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«Зенит» и ЦСКА возьмут реванш у Европы

«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА поборются за выход в 1/4 финала Лиги Европы

Игрок ФК «РБ Лейпциг» Наби Кейта (слева) и игрок ФК «Зенит» Доменико Кришито... РИА Новости
Игрок ФК «РБ Лейпциг» Наби Кейта (слева) и игрок ФК «Зенит» Доменико Кришито в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2017/18 между ФК «РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) и ФК «Зенит»(Санкт-Петербург, Россия). Владимир Астапкович / РИА Новости
Российские клубы «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проведут 15 марта ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига», «Лиона» и «Атлетико» соответственно. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящих противостояниях.

15 марта состоятся три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы с участием российских клубов — «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА. О грядущем противостоянии «железнодорожников» с мадридским «Атлетико» «Газета.Ru» писала в этом материале. Теперь настало время порассуждать о встречах сине-бело-голубых с «РБ Лейпцигом» и красно-синих — с «Лионом».

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«Зенит» — «РБ Лейпциг» (21:00 мск)

Санкт-петербургский «Зенит» примет на своем поле немецкий «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече на выезде сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2, причем такой важный мяч забил в концовке капитан команды Доменико Кришито, который посвятил гол своему безвременно ушедшему соотечественнику Давиде Астори.

Теперь питерцам будет достаточно обыграть соперника со счетом 1:0 и за счет более ценного гола в гостях пройти дальше. Однако удерживать атаку «Лейпцига» в течение 90 минут — непростая задача.

Особенно больно по оборонительных редутам «Зенита» ударила тяжелая травма центрального защитника Эммануэля Мамманы, который был лидером команды в этой зоне. Аргентинец порвал крестообразные связки в матче чемпионата России против «Ростова» (0:0) — прямо между двумя встречами с «Лейпцигом» — и теперь пропустит не только остаток сезона, но и чемпионат мира.

Теоретически пару центральных могут составить Бранислав Иванович и Миха Мевля. Остается надеяться, что они справятся с этой задачей.

Также неизвестно, в какой форме будет голкипер Андрей Лунев, получивший небольшую травму на разминке перед тем же злополучным матчем с «Ростовом».

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что вратарь готов играть, но убедиться в этом можно будет только по ходу встречи.

В центре поля, к счастью, есть и хорошие для «Зенита» новости:

после дисквалификации вернулся Леандро Паредес, и теперь соперник не должен проходить эту зону с такой легкостью, как в первом мачте.

Что касается нападения, то тут у питерцев наблюдаются проблемы: команда с трудом реализует моменты, а Манчини даже жаловался, что, если не забивает Александр Кокорин, то это не способен сделать никто другой. Пришедший зимой из «Тосно» Антон Заболотный допустил немало ошибок в первой встрече с «Лейпцигом», а аргентинский нападающий Себастьян Дриусси пока не впечатляет наставника.

Впрочем, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сумел активизировать свою наступательную мощь, разгромив дома шотландский «Селтик» (3:0) после поражения в первой встрече (0:1). Теперь сине-бело-голубым нужно проделать тот же трюк — только с другим соперником.

«Лейпциг», кстати, сыграл в Бундеслиге с «Шальке» так же, как «Зенит» с «Ростовом», — 0:0. Безвыигрышная серия «быков» в чемпионате Германии уже достигла четырех матчей.

Бороться с ними вполне возможно, главное, чтобы питерцы нашли адекватную замену потерянным игрокам и вспомнили о своей атакующей мощи.

Кстати, накануне стало известно, что команды сыграют при закрытой крыше стадиона. Судя по всему, погодные условия в Петербурге оставляют желать лучшего.

«Лион» — ЦСКА (23:05 мск)

Московский ЦСКА в первом матче 1/8 Лиги Европы уступил на своем поле французскому «Лиону» (0:1), так что в ответной встрече армейцам обязательно нужно забивать хотя бы один и дальше уже можно будет терпеть до серии пенальти. А в идеале, конечно, лучше побеждать со счетом вроде 2:1, 3:2 и сразу проходить дальше.

Однако, судя по статистике, обыграть «львов» будет очень непросто: «Лион» не знает горечи еврокубковых поражений на своем поле уже на протяжении девяти матчей,

в которых он одержал семь побед и лишь дважды сыграл вничью. Причем пять игр из этой серии пришлись на стадию плей-офф Лиги Европы, и французы забили в них 19 мячей.

Впрочем, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сохраняет спокойствие и оценивает положение своей команды довольно просто.

«У нас простая ситуация: мы должны забить гол, чтобы выровнять ситуацию.

Мы постараемся это сделать. Его можно забить в начале, в середине или в конце. Если мы поспешим, это может пойти в минус. Мы должны быть готовыми к любому варианту развития событий», — приводит слова специалиста официальный сайт красно-синих.

Также Гончаренко отметил, что его команда неплохо выступает в текущем сезоне в плане результата именно на выезде, хотя футбол иногда оставляет желать лучшего:

«В гостях мы играли в еврокубках достаточно удачно. Но это не повод говорить о том, что на выезде у нас все хорошо.

Все матчи напряженные, в них результат мог качнуться как в одну сторону, так и в другую. Результат в нашу пользу, но по игре у нас было много проблем».

Французских журналистов особенно интересовал вопрос поведения российских фанатов. После новостей о том, что в Лион собираются приехать не только 350 болельщиков ЦСКА, но фанаты «Спартака», в городе обеспокоились возможными столкновениями между неприятелям.

«Болельщики приезжают, чтобы поддержать одну из двух команд, а не для того, чтобы устроить драку, — терпеливо объяснил Гончаренко. — Главное — что происходит на футбольном поле, а не за стадионом или на трибунах. Думаю, все болельщики должны исходить из этого».

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