Биатлон. Юрлову сместили с первой строчки. LIVE

Женская команда России занимает на данный момент пятую строчку в зачете Кубка наций. Если нам удастся сохранить эту позицию, то в следующем сезоне мы сможем выставлять в соревнованиях шесть спортсменок, а не пять, как сейчас. В спину россиянкам дышит женская сборная Норвегии, которая отстает на 44 очка. Так что нашим девушкам очень важно успешно выступить на двух оставшихся этапах Кубка мира.