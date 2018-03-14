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Принц не увидит Волгоград: ЧМ-2018 без англичан

Зачем Британия высылает российских дипломатов‍

Принц Гарри на чайной вечеринке, 13 мая 2017 Andrew Parsons/Reuters
Принц Гарри на чайной вечеринке, 13 мая 2017
Члены британского правительства и королевской семьи не приедут в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018. На подобный шаг в Великобритании решились после инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет предстоящим летом в России. Об этом 14 марта заявила премьер-министр страны Тереза Мэй в ходе выступления в Палате общин парламента Великобритания по поводу отравления в Солсбери.

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«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Россией. Это включает отзыв приглашения министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Великобританию с ответным визитом.

И я подтверждаю, что на летнем чемпионате мира в России не будут присутствовать ни министры, ни члены королевской семьи»,

— отрезала политик.

Среди прочих национальных команд на предстоящем мундиале должна выступить и сборная Англии, легко прошедшая отборочный турнир, где ей ничего не смогли противопоставить ни словаки, ни словенцы, ни шотландцы.

Вариант с бойкотом главного турнира четырехлетия не только официальными лицами Великобритании, но и футболистами пока что оценивается как крайне маловероятный.

В ходе заседания руководства Футбольной ассоциации Англии (FA) в среду было решено, что отказ спортсменов от поездки в Россию произойдет лишь в случае угрозы жизни и здоровью игроков.

«Мы продолжим тесно работать с правительством Великобритании и соответствующими органами власти относительно нашего участия на чемпионате мира», — также отметили в FA.

Вместе с тем министерство иностранных дел Британии предупредило английских фанатов, собирающихся в июне отправиться в Россию, о возможных антибританских настроениях со стороны хозяев первенства.

«В связи с ростом политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и притеснениях в это время. Во избежание «антибританских настроений и притеснений» правительство советует гражданам Великобритании, которые собираются в Россию, «оставаться бдительными, избегать любых протестов и демонстраций, а также не высказываться публично о политических событиях», — передает заявление британского МИД журналист AP Роб Харрис.

Напомним, что скандал между Великобританией и Россией возник в результате отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Резонансный инцидент произошел 5 марта в британском городе Солсбери — 66-летний Скрипаль, ранее осужденный на родине за шпионаж, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на лавочке у торгового комплекса в критическом состоянии.

Спустя неделю Мэй в ходе выступления перед парламентом сообщила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России.

Также она выдвинула отечественной стороне ультиматум, заявив, что та в течение двух дней должна объяснить, попало ли отравляющее вещество в Великобританию случайно или экс-сотрудник ГРУ был отравлен Россией намеренно.

В ответ на это в российском МИДе подчеркнули, что начнут диалог с лишь в случае получения от Великобритании этого вещества.

14 марта Лондон заявил о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов.

Впервые связал отравление Скрипаля и ЧМ-2018 в России британский министр иностранных дел Борис Джонсон, пригрозивший хозяевам бойкотом турнира при возможном обнаружении российского следа в деле покушения на шпиона.

Позднее в британском МИДе, правда, уточнили, что речь в данном случае не идет о самих футболистах — касается это лишь политиков и членов королевской семьи.

Однако публичной критики Джонсону все-таки избежать не удалось.

Так, к примеру, авторитетный английский футбольный эксперт Гари Невилл, комментируя угрозы министра, назвал того «бесполезным дураком».

«Он бесполезный дурак! Зачем вмешивать футбол во все это?»

— написал бывший футболист сборной Англии в своем твиттере.

Добавим, что в своей истории «три льва» становились чемпионами мира лишь однажды — на домашнем мундиале-1966. После того успеха сборная страны ни разу не играла даже в полуфинале планетарного первенства, зачастую оступаясь на ранних стадиях плей-офф.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 аренах в 11 городах России. На групповой стадии турнира англичане сыграют с Тунисом (в Волгограде), Панамой (в Нижнем Новгороде) и Бельгией (в Калиниграде).

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