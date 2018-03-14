Биатлон. Шипулин не попал в медали. LIVE

- 349456 просмотров На 50-м году жизни скончался российский актер театра и кино Олег Граф, об этом в фейсбуке со...
- 350574 просмотра Совбез ООН по требованию Великобритании обсудил «дело Скрипаля»
- 310701 просмотр Британия вышлет российских дипломатов
- 189121 просмотр На 83-м году умер актер театра и кино Олег Табаков
- 179606 просмотров Тереза Мэй проведет заседание комитета по безопасности по делу Скрипаля
- 149318 просмотров Москву ждут аномальные ледяные дожди, снегопады и морозы
- 131645 просмотров Московский инспектор ГИБДД рассказал, как работает палочная система
Будем подводить итоги сегодняшней гонки: на пьедестале почета в завершающемся спринте оказались соответственно норвежцы Хенрик Л'Абе-Лунд и Йоханнес Бе, а также француз Мартен Фуркад.
В итоге Елисеев лишь 69-й на финише... Уже три гонки он без пасьюта.
Елисеев, кстати, на втором рубеже без промахов обошелся.
Стоит отметить, что для Фуркада сегодняшний подиум стал, страшно подумать, 134-м в карьере.
Бьорндален с четырьмя промахами на финише лишь 64-й (мимо гонки преследования) — а это значит, что сегодня, возможно, случилась последняя гонка в карьере живой легенды биатлона...
31-летний Л'Абе-Лунд в эфире «Матч ТВ» после окончания гонки признался, что на финише не поверил в свое лидерство. Для норвежца — что любопытно — этот подиум Кубка мира стал первым в карьере.
На 99 процентов уже не изменится тройка лидеров сегодняшней гонки — но дождаться ее официального окончания все-таки стоит. Как минимум — ради итогового положения россиян.
15-й на финише Малышко — даже Шипулина он обыграл сегодня.
Малышко приближается к финишу — очень хороший у него ход сегодня, жаль, что один промах был.
Стартовавший 102-м Елисеев на первом рубеже дважды мажет...
У Бьорндалена в сумме жуткие четыре промаха.
Малышко в двадцатке после второго рубежа.
Текущие позиции россиян на финише: Гараничев — седьмой; Шипулин — 15-й; Цветков с одним промахом — 24-й; Бабиков с двумя неточностями — 44-й.
Легенда мирового спорта Уле-Эйнар Бьорндален на домашней трассе пока что лишь 50-й с одним промахом после первого рубежа.
Все-таки второй Бе на финише — подвел его промах. Зато Фуркада и с такими вводными обошел!
Бе уже близок к финишу — и пока что он лишь третий! Но отставание от лидеров совсем маленькое, так что все решит последний отрезок!
У Малышко один промах на первом рубеже.
В свою очередь Цветков классно шел до второго стрельбища, однако все-таки промазал на нем и теперь тоже едва ли будет на пьедестале.
У Бабикова в сумме два промаха уже после двух рубежей и слабый ход.
Бе тем временем вносит в гонку интригу — один промах он допустил на первом рубеже, и теперь легкого финиша, если норвежец хочет сегодня стать лучшим, не будет у него.
Норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд с нулем обходит Фуркада на финише!
Стало известно, что Фуркад сегодня не только сломал палку на первом круге — но и еще и упал на втором... То есть это где-то 15-20 секунд. Бывает и такое.
Ого! Бе аж 23 (!) секунды Фуркаду «привозит» на отметке 5,2 км.
К сожалению, Гараничев уже не в тройке — выбил его оттуда только что австриец Юлиан Эберхард (1).
Тем временем в текущие лидеры после первого рубежа выходит норвежец Йоханнес Бе, у которого пока что пять из пяти и очень быстрый ход.
Почти сразу же за Антоном финишировал и Фуркад — не очень быстро он прошел второй круг, да и на первом много потерял из-за поломки палки, однако все равно как минимум на пьедестале сегодня должен быть.
