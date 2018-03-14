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Биатлон. Юрлову сместили с первой строчки. LIVE

Онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт РИА Новости
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт
Российские биатлонистки во главе с Екатериной Юрловой-Перхт соревнуются в женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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14:45

Финишировала наша Дарья Виролайнен! С одним промахом россиянка только 12-я.

14:43

Сливко, к сожалению, демонстрирует слабый разгон. На первой контрольной отметке 0,9 км она только 62-я...

14:41

Юрлова и Кайшева сместились на шестую и седьмую строчку соответственно.

14:39

Кузьмина тем временем удерживает лидерство. На втором месте сейчас — представительница Белоруссии Дарья Домрачева (тоже бывшая россиянка) с отставанием 8,9 секунды. Третья — украинка Юлия Джима (+29,2).

14:37

В гонку буквально только что вступила россиянка Виктория Сливко! Удачи!

14:35

Одновременно с интервью Юрловой Дарья Виролайнен стреляла на втором рубеже и допустила одну осечку. На первой стрельбе она, кстати, ни разу не промахнулась. На лыжню россиянка ушла с 13-м временем.

14:33

Юрлова-Перхт делится впечатлениями от гонки:

«Со стрельбой сегодня все отлично — закрыла все мишени в хорошем темпе. Скорость же еще где-то на подходе, но хотелось бы отметить замечательную работу лыж. Если останусь в десятке сильнейших, то это станет для меня хорошим результатом».

14:31

Все, Кайшева финишировала, отстав от Юрловой всего на пять секунд с одним промахом (Екатерина отстрелялась безупречно). Однако россиянки, к сожалению, уже опустились за пределы тройки призеров.

14:29

На отрезке 6,9 км — последнем перед финишем — Кайшева стала уже шестой. Эх, жаль, что один промах ее подвел. С такой скоростью могла бы финишировать явно выше.

14:27

Юрлову-Перхт сместили с первой строчки — Кузьмина финишировала, показав время 21:31,8. Вторая — американка Данкли (+35,7), и только потом — Юрлова (+50,3).

14:26

Виролайнен, к сожалению, с самого начала сильно проигрывает соперницам по скорости. На контрольной отметке 0,9 км, еще до первой стрельбы, россиянка уже 40-я с проигрышем 17,8 секунды,

14:25

Кайшева тем временем отстрелялась на втором рубеже без ошибок! Все, теперь нужно по полной включаться в гонку на трассе. Несмотря на промах на первом огневом рубеже, Ульяна уже идет пятой.

14:24

Юрлова-Перхт финишировала! Ее время — 22:22,1. Пока что россиянка — первая, но результаты, конечно, будут меняться по мере прибытия остальных соперниц.

14:23

Кузьмина не допустила промахов на втором рубеже и показывает пока лучшее время на пройденном отрезке трассы. У представительницы Словакии — лучший ход.

14:22

Только что в гонку вступила россиянка Дарья Виролайнен! Желаем удачи!

14:20

Время Юрловой-Перхт после второй стрельбы опустилось на вторую строчку — американка Сьюзен Данкли отстрелялась также без ошибок и опередила россиянку по скорости на четыре секунды.

14:18

Кайшева, к сожалению, допустила один промах на первой стрельбе. Впрочем, спортсменка нередко радовала нас хорошим ходом. Надо теперь исправляться на лыжне.

14:17

Великолепно! Россиянка отстрелялась безупречно второй раз подряд! Прибавить бы только в скорости, а так все замечательно.

14:16

Юрлова-Перхт пришла ко второму огневому рубежу!

14:13

Кузьмина допустила один промах на первом огневом рубеже и побежит штрафной круг.

14:12

Отметку 3,4 км Екатерина преодолела за 10:32,0 минуты. Скорость пока не лучшая, россиянку постоянно смещают вниз.

14:10

Результат Юрловой-Перхт после первой стрельбы превзошла итальянка Лиза Витоцци. Теперь время россиянки — второе, но разница между соперницами всего 0,2 секунды.

14:08

Стартовала россиянка Ульяна Кайшева!

14:06

Юрлова-Перхт идеально отстрелялась на первом огневом рубеже — лежа — и пока что держит первый результат на этом отрезке дистанции.

14:04

Тем временем в гонку вступила бывшая россиянка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию! Посмотрим за выступлением Насти.

14:03

Юрлова прошла первую контрольную отметку 0,9 км с пятым временем и продолжает откатываться вниз.

14:02

Под вторым номером ушла наша Екатерина Юрлова-Перхт!

14:01

Гонка началась! Желаем удачи нашим девушкам! Первой на старт ушла немецкая биатлонистка Лена Хекки.

14:00

Идут последние приготовления к старту. На изображении российской биатлонистке закрепляют лыжи при помощь молоточка.

13:57

Вот так замысловато выглядит схема трассы, по которой побегут девушки.

13:55

Женская команда России занимает на данный момент пятую строчку в зачете Кубка наций. Если нам удастся сохранить эту позицию, то в следующем сезоне мы сможем выставлять в соревнованиях шесть спортсменок, а не пять, как сейчас. В спину россиянкам дышит женская сборная Норвегии, которая отстает на 44 очка. Так что нашим девушкам очень важно успешно выступить на двух оставшихся этапах Кубка мира.

13:50

Всего этап в Норвегии продлится четыре дня — с 15 по 18 марта. В его программу войдут спринты, гонки преследования и любимые многими эстафеты.

13:45

Татьяна Акимова — одна из двух российских девушек, допущенных на Олимпиаду в Пхенчхане, — добровольно отказалась от участия в соревнованиях данного этапа Кубка мира из-за проблем со здоровьем. На официальном сайте Союза биатлонистов России сообщается, что Акимова также пропустила несколько тренировок.

Спасибо всем за поддержку�� Я действительно заболела�� Хочу обьяснить ситуацию. Этап в Контиолахти пропустила намеренно и готовилась ехать в Осло. Но к сожалению, я заболела�� Из-за температуры пропустила несколько дней тренировок. Видимо какой-то вирус. Не нужно искать здесь каких-то других причин. Делаю все, чтобы скорее восстановиться и вернуться в строй, но на это требуется время. Пока не хочу давать никаких прогнозов. Искренне желаю удачи всей нашей команде на предстоящем этапе������ #всемдобра #чебоксарылюбимыйгород

Публикация от Tanya Akimova (@tanyaakimova1)

13:40

Россию в женском спринте представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Светлана Миронова.

13:35

Сама гонка начнется в 14:00 мск.

13:30

Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Совсем скоро здесь начнется женский спринт на 7,5 км с участием россиянок.