемпионов, но в двухматчевых дуэлях «Ювентус» в последнее время бил «сливочных».

Собственно, «Юве» является последней командой, выбивавшей «Реал» из Лиги чемпионов — три сезона назад на стадии полуфинала.

Ну а на сладкое осталось первое с сезона-2010/11 английское противостояние. «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы вряд ли хотели встретиться друг с другом на этой стадии, но им все равно придется.

Ожидаем чего-то похожего на недавние искрометные 4:3 на «Энфилде». В любом случае, одна английская команда в полуфинале главного еврокубка сыграет!

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