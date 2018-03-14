Биатлон. Юрлову сместили с первой строчки. LIVE

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Финишировала наша Дарья Виролайнен! С одним промахом россиянка только 12-я.
Сливко, к сожалению, демонстрирует слабый разгон. На первой контрольной отметке 0,9 км она только 62-я...
Юрлова и Кайшева сместились на шестую и седьмую строчку соответственно.
Кузьмина тем временем удерживает лидерство. На втором месте сейчас — представительница Белоруссии Дарья Домрачева (тоже бывшая россиянка) с отставанием 8,9 секунды. Третья — украинка Юлия Джима (+29,2).
В гонку буквально только что вступила россиянка Виктория Сливко! Удачи!
Одновременно с интервью Юрловой Дарья Виролайнен стреляла на втором рубеже и допустила одну осечку. На первой стрельбе она, кстати, ни разу не промахнулась. На лыжню россиянка ушла с 13-м временем.
Юрлова-Перхт делится впечатлениями от гонки:
«Со стрельбой сегодня все отлично — закрыла все мишени в хорошем темпе. Скорость же еще где-то на подходе, но хотелось бы отметить замечательную работу лыж. Если останусь в десятке сильнейших, то это станет для меня хорошим результатом».
Все, Кайшева финишировала, отстав от Юрловой всего на пять секунд с одним промахом (Екатерина отстрелялась безупречно). Однако россиянки, к сожалению, уже опустились за пределы тройки призеров.
На отрезке 6,9 км — последнем перед финишем — Кайшева стала уже шестой. Эх, жаль, что один промах ее подвел. С такой скоростью могла бы финишировать явно выше.
Юрлову-Перхт сместили с первой строчки — Кузьмина финишировала, показав время 21:31,8. Вторая — американка Данкли (+35,7), и только потом — Юрлова (+50,3).
Виролайнен, к сожалению, с самого начала сильно проигрывает соперницам по скорости. На контрольной отметке 0,9 км, еще до первой стрельбы, россиянка уже 40-я с проигрышем 17,8 секунды,
Кайшева тем временем отстрелялась на втором рубеже без ошибок! Все, теперь нужно по полной включаться в гонку на трассе. Несмотря на промах на первом огневом рубеже, Ульяна уже идет пятой.
Юрлова-Перхт финишировала! Ее время — 22:22,1. Пока что россиянка — первая, но результаты, конечно, будут меняться по мере прибытия остальных соперниц.
Кузьмина не допустила промахов на втором рубеже и показывает пока лучшее время на пройденном отрезке трассы. У представительницы Словакии — лучший ход.
Только что в гонку вступила россиянка Дарья Виролайнен! Желаем удачи!
Время Юрловой-Перхт после второй стрельбы опустилось на вторую строчку — американка Сьюзен Данкли отстрелялась также без ошибок и опередила россиянку по скорости на четыре секунды.
Кайшева, к сожалению, допустила один промах на первой стрельбе. Впрочем, спортсменка нередко радовала нас хорошим ходом. Надо теперь исправляться на лыжне.
Великолепно! Россиянка отстрелялась безупречно второй раз подряд! Прибавить бы только в скорости, а так все замечательно.
Юрлова-Перхт пришла ко второму огневому рубежу!
Кузьмина допустила один промах на первом огневом рубеже и побежит штрафной круг.
Отметку 3,4 км Екатерина преодолела за 10:32,0 минуты. Скорость пока не лучшая, россиянку постоянно смещают вниз.
Результат Юрловой-Перхт после первой стрельбы превзошла итальянка Лиза Витоцци. Теперь время россиянки — второе, но разница между соперницами всего 0,2 секунды.
Стартовала россиянка Ульяна Кайшева!
Юрлова-Перхт идеально отстрелялась на первом огневом рубеже — лежа — и пока что держит первый результат на этом отрезке дистанции.
Тем временем в гонку вступила бывшая россиянка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию! Посмотрим за выступлением Насти.
Юрлова прошла первую контрольную отметку 0,9 км с пятым временем и продолжает откатываться вниз.
Под вторым номером ушла наша Екатерина Юрлова-Перхт!
Гонка началась! Желаем удачи нашим девушкам! Первой на старт ушла немецкая биатлонистка Лена Хекки.
Идут последние приготовления к старту. На изображении российской биатлонистке закрепляют лыжи при помощь молоточка.
Вот так замысловато выглядит схема трассы, по которой побегут девушки.
Женская команда России занимает на данный момент пятую строчку в зачете Кубка наций. Если нам удастся сохранить эту позицию, то в следующем сезоне мы сможем выставлять в соревнованиях шесть спортсменок, а не пять, как сейчас. В спину россиянкам дышит женская сборная Норвегии, которая отстает на 44 очка. Так что нашим девушкам очень важно успешно выступить на двух оставшихся этапах Кубка мира.
Всего этап в Норвегии продлится четыре дня — с 15 по 18 марта. В его программу войдут спринты, гонки преследования и любимые многими эстафеты.
Татьяна Акимова — одна из двух российских девушек, допущенных на Олимпиаду в Пхенчхане, — добровольно отказалась от участия в соревнованиях данного этапа Кубка мира из-за проблем со здоровьем. На официальном сайте Союза биатлонистов России сообщается, что Акимова также пропустила несколько тренировок.
Россию в женском спринте представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Светлана Миронова.
Сама гонка начнется в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Совсем скоро здесь начнется женский спринт на 7,5 км с участием россиянок.