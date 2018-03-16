Россия в Европе: блеск ЦСКА и слезы Кокорина

Минус два

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы изначально была немилосердна к российским командам. Конечно, на этой стадии все соперники опасны, но те, что достались нашим командам, относятся к повышенной категории сложности.

Французский «Лион», пусть и обладает очень молодым составом, является опытным европейским бойцом и одной из ведущих команд французской лиги, которая на деле куда крепче, чем кажется, если смотреть на бесконечные победы «Пари-Сен-Жермен».

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Немецкий «РБ Лейпциг» — один из самых прогрессирующих футбольных проектов Европы. Второе место в Бундеслиге прошлого сезона впереди дортмундской «Боруссии», опыт группового турнира Лиги чемпионов, лидер сборной Швеции Эмиль Форсберг, форвард сборной Германии Тимо Вернер и перебирающийся летом в «Ливерпуль» Наби Кейта говорят сами за себя.

Ну а испанский «Атлетико», за последние четыре года дважды игравший в финалах Лиги чемпионов и отбиравший национальный титул у «Барселоны» с «Реалом», и вовсе не нуждается в представлениях.

В итоге представительство Российской футбольной Премьер-лиги сократилось после этой стадии турнира в Лиге Европы в три раза — не сдюжили «Локомотив» и «Зенит».

Уверенно лидирующие в чемпионате страны «железнодорожники» при неплохой игре получили три безответных мяча в Мадриде, а дома, решив сыграть в открытый футбол, нарвались на самое крупное фиаско российских команд в Европе за 22 года.

Всерьез поверить в возможность успеха команды Юрия Семина в сражении с таким матерым соперником было трудно изначально, и пусть 1:8 от «Атлетико» по сумме двух встреч выглядит очень сурово, на самом деле это будет для команды хорошим опытом перед грядущей Лигой чемпионов.

А вот «Зенит», конечно, рассчитывал пробиться в четвертьфинал, и его неудача в сражении с немцами куда болезненнее.

После выездных 1:2 у команды Роберто Манчини, несмотря на очень слабую игру, оставались очень неплохие шансы на проход, но повторить трюк, прошедший в 1/16 финала с шотландским «Селтиком» на «Санкт-Петербурге» против «РБ Лейпцига» не вышло.

Команда Ральфа Хазенхюттля показала себя куда более матерым коллективом, сама открыла счет и могла забивать еще как с игры, так и с вытащенного Андреем Луневым пенальти.

«Зенит», отыгравшись под занавес первого тайма с помощью вспомнившего что такое голы Себастьяна Дриусси, до последнего был в игре, но настоящих моментов создал очень мало и вылетел в целом закономерно.

ЦСКА — один за всех

После домашнего поражения от «Лиона» в первой встрече шансы ЦСКА на проход дальше выглядели призрачными — российские клубы еще никогда не отыгрывали в Европе в двухматчевых дуэлях домашние 0:1.

При этом один гол армейцев в корне менял ситуацию, они об этом знали, говорили об уверенности в возможности камбэка. Собственно, тот, кто высказывался предметнее всех, и забил. Удар Александра Головина в дальнюю девятку в конце первого тайма — один из самых «вкусных» моментов этой еврокубковой недели.

На этом дело еще не было сделано. Во втором тайме «Лион» приложил максимум усилий, чтобы отыграться и не без помощи не заметивших, что мяч покинул пределы поля, арбитров сделал это.

ЦСКА отреагировал не как это делают обычно в таких матчах российские команды. Вместо того, чтобы скиснуть и сетовать на судьбу и врагов, подопечные Виктора Гончаренко усилиями Ахмеда Мусы и Понтуса Вернблума быстренько забили два мяча, так что ответный удар Мариано Диаса лионцев уже не спасал.

«Ткачи», как иногда зовут эту команду, смогли соткать еще пару очень опасных моментов в концовке, но Игорь Акинфеев заколдовал свою вратарскую, и до прострельных передач на пустые ворота в ней так никто и не добрался.

Сделанное Виктором Гончаренко и его командой в Лионе — один из самых вдохновляющих моментов для российского футбола последних лет, потому что это действительно была победа со знаком качества.

Акинфеевым, Головиным и Вернблумом не восхищается только ленивый, хороша была вся команда, но есть и один герой, оставшийся несколько в тени.

Речь об Алане Дзагоеве, который, когда здоров, как сейчас, показывает футбол настоящего европейского уровня.

Тут и гроссмейстерский пас на Головина, и мудрая игра на чужой половине поля и работа с мячом, когда к полузащитнику сборной России не могли подобраться соперники.

Один раз Дзагоев едва не обыграл сразу четверых, причем со входом в штрафную «Лиона», и — что самое удивительное — дейсвтуя не вопреки, а согласно ситуации!

Дальнейшая судьба ЦСКА в турнире во многом зависит от жеребьевки, потому что не всех соперников реально обыграть. По крайней мере, если рассуждать до матчей.

В любом случае, евросезон для армейцев уже сложился здорово, команда не дает рухнуть в Европе знамени РФПЛ уже в одиночку и в находится в паре шагов от финала еврокубка, второго в своей истории!

Франция все ближе

Еврокубковая неделя вообще очень удачно сложилась для России, поскольку наша страна еще и улучшила свое положение в таблице коэффициентов.

ЦСКА и «Зенит» смогли набрать на двоих четыре очка за победу и выход в следующий раунд армейцев и ничью сине-бело-голубых, что трансформировалось в 0,8 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов французов больше нет, «Лион» ничего не набрал, и лишь «Марсель» снова обыграл испанский «Атлетик», набрал три очка вкупе с бонусным за выход в четвертьфинал и помог Лиге 1 добавить в таблицу полбалла.

Таким образом, отставание занимающей шестое место в европейской иерархии национальных чемпионатов РФПЛ от идущей пятой Франции немного сократилось и теперь составляет 1,233 балла (55,415 против 53,812).

При этом преследующая Россию Порутгалия остается седьмой с 46,915 баллами и всерьез позициям России не угрожает, а значит

три команды в Лиге чемпионов от РФПЛ будут играть не только в следующем сезоне, но и через год!

Кокорин пополнил лазарет сборной

Главным же негативным событием этой еврокубковой недели стало не крупное фиаско «Локомотива» и не их с «Зенитом» вылет из Лиги Европы, а полученная в борьбе за мяч уже на первой минуте Александром Кокориным травма.

Главный бомбардир питерцев, тянувшись за мячом в противоборстве с оппонентом, получил повреждение колена, из-за которого не смог продолжить матч.

Нападающий сборной России предпринял попытку вернуться в игру, но сразу понял, что это невозможно, и в итоге покинул поле на электрокаре в слезах.

Углубленное медицинское обследование, проведенное 16 марта, подтвердило самые худшие опасения — Александр порвал крестообразные связки.

«В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

Таким образом, Кокорин стал уже третьим футболистом сборной России после защитников «Спартака» и ЦСКА Георгия Джикии и Виктора Васина, кто в преддверии домашнего чемпионата мира выбыл из строя с разрывом «крестов».

Учитывая, что восстановление после такой травмы занимает в среднем шесть месяцев, можно с уверенностью говорить о том, что Кокорин на домашнем мундиале сыграть не сможет.

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