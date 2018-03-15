«ФИФА в состоянии паники»

Международная федерация футбола (ФИФА) находится в панике из-за возможного бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, который предстоящим летом должен пройти в России. Как пишет испанская пресса, волнения в ФИФА возникли в результате реакции британских властей на скандальный инцидент с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По информации СМИ, глава ФИФА Джанни Инфантино и его помощники в данный момент пытаются показывать на публике «искусственное спокойствие», тогда как на деле они крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряженность достигла критической точки. Нет никаких признаков, что она ослабнет. Все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018», — говорится в материале.

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Отмечается также, что

бойкот мундиаля в России готовы поддержать и США — их сборная, правда, умудрилась не выйти в финальную стадию планетарного первенства, уступив в крайне просто североамериканском отборе национальным командам Мексики, Коста-Рики, Гондураса и Панамы.

Напомним, ранее стало известно, что в Россию на чемпионат мира — 2018 не приедут члены британского правительства и королевской семьи. Об этом 14 марта заявила премьер-министр страны Тереза Мэй в ходе выступления в Палате общин парламента Великобритания по поводу отравления в Солсбери.

«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Россией. Это включает отзыв приглашения министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Великобританию с ответным визитом.

И я подтверждаю, что на летнем чемпионате мира в России не будут присутствовать ни министры, ни члены королевской семьи»,

— сообщила она.

При этом о бойкоте турнира самой сборной — на мундиаль, как известно, пробилась национальная команда Англии — пока что речи не идет: реальностью это станет лишь в том случае, если в Футбольной ассоциации Англии (FA) решат, что поездка на первенство будет угрозой для жизни и здоровья игроков.

«Мы продолжим тесно работать с правительством Великобритании и соответствующими органами власти относительно нашего участия на чемпионате мира», — также пояснили в организации.

В то же время в министерстве иностранных дел Британии предупредили английских фанатов, желающих поддержать «трех львов» в России, о возможных «антибританских настроениях и притеснениях» со стороны отечественной стороны.

Конфликт между Россией и Великобританией разгорелся на минувшей неделе, когда стало известно об отравлении Скрипаля, в свое время осужденного за шпионаж в пользу Британии и приговоренного к тюремного сроку, а впоследствии ставшего участником обмена на агентов российских спецслужб, задержанных в США. 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлии обнаружили на лавочке у торгового комплекса в критическом состоянии, рядом с ними нашли на тот момент неопознанное вещество.

Уже на этой неделе Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Кроме того, она выдвинула российской стороне ультиматум, призвав ту к ответу в ходе ближайших двух дней, однако в российском МИДе парировали, что для начала они должны получить от Британии образец ядовитого вещества.

14 марта в Лондоне сообщили о скорой высылке из стране 23 российских дипломатов.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 аренах в 11 городах России.

На групповом этапе планетарного первенства хозяева турнира сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

В случае попадания в 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова, скорее всего, уже в первом раунде плей-офф сразятся либо с Испанией, либо с Португалией, которых жребий отрядил в соседствующий квартет.

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