«Победа над «Локо» далась «Атлетико» дорогой ценой»

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Хосе Хименес поделился своими впечатлениями от матча с московским «Локомотивом» в 1/8 финала Лиги Европы (5:1).

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— Вы уверенно одолели «Локомотив», который с отрывом является лидером в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Он показался вам командой совершенно другого уровня, чем ваша?

— Еврокубки отличаются тем, что все команды, которые квалифицируются для участия в этих турнирах, являются сложными соперниками. Не могу сказать, что у меня были какие-то предпочтения, кого встретить в плей-офф Лиги Европы. «Атлетико» в любом случае показывал бы свой максимум и со всем уважением подходил к сопернику. Мы будем делать это и в дальнейшем с другими командами в борьбе за кубок.

— Матч с «Локомотивом» оставит у вас исключительно положительные эмоции или были какие-то трудные моменты?

— Нет, мы не можем быть полностью довольными этим матчем, несмотря на убедительнейшую победу, потому что эта виктория досталась нам ценой травмы ключевого игрока —

защитника Фелипе Луиса (на 60-й минуте нападающий «Локомотива» Эдер случайно попал по ахиллу бразильца, и того унесли с поля на носилках, а позже он поднимался в автобус «Атлетико» на костылях. — «Газета.Ru»). Надеюсь, что он выбыл не на очень долгий срок, потому что мы действительно нуждаемся в нем во всех турнирах.

— В первой встрече вы уже одолели «железнодорожников» со счетом 3:0. Можно было ожидать, что в ответном матче вы будете менее активны. Первый гол «Локо» в противостоянии спровоцировал вас на такую агрессивную игру во втором тайме?

— Хочу сказать, что в любом матче какого угодно турнира — даже если это просто товарищеская игра — «Атлетико» действует по одной схеме, а именно показывает максимум и навязывает жесткую борьбу. Одно из самых ценных качеств моей команды — это соревновательный дух.

Так что да, несмотря на разгром в первом матче, мы и в этой игре продемонстрировали серьезную активность, нам не нужно для этого дополнительной мотивации. Мы всегда пытаемся сделать все идеально и победить — это самое важное.

Так что и сегодня «Атлетико» выдал великий матч, — повторяюсь, несмотря на 3:0 в первом матче на своем поле, которые уже в принципе гарантировали нам проход в четвертьфинал Лиги Европы.

На мой взгляд, мы доминировали всю игру, и это привело к вполне заслуженному результату.

— Вам не кажется, что после неожиданного вылета из Лиги чемпионов «Атлетико» оказался в Лиге Европы, как тяжеловес среди легковесов? Во многих противостояниях соперник будет явно не равен вам.

— «Атлетико» должен побеждать во всех соревнованиях и бороться за любой кубок. Вот в чем я не сомневаюсь.

Однако, честно говоря, мы не чувствуем себя такими фаворитами Лиги Европы, какими нас все считают в этом турнире. Мы знаем только то, что будем сражаться, отдавать все силы и обязательно постараемся победить.

Также на вопросы прессы ответил автор первого гола «Атлетико» в ворота «Локомотива» аргентинец Анхель Корреа.

— Какие впечатления у вас остались от матча против российской команды?

— Мы очень довольны тем, что сумели пройти «Локомотив», и тем, как мы это сделали. Условия были очень тяжелыми — здесь царит невероятный холод! — но мы справились. Теперь все наши мысли — о матчах чемпионата Испании, где нас ждут трудные встречи с «Вильярреалом», «Депортиво», а потом и с мадридским «Реалом».

— Превосходство «матрасников» выглядело ужасно подавляющим…

— Да, «Атлетико» продемонстрировал явное преимущество в этом противостоянии.

Мы даже приехали в Москву два дня назад, чтобы привыкнуть к условиям, оставили свои семьи в Мадриде…

Все было не зря, команда очень довольна проделанной работой. Лига Европы — очень важный турнир для нас.

— На товарищеский матч против сборной России вызван ваш французский одноклубник Лукас Эрнандес. Как он отреагировал на это известие?

— Мы узнали о том, что Лукас скоро вернется в Россию на матч сборных, когда все были в раздевалке. Могу сказать, что он очень обрадовался,

а мы поздравили его. Все-таки вызов в сборную Франции случается не каждый день.

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