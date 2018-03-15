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Кержакову отдали сборную

Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной

Александр Кержаков РИА Новости
Александр Кержаков
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Александр Кержаков стал главным тренером юношеской сборной страны. Контракт с 35-летним наставником, лишь в минувшем году завершившим свою игроцкую карьеру, был заключен до конца 2019 года.

Бывший нападающий питерского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков возглавил юношескую национальную команду страны, составленную из футболистов 2001 года рождения, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Контракт с 35-летним специалистом был подписан до конца 2019 года.

Сам Кержаков, делясь впечатлениями от назначения на пост наставника сборной, подчеркнул, что в стране растет талантливое поколение игроков.

«Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в Высшую школу тренеров, меня также позвали работать в систему «Зенита» координатором юношеских команд, за это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах.

Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение, и очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия.

Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу — с будущим нашего футбола», — заявил он.

Он также назвал основной задачей выход команды в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, при этом отметив, что лично для него огромное значение имеет и будущее подопечных во взрослом футболе.

«Очень важно, если игроки моей юношеской сборной в будущем будут представлять Россию в молодежной и национальной команде. Основная работа сейчас в сборной, но я буду помогать «Зениту», никаких проблем и разногласий тут нет. Также я постоянно контактирую с главным тренером первой сборной России Станиславом Черчесовым, мы с ним видимся, мы уже общались сегодня, и он дал мне несколько дельных советов», — цитирует Кержакова ТАСС.

Напомним, что

официально завершил свою игроцкую карьеру Александр лишь минувшим летом

— торжественное чествование футболиста состоялась в преддверии матча Российской футбольной премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге, в котором хозяева одержали разгромную победу (5:1).

В разные годы Кержаков, выступавший на позиции центрфорварда, защищал цвета испанской «Севильи», швейцарского «Цюриха» и московского «Динамо», однако наиболее сильно запомнился, естественно, как лидер сине-бело-голубых.

Связка Александр Кержаков/Андрей Аршавин была ярчайшим явлением отечественного футбола в ходе нулевых — именно два воспитанника питерского клуба подарили команде огромную фан-базу еще до прихода в стан «Зенита» больших финансов, за которыми последовали и большие звезды.

Коллектив с Кержаковым и Аршавиным в составе, возглавляемый неординарным чешским тренером Властимилом Петржелой, и по сей день считается одной из наиболее самобытных команд в истории чемпионата страны.

Будучи уже состоявшимся футболистом, Кержаков в конце 2006 года решился на переезд в Европу, отчасти «прорубив окно» для Романа Павлюченко, Динияра Билялетдинова, Юрия Жиркова и все того же Аршавина, которые отправятся покорять Англию уже после триумфального для россиян Евро-2008.

Сам Кержаков при этом играл в Испании, где забивал в футболке «Севильи» — в том числе и самой «Барселоне».

Конечно, выиграть Примеру бомбардиру не удалось, однако за период выступлений за красно-белых россиянину покорились Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы), а также Кубок и Суперкубок Испании.

Уже в 2008 году Кержаков вернулся на родину — приобрело форварда московское «Динамо». Стоит отметить, что

даже переезд в Москву не помог Александру впечатлить тогдашнего тренера сборной Гуса Хиддинка, который не стал включать нападающего в заявку на чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии, где отечественные футболисты неожиданно для всех выиграли бронзовые медали.

Спустя некоторое время Кержаков оказался дома окончательно — в 2010-м бомбардир подписал контракт с родным «Зенитом», в составе которого и провел последние шесть с лишним лет своей карьеры (с небольшой командировкой в Швейцарию).

С 233 голами Кержаков является самым результативным игроком в истории российского футбола, а также лучшим бомбардиром «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов).

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