В итоге лишь пятый на финише Шипулин.
Шипулин уже близок к финишу — очень тяжело он бежит, нет здесь шансов на тройку.
На данный момент второй на финише Гараничев — 7,8 секунды он проигрывает итальянцу Лукас Хофер. И это с промахом у последнего.
Бабиков — один промах на первом рубеже.
К сожалению, начинает понемногу сбавлять Гараничев... Шипулин на своем отрезке при этом лишь пятый.
На трассу, кстати, недавно вышел еще один россиянин — Максим Цветков (55).
Правда, тут же в лидеры выходит Фуркад (10 из 10) — 5,5 секунды выигрывает он у Гараничева.
Шипулин, браво! «Чистым» уезжает со стойки Антон — второй он сейчас, прямо после Гараничева идет!
Словенец Яков Фак (32), зажигавший на Олимпиаде в Пхенчхане, единожды мажет на первом рубеже.
Самуэльссон с одним промахом уезжает со второго рубежа — и пока что не обгоняет Гараничева.
Гараничев — красавец! Прямо сейчас десять из десяти у него и текущее лидерство!
Кстати, прямо сейчас в бой вступил Антон Бабиков (42).
Третьим пока что идет швед Себастиан Самуэльссон (11), который ранее заявил об отказе от этапа в Тюмени.
Фуркад тоже отстрелялся точно, однако в лидерах его пока что нет — сказывается до сих пор та потеря из-за палки.
Тем временем Шипулин выбивает пять из пяти и выходит в промежуточные лидеры!
Правда, почти тут же на первую строчку взбирается экс-россиянин Тимофей Лапшин, представляющий Южную Корею.
Вот это поворот! Фуркад сейчас около десяти секунд потерял из-за поломки палки!
К слову, снег в Хольменколлене почти прекратился — а значит стрелять нужно еще точнее биатлонистам.
Ох, Фуркад после пары километров уже аж 14 секунд выигрывает у Шипулина.
Гараничев без промахов проходит лежку в свою очередь и уезжает оттуда текущим лидером!
Ого! А вот Шемпп аж дважды мажет на лежке.
С нулем уезжает Бьонтегорд с первого рубежа.
Всего спустя одного участника стартовал и Фуркад — то есть практически нога в ногу побегут сегодня Мартен и Антон. Любопытно.
На трассе уже и Шипулин (15), главная российская надежда в этой гонке.
Тем временем в Хольменколлене пошел достаточно ощутимый снег — возможно, скажется это на результатах сегодняшнего спринта.
Стартовал и Гараничев — седьмым он начал спринт, напомним.
Под четвертым стартовым номером гонку начал немец Симон Шемпп, на Олимпиаде в Пхенчхане завоевавший бронзу и серебро.
Стартовала гонка. Первым в бой вступил хозяин соревнований Эрленд Бьонтегорд.
Напоследок добавим, что главным фаворитом предстоящей гонки букмекеры считают все того же Фуркада — на его победу дается коэффициент, равный 2,5. На возможной виктории Шипулина при этом можно заработать аж в семь раз больше — не особо почему-то в его успех верят.
На данный момент лучшим из россиян в личном зачете мужского Кубка мира — 2017/18 является Антон Шипулин — в его активе сейчас 568 очков и общее третье место, Лидирует в зачете пока что француз Мартен Фуркад — 888 баллов.
Ранее сегодня в Норвегии состоялся женский спринт, победу в котором одержала сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Лучшей из россиянок в гонке стала Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая седьмой результат.
Цвета российского флага в предстоящем спринте будут защищать Евгений Гараничев (шестой стартовый номер), Антон Шипулин (15), Антон Бабиков (42), Максим Цветков (55), Дмитрий Малышко (73) и Матвей Елисеев (102).
Отметим, что сама гонка начнется в 16:45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужского спринта, который пройдет в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Норвегии.